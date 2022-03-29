Капусты не срубить

2K 3 мин. ...

Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, в первую очередь на капусту и морковь. Российский урожай 2021 года заканчивается, молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане пока не созрела, ряд местных производителей могут придерживать продажу овощей, ожидая роста цен. Минсельхоз при этом исключает риск нехватки овощей, отмечая растущий импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

О том, что торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом закупочных цен на эту категорию, рассказали четыре источника “Ъ” в продуктовой рознице. По их словам, в первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, особенно российского урожая, также есть сложности с наличием моркови и свеклы. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник “Ъ” в крупной сети.

По его словам, в основном рост закупочных цен полноценно не транслируется на полку. По данным Росстата, с конца февраля к 18 марта капуста в рознице в среднем подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. По подсчетам “Ъ” на основе данных онлайн-витрин, в Москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта выросли на 25–30%, до 89–130 руб. за 1 кг, на морковь — на 11–22%, до 49,9–59,5 руб. за 1 кг.

Два собеседника “Ъ” в розничных сетях отмечают, что начинается традиционный сезон 1–1,5 месяца, когда местные прошлогодние овощи закончились, а на рынок поступает импорт. С капустой есть некоторый дефицит, потому что российская в этом году закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте, что дополнительно сказывается на динамике цен, пояснил источник “Ъ” в крупной сети.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что некоторые имеющие хранилища сельхозпроизводители также могут придерживать продажи, ожидая более высоких цен. Крупные сети официально тему не комментируют. Только в Metro заверили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников отмечает, что в 2021 году заметно сократились посевные площади под капустой после нескольких подряд провальных для продукта сезонов. По данным Росстата, в 2021 году площадь под капустой в хозяйствах всех категорий сократилась на 7,2%, до 71,3 тыс. га, валовый сбор уменьшился на 10,4%, до 2,37 млн тонн.

В этот весенний сезон российские производители овощей вошли с низкими запасами: по данным Росстата на 1 марта, у крупных предприятий на хранении оставалось 156,1 тыс. тонн, что на 35% меньше год к году, добавляет господин Красильников.

Гендиректор производителя овощей «Приневское» Мухажир Этуев отмечает, что из-за низкой доходности многие хозяйства в последние несколько лет отказались от выращивания капусты. Продукт сложнее хранить, чем другие овощи, а для его сбора требуется больше ручного труда, указывает он. В хозяйстве «Предпортовый» говорят, что остатки прошлогоднего урожая капусты были распроданы в марте, а сложности в отрасли связаны с нехваткой хранилищ, которые требуют существенных инвестиций.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен. По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — на 39,1% год к году. Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября на овощи обнулены импортные пошлины, отмечают в Минсельхозе. Там добавили, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ценовой ситуации.

Как отмечает Алексей Красильников, для производителей высокие цены тоже несут свои риски. В 2010–2011 годах после засухи цены на овощи открытого грунта так выросли, что потребители начали отказываться от них в пользу круп и макаронных изделий, напоминает он. В 2022 году, добавляет господин Красильников, в РФ ожидается увеличение посевных площадей под овощами открытого грунта на 20 тыс. га, в том числе за счет стимулирующих мер Минсельхоза. Мухажир Этуев опасается, что у хозяйств могут возникнуть проблемы с поставками сортов и гибридов из-за международной напряженности, хотя пока запасы семян есть.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург