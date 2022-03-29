Капусты не срубить

Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, в первую очередь на капусту и морковь. Российский урожай 2021 года заканчивается, молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане пока не созрела, ряд местных производителей могут придерживать продажу овощей, ожидая роста цен. Минсельхоз при этом исключает риск нехватки овощей, отмечая растущий импорт.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
О том, что торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом закупочных цен на эту категорию, рассказали четыре источника “Ъ” в продуктовой рознице. По их словам, в первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, особенно российского урожая, также есть сложности с наличием моркови и свеклы. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник “Ъ” в крупной сети.
По его словам, в основном рост закупочных цен полноценно не транслируется на полку. По данным Росстата, с конца февраля к 18 марта капуста в рознице в среднем подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. По подсчетам “Ъ” на основе данных онлайн-витрин, в Москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта выросли на 25–30%, до 89–130 руб. за 1 кг, на морковь — на 11–22%, до 49,9–59,5 руб. за 1 кг.
Два собеседника “Ъ” в розничных сетях отмечают, что начинается традиционный сезон 1–1,5 месяца, когда местные прошлогодние овощи закончились, а на рынок поступает импорт. С капустой есть некоторый дефицит, потому что российская в этом году закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте, что дополнительно сказывается на динамике цен, пояснил источник “Ъ” в крупной сети.
Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что некоторые имеющие хранилища сельхозпроизводители также могут придерживать продажи, ожидая более высоких цен. Крупные сети официально тему не комментируют. Только в Metro заверили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.
Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников отмечает, что в 2021 году заметно сократились посевные площади под капустой после нескольких подряд провальных для продукта сезонов. По данным Росстата, в 2021 году площадь под капустой в хозяйствах всех категорий сократилась на 7,2%, до 71,3 тыс. га, валовый сбор уменьшился на 10,4%, до 2,37 млн тонн.
В этот весенний сезон российские производители овощей вошли с низкими запасами: по данным Росстата на 1 марта, у крупных предприятий на хранении оставалось 156,1 тыс. тонн, что на 35% меньше год к году, добавляет господин Красильников.
Гендиректор производителя овощей «Приневское» Мухажир Этуев отмечает, что из-за низкой доходности многие хозяйства в последние несколько лет отказались от выращивания капусты. Продукт сложнее хранить, чем другие овощи, а для его сбора требуется больше ручного труда, указывает он. В хозяйстве «Предпортовый» говорят, что остатки прошлогоднего урожая капусты были распроданы в марте, а сложности в отрасли связаны с нехваткой хранилищ, которые требуют существенных инвестиций.
В Минсельхозе заявили “Ъ”, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен. По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — на 39,1% год к году. Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября на овощи обнулены импортные пошлины, отмечают в Минсельхозе. Там добавили, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ценовой ситуации.
Как отмечает Алексей Красильников, для производителей высокие цены тоже несут свои риски. В 2010–2011 годах после засухи цены на овощи открытого грунта так выросли, что потребители начали отказываться от них в пользу круп и макаронных изделий, напоминает он. В 2022 году, добавляет господин Красильников, в РФ ожидается увеличение посевных площадей под овощами открытого грунта на 20 тыс. га, в том числе за счет стимулирующих мер Минсельхоза. Мухажир Этуев опасается, что у хозяйств могут возникнуть проблемы с поставками сортов и гибридов из-за международной напряженности, хотя пока запасы семян есть.