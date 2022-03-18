Спрос на придержанные смартфоны

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Спрос на подержанные ноутбуки и смартфоны в России в марте вырос на 44%, а предложение упало на 46%, подсчитали сервисы «Юла» и «Объявления ВКонтакте». При этом цена на гаджеты за месяц выросла в среднем на 11%. На «Авито» за месяц продажи смартфонов выросли на 23%, а ноутбуков — на 29%. Подобный спрос характерен для кризисных периодов в экономике, объясняют эксперты. Люди стремятся успеть купить нужную им дефицитную технику по ценам ниже розничных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сервисах бесплатных объявлений «Юла» и «Объявления ВКонтакте» спрос на электронику в марте по сравнению с февралем увеличился на 44%, при этом количество предложений снизилось на 46%, рассказали “Ъ” представители компаний.

Средняя цена на подержанную электронику за последний месяц выросла на 11%. Стоимость компьютеров в классифайдах, выросла на 22%, а смартфонов — только на 10%.

Чаще всего в марте пользователи приобретали на «Юле» и «Объявлениях ВКонтакте» телефоны и планшеты — на них пришелся каждый второй запрос в категории «электроника» (52%). В компьютерной технике были заинтересованы 16,8% пользователей сервисов, а в ТВ, аудио- и видеотехнике — 10,3%. На «Авито» количество продаж смартфонов в начале марта выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом февраля, продажи ноутбуков увеличились на 29%, рассказали в компании.

На первичном рынке ритейлеры также наблюдают оживление и отмечают высокий спрос на ноутбуки. Максимальный прирост продаж за месяц в «Связном» показала категория ноутбуков (+75%), рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин. Рост спроса на ноутбуки аналитики отмечали еще в конце 2021 года — устройства востребованы среди блогеров и работающих в интернете пользователей. По данным опросов GfK, чаще всего они покупали устройства от 30 тыс. до 50 тыс. руб., подходящие для решения задач выше базового уровня, например монтажа видео или обработки фотографий в высоком качестве (см. “Ъ” от 11 октября).

Интерес к электронике на вторичном рынке вызван повышением цен на новые устройства, говорит бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин:

«Немногие могут позволить себе новую технику сейчас и ищут выгодные предложения среди подержанных устройств».

Кроме того, добавляет он, ассортимент в официальной рознице сокращается, поэтому люди пытаются найти нужную им технику на вторичном рынке пусть и с переплатой.

Рост цены компьютеров на вторичном рынке объясняется интересом со стороны тех, кто ранее откладывал обновление, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Многие пользуются компьютерами десяти-пятнадцатилетней давности, для них переезд на компьютер пятилетней давности — это крутой апгрейд». Интерес же к ТВ он считает нерациональным, но типичным для кризисных ситуаций в России начиная с 1998 года: «Сахар, гречка, телевизор — стандартный набор, за которым ломятся люди».

Повышенный интерес к электронике, включая подержанную, характерен для кризисных периодов в экономике России, отмечает старший аналитик в Data Insight Елизавета Хоботина: «Люди стремятся успеть купить нужную им технику по прежним ценам». По ее словам, вторичный рынок — это товарный резерв, который в кризисной ситуации покрывает спрос, не обеспеченный запасами магазинов: «К этому же резерву покупатели массово обращаются в момент резкого роста цен на новые товары». При увеличении спроса частные продавцы закономерно поднимают цены и снимают часть предложений, понимая, что новый товар можно уже и не купить, по крайней мере по прежней цене, говорит Елизавета Хоботина.

По мнению аналитика, интерес к вторичному рынку снизится, когда на него перестанет давить нереализованный спрос на новые товары.

«Это произойдет, когда возобновятся поставки ушедших брендов по новым ценам, увеличатся серые поставки электроники или же спрос перераспределится на товары других брендов»,— пояснила Елизавета Хоботина. Однако возвращения прежних цен ожидать не приходится, а снижение покупательной способности населения — это всегда стимулирующий фактор для вторичного рынка, заключила аналитик.

Анастасия Гаврилюк, Юрий Литвинов, Татьяна Исакова