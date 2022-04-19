Саратовский коммунист вписался в историю

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Глава фракции КПРФ в Саратовской облдуме Александр Анидалов может лишиться депутатской зарплаты или даже мандата за слишком активную борьбу против смены названия главной пешеходной улицы Саратова — проспекта Кирова. Городские власти переименовали его в проспект Петра Столыпина, с чем господин Анидалов категорически не согласился: в понедельник он попытался сорвать со зданий новые таблички и был доставлен в полицейский участок. За его наказание выступают депутаты-единороссы, которым ранее уже удалось изгнать из облдумы популярного коммуниста-блогера Николая Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Анидалов

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Александр Анидалов

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Решение о переименовании улицы было принято в рекордно короткие сроки. 14 апреля, в день рождения Петра Столыпина, глава Саратова Михаил Исаев заявил, что имя реформатора «не должным образом» увековечено в историческом центре города. В ответ ректор Саратовской консерватории Александр Занорин предложил назвать в честь господина Столыпина пешеходный проспект, где расположен этот вуз. Идею сразу одобрил губернатор области Валерий Радаев, и вечером того же дня в мэрию поступило обращение от преподавателей и студентов. 15 апреля городская комиссия по топонимике единогласно приняла решение о переименовании. Ее заседание продлилось всего три минуты. Мэр Исаев заявил, что возьмет на себя расходы по изготовлению новых табличек.

Третий председатель Совета министров Российской Империи Петр Столыпин руководил Саратовской губернией с 1903 по 1906 год. В областном центре его именем названа улица в Волжском районе, семь проездов и площадь, на которой находится здание облдумы. Главная пешеходная улица Саратова около 200 лет носила название Немецкой, в 1917 году ее переименовали в улицу Республики, а в 1935-м — в проспект Сергея Кирова (первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) в 1927–1934 годах).

18 апреля после торжественной церемонии коммунальщики сняли аншлаги со старым названием проспекта и стали устанавливать новые. В этот момент им попытался помешать депутат Александр Анидалов, который назвал происходящее «актом декоммунизации». «На Украине делают то же самое — уничтожают все, что связано с коммунизмом»,— заявил он. После этого на место прибыли сотрудники полиции, которые достаточно жестко скрутили коммуниста и затолкали в автомобиль.

В отделении, как рассказал “Ъ” сам депутат, у него взяли пояснения: «Моментально спустился начальник, спросил, есть ли у меня претензии к сотрудникам. Я ответил, что ко мне относились очень даже корректно. Тогда он спросил, буду ли писать (заявление.— “Ъ”) на сотрудников полиции. Я ответил, что подумаю». Никакого протокола по итогам задержания составлено не было, заключил господин Анидалов.

Однако на инцидент сразу же отреагировал председатель Саратовской облдумы Александр Романов («Единая Россия»). По его мнению, Александр Анидалов «грубо нарушил депутатскую этику, что сопряжено с невозможностью занимания им оплачиваемой должности и самим пребыванием в региональном парламенте». Спикера поддержала единоросс Юлия Литневская, которая выразила уверенность, что коммуниста нужно лишить думской должности. «Подобный высокооплачиваемый вандализм недопустим, это форменное хулиганство, правоохранительные органы должны дать оценку произошедшему и привлечь к ответственности»,— добавила она.

В том же духе высказался и вице-спикер облдумы Алексей Антонов (ЕР), который увидел в поведении Александра Анидалова антироссийские действия. «Коммунисты вроде Анидалова — против России. Чтобы разрушить все до основания, а там уже не важно, что со страной будет. Вот только не получится у них этого сделать. И зарплату из бюджета получать за подобные выходки — перебор»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сам коммунист Анидалов сказал “Ъ”, что не видит причин для каких-то санкций против него: «Если таким образом меня пытаются запугать, то это не предмет торга, в областной думе мы и не такое делали». Он уверен, что до лишения его мандата дело не дойдет. «Пока ко мне не было никаких официальных претензий. Причин для лишения мандата я также не вижу»,— резюмировал Александр Анидалов.

Напомним, в феврале Саратовская облдума лишила мандата популярного депутата-блогера, члена фракции КПРФ Николая Бондаренко. Поводом послужили претензии прокуратуры к его доходам на YouTube. Впрочем, серьезным ударом для господина Бондаренко это не стало, поскольку полномочия текущего созыва облдумы истекают уже в сентябре.

Политолог Александр Пантелеев считает, что Александр Анидалов поступил «по-коммунистически». «Петр Столыпин был государственным деятелем, но в его биографии были и кровавые страницы, поэтому Анидалов поступил в соответствии со своими убеждениями»,— отметил эксперт. Если в отношении депутата будут приняты санкции вплоть до лишения мандата, это «создаст ему образ мученика и только укрепит позиции КПРФ у оппозиционных избирателей как партии, на которую власть оказывает давление», резюмировал господин Пантелеев.

Сергей Петунин, Саратов