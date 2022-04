У «Креатив медиа» сотворился инвестор

30 2 мин. ...

У изданий The Village, Wonderzine и Spletnik.ru сменился владелец: Полина Юмашева продала управляющее ими ООО его гендиректору Александру Винокурову, который инвестировал в Republic и телеканал «Дождь» (признаны в РФ иноагентами). Стороны договорились о сделке еще до начала военной операции и блокировки The Village. По данным “Ъ”, новый владелец планирует создать новое городское медиа, которое привлечет рекламодателей The Village.

Александр Винокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Винокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic Александр Винокуров выкупил 100% ООО «Креатив медиа», которое управляет The Village, Wonderzine, Spletnik.ru. По данным Kartoteka.ru, владелец юрлица изменился 28 марта. Ранее 100% ООО принадлежали Полине Юмашевой, бывшей жене Олега Дерипаски. По данным Kartoteka.ru, она остается собственником издательского дома Forward Media Group («Интерьер + Дизайн», в прошлом — журнал Hello!).

The Village, Wonderzine, Spletnik.ru входя в холдинг Redefine (в 2007–2019 годах — Look At Media). Ежемесячная аудитория The Village составляла 5,4 млн уникальных пользователей. Аналогичные показатели Wonderzine — 3,5 млн, Spletnik.ru — 5 млн (собственные данные изданий). По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Креатив медиа» в 2021 году составляла 353,7 млн руб., чистая прибыль — 35,6 млн руб.

Господин Винокуров уточнил “Ъ”, что сделка с Полиной Юмашевой состоялась в начале февраля: «У ООО "Креатив медиа" теперь новый участник. Это я». Сумму сделки Александр Винокуров не раскрыл. Он уточнил, что ООО «Креатив медиа» производит контент для The Village, Wonderzine, Spletnik.ru и продает в них рекламу. В ноябре 2020 года господин Винокуров уже занял должность гендиректора «Креатив медиа» (см. “Ъ” от 26 ноября 2020 года), но подчеркивал, что не выступает инвестором.

Сайт The Village был заблокирован Роскомнадзором 2 марта на территории России. Регулятор объяснял блокировки СМИ, в числе которых также оказались DW, Meduza (признаны в РФ иноагентами), BBC и др., «лживой информацией относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Позже, 4 марта, The Village в Telegram-канале сообщила, что российский офис закрывается, а редакция будет работать из Варшавы.

Источник “Ъ” на рынке медиа говорит, что Redefine планирует создать новое городское медиа, «которое заменит заблокированное издание, чтобы перебросить рекламодателей». Еще один собеседник также знает о таких планах. Третий источник говорит, что новое медиа «в целом уже готово» и будет работать по рекламной модели, скоро о запуске объявят официально. The Village, по его данным, продолжит работу. «Про концепцию нового медиа, если оно появится, расскажет главный редактор»,— заявил Александр Винокуров, не раскрыв других деталей.

С юридической точки зрения препятствий для создания нового СМИ с аналогичным форматом нет, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Если не допускать того, за что могут заблокировать, можно работать». «Сейчас открывать новое медиа — это нужно иметь силу. Воли в первую очередь. Идти против ветра. Всех закрывают каждый день по одному, а тут — новое. Как минимум это яркое событие»,— полагает владелец одного из российских интернет-СМИ. Новое издание, по его мнению, будет конкурировать прежде всего с «МосквичМаг». Но, помимо волны блокировок, СМИ переживают и кризис с рекламой, добавляет собеседник “Ъ”: «На рынке все замерли. Ожидание и неопределенность хуже, чем просто уход».

В OMD OM Group оценивали падение бюджетов в прессе в 45% в 2022 году. Размещений в интернет-СМИ сейчас меньше, но бренды планируют вернуться, а кто-то уже и возвращается, уточняет директор по диджитал-спецпроектам Media Instinct Group Дарья Кутырева. Площадки в формате городских медиа, добавляет она, собирают аудиторию от 20–25 лет, которая интересна брендам разных категорий, включая банки, финансовые продукты, платежные системы, FMCG, моду и красоту.

