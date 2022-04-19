Устройства невыносимы

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Российский рынок носимых гаджетов впервые показал отрицательную динамику. В первом квартале он сократился в натуральном выражении на 4%. Это стало следствием снижения интереса граждан к фитнес-трекерам, продажи которых упали на 21%. Вместо них потребители стали выбирать более функциональные умные часы, продажи которых, напротив, выросли на 14%. Эксперты отмечают, что одной из существенных причин таких покупок стало ожидание затяжного дефицита и роста цен после начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом МТС о продажах носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — за первый квартал 2022 года. По данным компании, за этот период рынок сократился в натуральном выражении на 4% год к году. Всего в январе—марте было продано более 1,1 млн носимых гаджетов на 12,6 млрд руб. В денежном выражении рынок увеличился на 10%.

Снижение продаж в штуках зафиксировано впервые — ранее этот сегмент постоянно рос, говорят в МТС. Наибольшее падение показали фитнес-браслеты: в первом квартале россияне купили их на 21% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении спрос снизился на 1%. Всего в январе—марте 2022 года было приобретено 480 тыс. фитнес-браслетов на 1,3 млрд руб.

«Фитнес-браслеты выходят из моды — вместо них покупатели стали выбирать более функциональные смарт-часы с крупными дисплеями, с которых удобнее считывать информацию»,— отмечают в МТС. За январь—март россияне приобрели почти 700 тыс. умных часов на 11,3 млрд руб., что больше показателей января—марта 2021 года на 14% в натуральном выражении и на 13% — в денежном. Средняя стоимость смарт-часов составила более 16 тыс. руб., браслетов — около 2,7 тыс. руб.

Среди самых популярных у пользователей производителей носимых устройств аналитики МТС выделяют Apple с долей рынка 29%, Samsung (11%), Huawei (10%), Amazfit (8%) и Xiaomi (7%). При этом Apple и Samsung прекратили поставки продукции в Россию из-за военных действий на Украине.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают снижение спроса на носимые устройства: «На это повлияло как ограничение в поставках самих смарт-часов, так и флагманских смартфонов, с которыми чаще всего и приобретают носимые девайсы».

В первом квартале многие решили приобрести умные часы в связи с предполагаемым затяжным дефицитом устройств некоторых брендов и ростом цен на них, считает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин: «Но в целом рынок носимых устройств просел из-за серьезного спада спроса на фитнес-браслеты, которые последние годы обеспечивали стабильный рост продаж не только категории, но и рынка в целом».

В «Ситилинк» тоже обратили внимание на снижение спроса на фитнес-браслеты: «Эти устройства имеют меньший функционал по сравнению со смарт-часами, но при этом стоят дешевле. Изменение стоимости на фоне колебания курсов валют для недорогих устройств сильнее отразилось на спросе».

Сейчас значительная доля рынка умных часов приходится на китайских вендоров, но российские производители электроники также постепенно осваивают это направление: в октябре 2021 года о разработке браслетов-трекеров на основе технологии интернета вещей объявил холдинг «Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех»). Устройства предназначены для поиска, а также дистанционного присмотра за детьми или пожилыми людьми. В браслетах используется технология LoRaWAN (беспроводная передача небольших объемов данных), она не требует сим-карт и наличия сотовых сетей, при этом обеспечивает определение координат. Как рассказали “Ъ” представители холдинга, пилотная партия устройств уже выпущена и прошла испытания.

Снижение продаж носимых гаджетов связано с текущими сложностями с поставками электроники, в том числе из-за проблем с логистикой, что прямо влияет на стоимость конечного продукта, отмечает советник президента «Меркатор холдинга» по цифровизации Александр Заверзаев. По его мнению, ситуация в то же время благоприятна для развития собственных технологий: «Уже есть отечественные решения с использованием всего 20% импортных электронных компонентов». Но в краткосрочной перспективе, признает эксперт, быстрого замещения импортных устройств не будет.

Татьяна Исакова