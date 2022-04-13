Работы непечатый край

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Пятый пакет санкций Евросоюза усугубит кризис в книжной, журнальной и газетной полиграфии: к нехватке бумаги прибавится острый дефицит полиграфических красок, которые в основном импортировались из ЕС. Европейские производители уже останавливают поставки, а китайские аналоги на 80–100% дороже, говорят полиграфисты и издатели. Запасов материалов хватит на два-три месяца. Тем временем полиграфисты надеются наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Но даже если это удастся сделать в короткий срок, себестоимость книг, журналов и газет существенно вырастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В перечень товаров, запрещенных для импорта из Европы в Россию в соответствии с пятым пакетом санкций, опубликованным Советом ЕС 8 апреля, вошли краски для печати, немелованная и мелованная бумага, используемая для печати или других графических целей, картон, оборудование для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати. При этом многие зарубежные производители материалов для печати уже остановили поставки в РФ по собственной инициативе (см. “Ъ” от 11 марта).

«Октопринт Сервис» и «Хубергруп РУС» (входят в концерн hubergroup, который производит и поставляет материалы для печати, в том числе печатные краски, лаки и др.) сталкиваются с отказами в поставках, сообщила технический директор компании Татьяна Климова на конференции «Книжная отрасль России в условиях турбулентности» 12 апреля. По ее словам, 98% поставщиков продолжали сотрудничать, «но сейчас это разорвано».

«У нас вчера (11 апреля, первый рабочий день после введения пятого пакета санкций ЕС.— “Ъ”) был день траура, потому что мы в принципе не понимаем, что будем делать. Из сорока с лишним поставщиков первый уже заявил, что заказы, которые сейчас у вас, мы отгрузим. Больше — нет»,— пояснила госпожа Климова.

Она надеется, что часть поставщиков продолжат отгружать краски по старым контрактам до 10 июля, в противном случае складских запасов краски для печати книг хватит на два месяца, если получится доставить уже заказанные — на четыре месяца. Компания начала искать новых поставщиков из Китая, но на первом этапе они не помогут избежать дефицита, считает Татьяна Климова.

«На нашем рынке традиционно отсутствовала китайская краска в сегменте ролевой печати. Всегда были европейские краски. Есть предложение по цене китайской ролевой краски, однако она на 80% дороже европейской, и мы не понимаем качества»,— рассказал на той же конференции заместитель гендиректора АО «Первая образцовая типография» Игорь Полтавцев. По его словам, ролевая краска используется в сегменте массовой литературы, это черно-белые книги тиражом до 1 тыс. экземпляров.

В целом из-за новых санкций, полагает господин Полтавцев, можно ожидать серьезного повышения цен в производстве книг и вымывания премиальных материалов, в том числе лаков.

«После расшифровки всех кодов, которые указаны в санкционном списке, можно сделать вывод, что запрещен ввоз из ЕС почти всех красок для полиграфии, в этом смысле книги, газеты и журналы нельзя разделять»,— говорит генеральный директор полиграфического комплекса «Пушкинская площадь» Михаил Баков. Пострадают от остановки поставок краски и автозаводы (см. “Ъ” от 13 апреля).

«Нас ожидает серьезная проблема, потому как альтернативу Европе быстро найти не удастся»,— подтвердил коммерческий директор «Прайм принт» (печатает газеты) Андрей Малахов. Есть индийские и китайские краски, но логистика из этих стран трудоемкая, отмечает господин Малахов. Кроме того, по его словам, комбинаты просят стопроцентную предоплату, а доставка красок возможна не раньше чем через два месяца с момента оплаты: «Никто из поставщиков не может дать стопроцентных гарантий сроков доставки. Полиграфические предприятия предпринимают сверхусилия для обеспечения наличия расходных материалов».

Типографии не могут закупать краски сами у производителей из-за относительно небольших объемов потребления, поэтому зависят от дилеров, а у последних нет готовых решений, объяснил “Ъ” гендиректор «Парето-Принт» (печатает книги) Павел Арсеньев. По его словам, дилеры будут искать аналоги в Китае, Южной Корее и Турции, но срок доставки заказа в лучшем случае составит два—четыре месяца. «Даже если поставщики будут действовать очень быстро, к концу июля типографии встанут. Мы, конечно, будем пытаться создать запас красок, но мы не одни такие. Также есть вероятность, что поставщики из ЕС будут неаккуратно поставлять последние заказы, и к июлю поставки сойдут на нет»,— говорит Павел Арсеньев. «Пока успешных кейсов по доставке красок из Азии нет, но мы работаем над этим»,— добавляет Михаил Баков.

Новый пакет санкций также содержит запрет на поставки ниток, отмечает Павел Арсеньев: «Мы всегда шили нитками из Европы, российские не отвечают критериям качества, сейчас наши поставщики будут искать замену».

Он добавляет, что из-за запрета въезда в ЕС грузового автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Белоруссии (в рамках того же пакета санкций), ожидается удорожание логистики для материалов.

Издатели книг и газет готовятся к усугублению кризиса в полиграфии. «Мы уже ощущаем дефицит материалов и задержки в печати, по нашему прогнозу, основной кризис на рынке придется на третий квартал»,— заявил в ходе конференции «Книжная отрасль России в условиях турбулентности» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. Это связано как с материалами, так и с тем, что, скорее всего, в третьем квартале проявится падение доходов населения, пояснил он. Тем более что книги подорожают.

«Если говорить о цене — все понимают, что рост (за год.— “Ъ”) будет 25–30% как минимум. Сейчас уже издатели подняли цены от 5% до 15%»,— заявил на конференции директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. В «Росмэн» не меньше четверти выпускаемых книг в ассортименте напрямую зависят от импортных составляющих, мелованной бумаги, качественного картона и самоклеящейся бумаги (для брошюр с наклейками для детей), объяснил он.

В крупных журнальных типографиях говорят о наличии запаса красок на три-четыре месяца, рассказал гендиректор ИД «Лев» (издает детские журналы) Лев Елин.

«Чтобы получить китайские краски, нужно как минимум два месяца плюс тестовый срок. Сейчас эти краски тестируются»,— говорит он. Они действительно на 80–100% дороже европейских, но «есть вероятность, что это ситуативная цена и ее потом удастся опустить», добавил Лев Елин: «В то же время с китайской краской есть технологические проблемы, она неудобно упаковывается, это может удорожить процесс производства».

По словам гендиректора ИД «Аргументы и факты» Руслана Новикова, пока неясно, что будет дальше: «Типографии ищут варианты». Ситуация крайне сложная, признает гендиректор холдинга «ИМ Медиа» (издает «Тайны звезд» и др.) Алексей Иванов, но паники, уверяет он, нет: «У типографий, с которыми мы сотрудничаем, запасы на два-три месяца, у нас есть время, чтобы найти решение». Есть индийские краски, добавляет господин Иванов, можно реанимировать российское производство.

Валерия Лебедева