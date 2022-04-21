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Коммерсантъ FM
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«Роскосмоса» черные дыры

В деле о хищениях из госкорпорации появился ее бывший менеджер

В громком уголовном деле о хищении у госкорпорации «Роскосмос» более 600 млн руб. появился новый фигурант. По ходатайству следствия в СИЗО отправлен бывший заместитель директора департамента строительства корпорации Максим Мамсуров. По некоторым данным, якобы именно он напрямую контактировал с подрядчиком в лице ООО «Москапстрой», задействованного в строительстве и ремонте объектов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Объем выполненных там работ следствие оценивает всего лишь в 3%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как утверждают в «Роскосмосе», выявить возможную причастность Максима Мамсурова к многомиллионным хищениям удалось в результате совместной проверки службы внутреннего аудита и департамента экономической безопасности госкорпорации. Правда, когда именно она была проведена и что именно удалось установить, в госкорпорации не уточнили. Известно лишь, что из «Роскосмоса» 40-летний Мамсуров был вынужден уйти еще в 2018 году, после того как служба безопасности этой организации выявила с его стороны нарушения антикоррупционного законодательства. Несмотря на это, вскоре господин Мамсуров занял должность замглавы департамента цифровых технологий Минпромторга.

Именно в этом качестве его и доставили в Басманный райсуд Москвы, где представитель Следственного комитета России (СКР) ходатайствовал об аресте чиновника. Несмотря на возражения защиты, оснований для отказа в этом судья Евгения Пирогова не нашла. Адвокаты господина Мамсурова комментировать инкриминированные их клиенту деяния, как, впрочем, и сам арест, не стали.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между НИЦ РКП, являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой» СКР расследует уже больше трех лет.

Из материалов дела следует, что в общей сложности в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» на реконструкцию и техническое перевооружение стендовой (испытательной) базы НИЦ РКП получил 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. «Москапстрой» практически сразу после победы в конкурсе получил в качестве аванса. По некоторым данным, завизировал перечисление этой суммы якобы Максим Мамсуров. После этого более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, имевших признаки фиктивности. Оттуда они ушли на счета контрагентов, после чего следы миллиарда теряются. В итоге «Москапстрой» (в феврале 2020 года признан банкротом), по подсчетам следователей, выполнил лишь 3% работ, израсходовав на это всего 53 млн руб.

Первые фигуранты в деле появились только в 2021 году. По итогам финансово-экономической экспертизы (сейчас в деле только экспертиз насчитывается семь томов) СКР обвинил в махинациях экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева и соучредителя ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявшего ООО «Спецстрой», Илью Пастухова. Компания последнего являлась одним из субподрядчиков «Москапстроя».

Еще одному фигуранту, скрывшемуся гендиректору и второму соучредителю «Москапстроя» Максиму Щербакову, обвинение предъявили заочно. Как установило следствие, именно последний и заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб. с сомнительными фирмами. Их руководителей следствие также смогло установить. Летом и осенью прошлого года под стражу были взяты четверо гендиректоров и учредителей ООО, задействованных, по версии следствия, в выводе денег. При этом один из фигурантов числился руководителем сразу 24 фирм (все они на данный момент ликвидированы).

С ролью в этой истории тогдашнего топ-менеджмента «Роскосмоса» СКР долго не мог определиться. Были все основания полагать, что вслед за коммерсантами к уголовной ответственности привлекут исполнительного директора «Роскосмоса» по строительству Алексея Бородина и директора департамента по организации строительства госкорпорации Владимира Мешкова (в корпорации уже не работают). Во всяком случае, в итогах предшествовавшей расследованию прокурорской проверки говорилось, что именно они способствовали реализации криминальной схемы. В надзорном ведомстве полагают, что с их помощью «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера на проведение реконструкции и технического перевооружения головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. При этом к участию в конкурсе ООО допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию. Впрочем, господа Бородин и Мешков, по данным “Ъ”, фигурантами расследования пока не являются.

Олег Рубникович

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