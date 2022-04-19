Исключение вне правил

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Министр обороны и спорта Швейцарии Виола Амерд обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом лишить полномочий в МОК представителей России и содействовать исключению представителей России и Белоруссии из руководящих структур международных спортивных организаций. Ранее МОК уже рекомендовал международным спортивным структурам отстранить российских атлетов от международных соревнований, а также исключить участие функционеров, представляющих Россию, в работе интернациональных структур. Но при этом сам МОК собственным рекомендациям не следует, объясняя это тем, что у него на это нет полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министр обороны и спорта Швейцарии Виола Амерд обратилась с письмом к президенту МОК Томасу Баху. В нем она, как сообщает Insidethegames, призвала содействовать полному исключению представителей России и Белоруссии из руководящих структур международных спортивных организаций. «Швейцария ждет соответствующего сигнала от мирового спорта»,— сказала госпожа Амерд. Заявление министра Амерд поддержало Швейцарское бюро по спорту. Его представитель Александр Вёфлер отметил, что Швейцария ждет равного отношения к спортсменам и официальным лицам.

Швейцария является местом базирования штаб-квартир большинства международных спортивных структур, включая и МОК. Так или иначе, эти организации находятся в зоне действия швейцарского законодательства. Отметим, что заявление швейцарского министра фактически дублирует требования, содержавшиеся в появившемся еще в марте обращении глав спортивных ведомств более чем 30 западных стран, призывавших МОК к более жестким шагам в отношении России.

МОК еще в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине, рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в мероприятиях российских и белорусских спортсменов и функционеров. «В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды»,— говорилось в заявлении МОК.

Рекомендация МОК была воспринята федерациями как руководство к действию. Большинство российских спортсменов были отстранены от международной деятельности. Однако — и это вызывает возмущение госпожи Амерд — многие российские и белорусские функционеры сохраняют посты в международных федерациях по олимпийским видам спорта. Наиболее заметны в этом смысле глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин и президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Кроме того, членами МОК являются президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Статус почетного члена МОК имеется у экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Между тем МОК еще в марте заявлял, что согласно собственным правилам членство отдельных лиц в организации может быть аннулировано только в случае нарушения ими Олимпийской хартии или олимпийского перемирия. Фактов нарушения хартии россиянами зафиксировано не было. А что касается перемирия, то, как заявляли в МОК The Times, решения о мире и войне могут принимать только правительства стран.

В понедельник МОК подтвердил свою позицию. В организации заявили швейцарскому информагентству SDA, что юридических оснований для исключения представителей России и Белоруссии нет, а также напомнили, что члены МОК согласно правилам не представляют какие-то страны, а избираются в индивидуальном порядке. При этом, однако, в МОК добавили, что на данный момент мероприятия с участием россиян не запланированы. Заявление мало что значащее, учитывая, что ближайшая сессия МОК, в которой должны участвовать члены организации, состоится только в 2023 году.

Александр Петров