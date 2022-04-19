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Коммерсантъ FM
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НПЗ решили не слишком перерабатывать

Мазут и бензин плохо идут на экспорт

По данным “Ъ”, российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США. За первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%. Проблемы со сбытом нефти и нефтепродуктов могут усугубиться в мае из-за сокращения закупок крупнейшими международными трейдерами. Трудности с экспортом вынуждают компании увеличивать продажи на внутреннем рынке, из-за чего биржевая стоимость бензина уже находится на уровнях весны 2020 года — тогда нефть на фоне снижения спроса из-за пандемии стоила меньше $30 за баррель.

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

За первые 13 дней апреля среднесуточный объем переработки нефти на российских НПЗ сократился к марту на 6%, до 674,8 тыс. тонн в сутки, подсчитал «Петромаркет» в ответ на запрос “Ъ”. По итогам месяца показатель может продолжить снижение. По оценкам «Петромаркета», за апрель уровень нефтепереработки в стране составит около 670 тыс. тонн в сутки, что на 6% ниже уровня марта 2022 года и на 13% ниже уровня апреля 2021 года.

Помимо остановившегося 8 апреля ТАИФ-НК наиболее существенное снижение среднесуточной нефтепереработки продемонстрировали Уфимский и Рязанский НПЗ «Роснефти». Также снизили загрузку Комсомольский, Ангарский («Роснефть»), Ярославский (СП «Роснефти» и «Газпром нефти») и Афипский НПЗ (владелец — Саит-Салам Гуцериев), как и вновь отправленный на горячую рециркуляцию еще в середине марта Туапсинский НПЗ «Роснефти», отмечает Мария Арье из «Петромаркета». На Уфимском НПЗ на технологический простой ушла единственная установка первичной переработки, но завод продолжает производить бензин и дизтопливо за счет использования полупродуктов других предприятий группы, добавляет она.

Значительное снижение нефтепереработки в России наблюдается с марта. Ключевой причиной стали сложности российских нефтекомпаний с экспортом продукции вследствие введенных ЕС и США санкций за военную спецоперацию на Украине. Так, еще в марте США и Великобритания объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов, при этом США являлись крупным потребителем мазута из России. Поскольку нефтепереработка в РФ ориентирована на экспорт, трудности с отгрузками за рубеж заставили нефтекомпании оптимизировать работу НПЗ, чтобы избежать переполнения резервуарных парков и вынужденной остановки. Кроме того, компании стремятся активнее продавать нефтепродукты на внутреннем рынке, что привело к снижению цен, в особенности на мазут (см. “Ъ” от 18 апреля). Ряд заводов ушли в марте на традиционные весенние ремонты.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что «снижение переработки нефти относительно прошлого месяца во многом обеспечено ремонтными работами на НПЗ». Это ежегодное традиционное небольшое снижение первичной переработки в апреле—мае, сообщили в министерстве. Так, среднесуточная отгрузка бензина на внутренний рынок с начала апреля 2022 года составляет более 99 тыс. тонн в сутки, что превышает уровень прошлого года на 8,6%, по дизельному топливу — более 146 тыс. тонн в сутки (плюс 48% к уровню апреля 2021 года), добавили в Минэнерго. Запасы топлива также находятся на высоком уровне: по автобензину — 2 млн тонн (плюс 16% к уровню аналогичного периода 2021 года), по дизтопливу — 2,75 млн тонн (плюс 6%).

Увеличение продаж на внутреннем рынке опустило биржевую стоимость бензина на уровень двухлетнего минимума, несмотря на сезонный рост спроса. Так, Аи-92 и Аи-95 подешевели 18 апреля на 2,5% и 1,6%, до 40,6 тыс. руб. за тонну и 43,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Этот уровень цен сопоставим с апрелем—маем 2020 года, когда топливо дешевело во время пандемии коронавируса, тогда цены на нефть опускались ниже $30 за баррель. Сейчас стоимость Brent составляет около $110 за баррель.

Проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов могут усугубиться в мае, поскольку с 15 мая вступят в силу санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти». Хотя эти санкции разрешают сделки, необходимые для обеспечения потребностей Европы, это должны быть именно прямые поставки. По данным Reuters, это вынудит трейдеров Trafigura и Vitol, которые являются посредниками и не имеют значительных собственных перерабатывающих мощностей, снизить закупки российской нефти.

Дмитрий Козлов

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