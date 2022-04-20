Валюту сдают без счета

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Решение ЦБ смягчить требование к продаже экспортной выручки пока не отразилось на валютных торгах. Продажи экспортеров продолжаются в прежних объемах, что привело к очередному снижению курса доллара на 2,1 руб., до 76,41 руб./$. На следующей неделе курс может опуститься до 75 руб./$ на фоне подготовки рублевой ликвидности для уплаты налогов, пик которых придется на следующий понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале валютных торгов 20 апреля на Московской бирже прошли несколько сделок по курсу 71,88 руб./$, более чем на 6 руб. ниже закрытия 19 апреля. Объем сделок составил около 20 млрд руб., четверть от дневного оборота. Схожая картина наблюдалась и у евро, курс которого падал на 2,85 руб., до 81 руб./€. Судя по объему торгов, говорят источники “Ъ”, продажи проводились в интересах экспортеров, хотя и «слишком очевидно»: «Продавать выручку можно по-разному, можно выставлять аккуратно офферы (заявки на продажу валюты по определенной цене.— “Ъ”), а можно лупить по всем бидам (удовлетворять все чужие заявки на покупку.— “Ъ”)».

На достигнутых локальных минимумах курсы валют не задержались, однако в целом игра на понижение продолжалась до конца сессии. По итогам дня курс доллара составил 76,41 руб./$, что на 2,1 руб. ниже значений закрытия вторника. Курс евро завершил торги на отметке 81,9 руб./€., потеряв за день 2,2 руб. Суммарный объем торгов валютами превысил 250 млрд руб., что на треть выше результата предыдущего дня.

Таким образом, фактически рынок не отреагировал на новое послабление ЦБ. Регулятор разрешил компаниям несырьевого и неэнергетического секторов проводить обязательную продажу валютной выручки не в течение трех дней, а в течение двух месяцев. Однако, как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, эти компании — далеко не крупнейшие продавцы валюты. В 2021 году несырьевой и неэнергетический российский экспорт составил около $191 млрд, или 38% всего российского экспорта товаров. «Если отталкиваться от этих показателей и учесть средний уровень снижения экспорта, в текущих условиях ежедневный объем, формируемый данной категорией, эквивалентен $250 млн»,— полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Выпадающие объемы экспортной выручки составляют треть от торгов валютой, однако они могли быть с лихвой компенсированы высокой продажей валюты под налоговый период.

По оценке аналитиков Sberbank CIB, на следующей неделе курс доллара может достичь и 75 руб./$, так как нефтегазовые экспортеры будут активно продавать валюту для уплаты НДПИ (1,3 трлн руб. 25 апреля), НДД и налога на прибыль (соответственно 0,3 трлн руб. и 0,2 трлн руб. 28 апреля), а экспортеры несырьевого и неэнергетического секторов могут продавать валюту для уплаты налога на прибыль (0,1 трлн руб. 28 апреля).

«Если предположить, что для уплаты налогов потребуется конвертация 30% этой суммы из валюты, то получаем продажу валюты в эквиваленте 700 млрд руб. против среднего дневного оборота долларов на бирже в 160 млрд руб. за последнюю неделю»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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При этом после прохождения налогового периода меры ЦБ приведут к снижению торговой активности и выступят фактором для ослабления рубля, однако разворота не вызовут. «Вряд ли стоит ждать существенного снижения российской валюты до тех пор, пока сохраняется обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки и пока они получают эту выручку в должном объеме»,— отмечает Олег Сыроваткин. По оценке Владимира Евстифеева, на предстоящей неделе курс доллара может опуститься до 75 руб./$, но в начале мая вернуться к 80–82 руб./$.

Виталий Гайдаев