Картофель остается без вентиляции

40 2 мин. ...

Логистический коллапс серьезно затронул поставки в Россию импортного оборудования для агросектора, не попавшего под европейские санкции. Минсельхоз признал, что это может привести к срыву реализации проектов по строительству и модернизации хранилищ для картофеля и овощей открытого грунта. Без этих мощностей невозможно увеличивать урожай. С трудностями импорта оборудования столкнулись и молочные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минсельхоз прогнозирует, что из-за нехватки импортируемого из-за рубежа вентиляционного, холодильного и энергоснабжающего оборудования в этом году существует риск срывов проектов строительства хранилищ для картофеля и овощей. Об этом 20 апреля на совещании с представителями регионов — крупных производителей картофеля заявил директор департамента растениеводства министерства Роман Некрасов, сообщили “Ъ” несколько участников встречи. Минсельхоз поднял эту тему, так как государство компенсирует компаниям часть затрат на строительство хранилищ.

Не все оборудование попало под санкции ЕС, но с его завозом возникли проблемы из-за нарушенной логистики, говорит источник “Ъ”. Есть риск, что часть импортной техники не удастся приобрести и завезти в страну, передают слова господина Некрасова собеседники “Ъ”. Кроме того, по словам чиновника, из-за проблем с логистикой заметно подорожало оборудование, которое еще поступает в РФ. Источник “Ъ” признает серьезность проблемы: невозможно заменить полностью выбывающее зарубежное оборудование на российскую технику, так как в ее производстве используется импортные компоненты. «А с их поставками тоже серьезные сложности»,— поясняет он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что отдельные сложности с поставками из-за границы компонентов и оборудования «решаются за счет оперативного изменения маршрутов и переориентации на альтернативных поставщиков».

Директор по развитию компании «Комплексные поставки» Екатерина Арсеньева указывает, что для хранения разных видов овощей необходимо поддерживать разную температуру и влажность: «Это возможно только за счет импортного оборудования». Без строительства новых мощностей нет смысла наращивать производство: хранить урожай будет негде, а продавать весь объем в момент сбора нерентабельно, говорит собеседник “Ъ” из числа крупных аграриев. Таким образом, прогнозирует он, под угрозой план наращивания производства. По прогнозам Минсельхоза, в 2022 году урожай овощей открытого грунта должен вырасти с 5,26 млн до 5,69 млн тонн, картофеля — с 6,73 млн до 7,25 млн тонн.

Источник “Ъ” в отрасли сомневается, что в этом году производители начнут новые проекты из-за невозможности просчитать финансовую модель до стабилизации ситуации. Ранее Картофельный союз оценивал мощности хранения овощей и картофеля в 7 млн тонн. Этого мало, так что весной возникает дефицит российских овощей и требуется завозить импорт, говорит собеседник “Ъ”. Так, по данным Росстата, в 2021 году в РФ было завезено 546 тыс. тонн картофеля, 214 тыс. тонн лука и чеснока, 83 тыс. тонн капусты.

С закупкой импортного оборудования при строительстве и модернизации ферм столкнулись и производители молока, которым государство также компенсирует часть капитальных затрат. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что сейчас возникли трудности с оборудованием, большая часть которого закупалась в ЕС, США и других государствах, имеющих сегодня статус «недружественных». Это создает серьезные риски для запуска новых проектов, добавляет господин Белов

Собеседник "Ъ’ в одной из компаний указывает, что в этой ситуации часть компаний могут переориентировать новые проекты на класс ниже. Артем Белов считает, что сложности с приобретением оборудования не означают, что властям нужно отказываться от компенсации затрат производителей молока: на нее все еще могут претендовать проекты в высокой степени готовности, с уже законтрактованным оборудованием. Более того, заключает он, сейчас компаниями прорабатываются альтернативные поставки оборудования и техники.

Алексей Полухин