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Коммерсантъ FM
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С владельцами Merlion сыграли в «Пятнашку»

В деле о фабрикации доказательств в отношении бизнесменов появились новые обстоятельства

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о фальсификации доказательств, в результате которого несколько месяцев по обвинению в покушении на убийство в СИЗО провели три совладельца крупнейшей в стране IT-компании Merlion и ее топ-менеджер, фигурируют два бойца «Пятнашки» — знаменитой бригады народной милиции ДНР. Один из них, инвалид войны Григорий Жеренов, в качестве соисполнителя покушения на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко назвал легендарного донецкого снайпера Анатолия Дашковского, который погиб на поле боя. В пятницу Григорию Жеренову и Вячеславу Симоненко продлили аресты.

Олег Карчев

Олег Карчев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Олег Карчев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР, в заговоре против совладельцев компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера Бориса Левина участвовала целая группировка.

Инициатором ее создания следствие видит бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, рассчитывавшего получить от бывших работодателей $4,5 млн в качестве отступного за уход из бизнеса, а участниками — ветерана боевых действий Григория Жеренова, решальщика Кирилла Качура и следователя по особо важным делам следственного управления СКР по Северо-Западному административному округу Москвы майора юстиции Алексея Неснова. Все они — двое последних, скрывшихся за границей, заочно — обвиняются в фальсификации доказательств, ложном доносе (ст. 303 и 307 УК РФ), а также в других преступлениях.

Весной 2020 года, явившись в ФСБ, ветеран Жеренов дал показания, что осенью 2015 года вместе с боевым товарищем, снайпером Анатолием Дашковским, по заказу Бориса Левина забросал дом Вячеслава Симоненко в Красногорске бутылками с зажигательной смесью. В результате Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин осенью 2020 года были задержаны и арестованы Хорошевским судом столицы. Следователь Неснов, на которого Вячеслав Симоненко, предположительно, вышел через решальщика Качура, обвинил их в покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ) экс-директора Merlion. Однако 17 февраля 2022 года, после передачи дела в центральный аппарат СКР, их уголовное преследование было прекращено за «отсутствием события преступления» с признанием права на реабилитацию, а Вячеслав Симоненко и Григорий Жеренов отправились в СИЗО.

Защита последнего утверждала, что тот не может находиться под стражей хотя бы по состоянию здоровья. Как выяснилось, бывший смоленский омоновец, у которого возникли проблемы с законом, еще в 2014 году отправился воевать в Донбасс. Там он вступил в 15-ю бригаду народной милиции, так называемую «Пятнашку», где и познакомился с бывшим шахтером и отчаянным воякой Дашковским. Этот человек был снайпером, за которым буквально охотился украинский спецназ, он погиб в 2017 году. Сам Жеренов был ранен в ногу и в результате неудачной операции, проведенной в полевых условиях, остался без правой стопы.

Зная о гибели друга, обвиняемый тем не менее назвал его соисполнителем покушения, но позже эту информацию опровергли другие участники «Пятнашки», специально приехавшие в Москву, чтобы дать показания. По их словам, во время предполагаемого нападения снайпер был не в Подмосковье, а на передовой.

В пятницу, когда Басманный райсуд рассматривал ходатайство ГСУ СКР о продлении ареста Вячеславу Симоненко и Григорию Жеренову, их защитники жаловались на необъективность следствия, в частности на то, что не проведена надлежащая экспертиза следов возгорания, оставшихся на загородном доме предпринимателя. Однако суд решил, что это следственное действие к сути рассматриваемого ходатайства не относится, а в случае освобождения скрыться может даже инвалид Жеренов, который передвигается, используя протез на аккумуляторах. Под стражей они будут находиться еще как минимум два месяца.

Алексей Соковнин

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