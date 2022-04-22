Обратная сторона мандата

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Фракция «Единая Россия» в Саратовской областной думе готовится вынести на рассмотрение регионального парламента законопроект, позволяющий лишать полномочий и социальных гарантий депутатов, которые используют свой мандат «не по назначению» — например, участвуют в несанкционированных протестных акциях. Поводом для этой инициативы стал недавний демарш лидера фракции КПРФ в облдуме Александра Анидалова, пытавшегося помешать переименованию расположенного в центре Саратова проспекта Кирова в проспект Столыпина. Ранее саратовские единороссы уже запретили депутатам аплодировать и использовать транспаранты в зале заседаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Внести поправки в закон «О статусе депутата», которые запретили бы парламентариям использовать свой статус «не по назначению», в минувшую среду предложил депутат саратовской облдумы от «Единой России» Сергей Гладков. По его мнению, если депутат участвует в несанкционированной протестной акции или совершает иное правонарушение, то он должен быть лишен мандата, оплачиваемых должностей и социальных гарантий. «Чтобы желания такого у этих персонажей не было»,— пояснил депутат.

Идею господина Гладкова горячо поддержал его коллега по фракции, первый вице-спикер облдумы Алексей Антонов. «Избираясь депутатом, человек получает государственную должность, зарплату за счет бюджета. Ему избиратели дали право выступать от их имени и защищать их интересы. Это не означает, что надо снимать таблички, собирать людей на улицах, вступать в конфликты с полицией»,— заявил он. После этого спикер Александр Романов («Единая Россия») поручил разработать соответствующие поправки в течение двух дней.

Поводом для новой инициативы стал демарш коммуниста Александра Анидалова, который 18 апреля попытался помешать замене табличек на главной пешеходной улице Саратова — проспекте Кирова. На прошлой неделе она была переименована в честь видного государственного деятеля начала XX века Петра Столыпина, занимавшего в 1903–1906 годах пост саратовского губернатора. Господин Анидалов, посчитавший это решение «актом декоммунизации», попытался сорвать одну из табличек, однако сотрудники полиции скрутили его и доставили в отделение. Сразу же после инцидента несколько единороссов предложили лишить Александра Анидалова депутатской зарплаты или даже мандата. В итоге на коммуниста были составлены протоколы за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Сергей Гладков пояснил “Ъ”, что пока не знает, как именно будут сформулированы поправки. Над документом работает «целая фракционная группа», и он будет грамотно написан с юридической точки зрения, добавил единоросс.

В Компартии инициативу ожидаемо раскритиковали. Депутат от КПРФ Владимир Есипов назвал ее «очередной провокацией»: «Она вбивает клин между депутатами различных фракций. Сейчас даже встречи с избирателями запрещаются. Предложение не стоит даже рассматривать».

Напомним, в октябре 2021 года по инициативе единороссов в Саратовской облдуме уже был введен запрет на использование мегафонов, плакатов и транспарантов, а также аплодисменты, выкрики и выступления без разрешения председательствующего. Нарушителю грозит штраф от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что саратовские единороссы «упрощают себе жизнь» и вместо полемики «применяют меры чисто административного свойства». «Инициатива ухудшит права и самих депутатов, и их избирателей, которые будут лишены представительства»,— отмечает эксперт. Он не сомневается, что, учитывая принятие предыдущих поправок, новая инициатива тоже будет согласована.

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах