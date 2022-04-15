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Коммерсантъ FM
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За деревьями не видно евро

Лесопромышленный комплекс ожидает падения экспортных доходов

После рекордного 2021 года в секторе ЛПК Россия, по экспертным оценкам, из-за санкций лишилась возможности поставлять в Европу лесопродукцию на $4–6 млрд в год. Запрет на поставки коснулся практически всех групп товаров, которые теперь участники рынка попытаются перенаправить в Китай. Но там также есть риски остановки поставок и нет причин рассчитывать на высокие цены, считают аналитики.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Под санкции Евросоюза в российском лесопромышленном секторе, исходя из данных 2021 года, по расчетам «Рослесинфорга», попало экспортного товара на $6 млрд. Как сообщили там “Ъ”, на «недружественные» России страны в прошлом году пришлось 45,8% от общего объема экспорта лесопродукции, 75% из которых были поставлены в страны Европы. В целом поставки продукции ЛПК за рубеж в 2021 году превысили $17,5 млрд (рост на 38,7%). Еще около 9% в поставках, которые могут остановиться из-за санкций, пришлось на Америку, которая также вслед за Европой подготовила, но пока не приняла новый пакет мер, куда вошла продукция ЛПК. В 2021 году российские компании экспортировали на этот рынок товаров на $1,6 млрд.

Оценки потерь агентства WhatWood оказались чуть ниже. Там считают, что запрет ЕС на поставки коснулся продукции ЛПК как минимум на $3,8 млрд в денежном выражении и 15,3 млн тонн в натуральном выражении на базе показателей 2021 года. Основу зарубежных поставок составляют пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). При этом в агентстве отмечают, что в действительности цифры еще выше. Крупнейшие покупатели российской лесной продукции, попавшей под ограничения, в ЕС — Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды.

Запрет на импорт лесной продукции из России Евросоюз ввел 8 апреля. Под него попали все основные категории товаров, которые отгружались за рубеж: древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме запрета импорта Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию некоторой лесной продукции. В список попали некоторые виды пиломатериалов, древесных плит, фанеры, бумаги и картона. Также сильно скажется на российском ЛПК запрет на экспорт в Россию меламиновых смол, фенольных смол, полиуретанов, которые используются для производства связующих для древесно-плитного сегмента и клееной древесной продукции, отмечают в WhatWood. Кроме того, под запрет экспорта попала продукция машино- и станкостроения для лесной промышленности.

В целом 2021 год стал одним из самых успешных для российского ЛПК благодаря высоким ценам и ослаблению рубля. Как следует из данных «Рослесинфорга», наибольшее увеличение валютной выручки (в два раза) отмечалось в сегменте ДСП, в пиломатериалах она выросла на 42,5%, на фанеру — на 67,3%, на целлюлозу — на 29,1%, на бумагу, картон и изделия из них — на 29,6%. Суммарная заготовка древесины в России увеличилась на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, производство изделий из дерева — на 7,9%, целлюлозно-бумажной продукции — на 9,2%, мебели — на 14,1%. Переработка древесины внутри страны выросла на 4,8%, достигнув 211,1 млн м3 (93,8% от заготовки).

В WhatWood ожидают, что лесопромышленники переориентируют часть объема продукции на внутренний рынок или страны Азии. Но, говорят там, важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки — Китай — также может впоследствии попасть под влияние ограничительных мер, поскольку реализация продукции, произведенной из российских пиломатериалов, в страны ЕС и США может быть прекращена.

В WhatWood полагают, что оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли удастся. Во-первых, сейчас Китай находится под жесткими карантинными ограничениями, сектор недвижимости в стагнации, следовательно, очень слабый спрос на строительные материалы. Во-вторых, реализовать в Китай нишевую продукцию из узкого сегмента, которая отправлялась в страны ЕС, а также в Великобританию, США, Австралию, по сопоставимым ценам без дисконта и в полном объеме точно не получится. Это касается прежде всего российской березовой фанеры, сухих лиственничных пиломатериалов для дальнейшей обработки, пеллет. К тому же, отмечают в WhatWood, Китай — не тот рынок, который готов покупать из России лесные продукты задорого.

Ольга Мордюшенко

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