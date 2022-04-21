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Коммерсантъ FM
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За два миллиона евро адвокат предлагал признаться

Арестован бывший защитник оправданных совладельцев Merlion

Известный в недавнем прошлом адвокат Вадим Лялин арестован в Москве по подозрению в мошенничестве. Месяц назад адвоката, представлявшего звезд спорта и шоу-бизнеса, лишили его статуса за нарушения, допущенные при защите фигурантов скандального дела совладельцев и топ-менеджера крупнейшей в стране IT-компании Merlion. С них адвокат пытался получить более €2,2 млн, обещая за эти деньги и признание в совершении покушения на убийство изменить им меру пресечения. Обвинение с бизнесменов следствие сняло само, признав за ними право на реабилитацию.

Бывший адвокат Вадим Лялин оказался под арестом по делу о мошенничестве

Бывший адвокат Вадим Лялин оказался под арестом по делу о мошенничестве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший адвокат Вадим Лялин оказался под арестом по делу о мошенничестве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По предварительной информации, экс-адвокат был задержан оперативниками ФСБ еще в конце прошлой недели в Москве, когда ехал на шикарном кроссовере Lamborghini Urus. В Басманном суде, перед которым предстал подозреваемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его защита предлагала ограничиться залогом или домашним арестом, но суд согласился с доводами следствия о том, что обладающий широкими связями, в том числе в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики и т. д. О сути претензий к 49-летнему господину Лялину говорилось лишь в общих чертах. В частности, речь шла о неисполнении условий в рамках заключенных в 2020 году договоров об оказании юридических услуг.

При этом Вадим Лялин, участвовавший в целом ряде громких как уголовных, так и гражданских дел, включая представление интересов спортсменов и звезд шоу-бизнеса — Романа Широкова, жены Павла Мамаева Аланы, Павла Погребняка, DJ Грува, Стаса Костюшкина и Жигана, статус адвоката утратил месяц назад. Поводом для решения, вынесенного советом адвокатской палаты Москвы 24 марта, стала прошлогодняя жалоба одного из клиентов на юриста в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей по заключенному соглашению. В феврале этого года квалифкомиссия нашла в деятельности господина Лялина ряд серьезных нарушений закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодека о профессиональной этике адвоката.

По данным “Ъ”, арест экс-адвоката и лишение его статуса — это звенья одной цепи, относящейся к скандально известному уголовному делу. Осенью 2020 года, как сообщал “Ъ”, в Москве были взяты под стражу совладельцы крупнейшей российской IT-компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер — начальник службы безопасности Борис Левин, которых следователь СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Алексей Неснов обвинил в покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК), а также в умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). Якобы они в 2015 году организовали поджог подмосковного дома бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, что сами обвиняемые категорически отрицали.

Представители господина Левина заключили с Вадимом Лялиным соглашение как на его защиту, так и остальных арестованных. Сумма вознаграждения на представление «прав и законных интересов подзащитных в рамках уголовного дела», в том числе обжалование в апелляционной инстанции избранной в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу с целью изменения ее на домашний арест, составляла €2,26 млн, которые должны были быть выплачены в два транша. В ноябре 2020 года адвокат выставил счет «на оплату оказания юридической помощи на сумму 209 343 800 руб.», которые ему были перечислены, а еще 48 млн переданы наличными. Потом, как выяснилось, господин Лялин к своему подзащитному Борису Левину вообще не приходил, а трое остальных, которых он навещал, не согласились на его участие как адвоката. Возможно, потому, что, как сказано в материалах, он «склонял их к самооговору и оговору иных лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины. Также там говорится, что юрист навязывал помощь заключенным «через демонстрацию своих личных связей со следователем» — майором юстиции Несновым. Между тем после нескольких месяцев в СИЗО все фигуранты были освобождены, а в феврале этого года с них следователи вышестоящего ГСУ СКР вообще сняли все обвинения, признав совладельцев и топ-менеджера Merlion жертвами заговора, организованного все тем же Вячеславом Симоненко, требовавшим с них крупную сумму за свой уход из компании. Теперь уже господин Симоненко и его сообщник были помещены в СИЗО по обвинению в фальсификации доказательств, ложном доносе (ст. 303 и 307 УК РФ), а также в других преступлениях, в то время как следователь Неснов и еще один участник аферы скрылись и объявлены в розыск. При этом еще год назад представители Бориса Левина требовали расторжения «кабального» договора с адвокатом из-за его ненадлежащего выполнения, в то время как сам юрист до этого настаивал на подписании акта приемки услуг. По некоторым данным, попытка завладеть в ходе аферы деньгами арестованных совладельцев Merlion и стала причиной возбуждения уголовного дела, хотя часть средств Вадим Лялин якобы вернул. Адвокат Вадима Лялина и представитель Merlion от комментариев воздержались.

Сергей Сергеев

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