Групповой портрет в интерьере

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Один из крупнейших в прошлом издательских домов Forward Media Group (FMG) лишился последнего медиа — журнала «Интерьер + Дизайн». Владелица ИД Полина Юмашева за один рубль отдала издание трем его топ-менеджерам. В конце 2021 года FMG прекратила издавать журнал Hello!, лицензия перешла к другой компании. Собеседники на рынке считают перспективы интерьерного журнала «туманными», но признают, что его позиции могут укрепиться на фоне ухода иностранных глянцевых брендов, работавших в этой нише.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Полина Юмашева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Полина Юмашева, бывшая супруга Олега Дерипаски, передала журнал «Интерьер + Дизайн» (входил в издательский дом Forward Media Group) главному редактору Наталье Тимашевой, шеф-редактору Татьяне Белохиной и директору по рекламе Алине Сароян. Об этом “Ъ” рассказал Александр Винокуров — инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic (признаны иноагентами), а также владелец The Village, Wonderzine (заблокированы в РФ) и Spletnik.ru (см. “Ъ” от 6 апреля).

В договоре о сделке по передаче «Интерьер + Дизайн» указана сумма в 1 рубль, уточнил господин Винокуров. Он заявил, что стал гендиректором Forward Media Group с 5 апреля. Запись об этом есть в базе данных Kartoteka.ru, убедился “Ъ”. Полина Юмашева подтвердила, что журнал подарен редакции. Она уточнила, что продолжает владеть онлайн-изданием о моде Buro.

Журнал «Интерьер + Дизайн» — одно из крупнейших глянцевых изданий об интерьере в России. Журнал издается с 1996 года. По данным на его сайте, сейчас журнал выходит шесть раз в год тиражом 34 тыс. экземпляров. Аудитория одного номера за апрель 2020 года составляла 1 млн человек, ежемесячная аудитория сайта — 420 тыс. уникальных пользователей.

Редакция также «получит в подарок» лицензию СМИ на выпуск бумажного журнала, товарные знаки и сайт interior.ru, говорит Александр Винокуров. Из сообщения редакции (есть у “Ъ”) следует, что смена владельца издания состоялась 15 апреля, по итогам журнал стал «самостоятельным проектом», то есть вышел из состава Forward Media Group (FMG).

Таким образом, FMG больше не владеет ни одним СМИ. Ранее она также издавала журнал Hello!, чей последний печатный номер вышел в марте 2020 года, а 31 января 2021-го лицензия на него закончилась. В феврале 2021 года правообладатель, испанская Hola!, подписал договор о передаче прав учредителя журнала ООО «Медиа технология». «Ведомости» в апреле 2021 года писали, что новый собственник Hello! — Владимир Помукчинский, совладелец российской версии журнала L’Officiel.

Собеседник на рынке глянцевых журналов называет основными конкурентами «Интерьер + Дизайн» AD Magazine (Conde Nast), Elle Decoration (Shkulev Media Holding), Salon-interior (Burda). У журнала «Интерьер + Дизайн» перспективы «очень туманные», но могут появиться, если с российского рынка уйдут международные глянцевые бренды, считает он. Частично это уже произошло: как писал “Ъ” 9 марта, международный ИД Conde Nast объявил об прекращении работы в России. В то же время Elle Decoration, как утверждал Виктор Шкулев, продолжает выходить: после ухода американского Hearst совладелец Hearst Shkulev Media выкупил его долю и сохранил лицензионные отношения с владельцем бренда Elle, французской Lagardere.

Эффективность рекламы в глянцевых журналах об интерьере снижалась в последние годы, рекламодатели отдавали предпочтение соцсетям, но с запретом Instagram (признан экстремистским в РФ) начался обратный процесс, отмечает гендиректор агентства PR Development Алла Аксенова. В то же время сейчас причины падения рекламных инвестиций в прессу отличаются от кризисов 2014 и 2020 годов, поэтому нишевым изданиям придется тяжелее, полагает медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский: «В них исторически была высокой доля международных рекламодателей, которые остановили активность в РФ, эти бюджеты ушли, а локальные бренды предпочитают другие каналы с более низкой ценой».

Кроме того, в ближайшее время стоимость глянцевых журналов существенно вырастет из-за возникшего на фоне санкций дефицита мелованной бумаги и печатных красок (см. “Ъ” от 13 апреля). В «Интерьер + Дизайн» не уточнили, продолжит ли журнал выходить в печать. Но источник “Ъ” на рынке отмечает, что из-за сокращения глянца и ухода с рынка десятков наименований во главе с Vogue запас производственных материалов есть.

Валерия Лебедева