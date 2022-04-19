Мневники перекинут на другой берег

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В столичной мэрии обнародовали эскизы семи новых мостов, которые планируется перекинуть через Москву-реку. Четыре сооружения должны появиться в активно застраиваемой жильем Мневниковской пойме, в том числе четырехполосный автомобильный мост на улицу Мясищева в Филях и мост-«парус» с единственным пилоном по соседству на Новозаводской улице. Ранее столичные власти объявляли серию тендеров на сумму более 8 млрд руб. по строительству в пойме новых проездов и эстакад, связующих мосты с Северо-Западной хордой, но все эти конкурсы были отменены властями фактически без объяснения причин.

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О готовности концепций семи пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Четыре таких сооружения должны появиться в Мневниковской пойме. Среди них — 276-метровый четырехполосный автомобильный мост, соединяющий улицу Мясищева с районом метро «Мневники», а также строение с единственной опорой (пилоном) чуть южнее. Мост-«парус», как назвал его градоначальник, должен стать продолжением Новозаводской улицы и «украшением Мневниковской поймы». Два автомобильных моста перераспределят транспортные потоки с Северо-Западной хорды (СЗХ), говорится в презентации городской мэрии. Южнее спроектирован 130-метровый велопешеходный мост. В презентации отмечается лишь, что он свяжет пойму с парком «Фили» (без указания координат сооружения). Противоположный берег поймы планируется связать 128-метровым велопешеходным мостом с Островной улицей.

Столичные власти начали готовиться к возведению этих мостов еще в августе 2021 года. Тогда были объявлены (см. “Ъ” от 14 августа 2021 года) три стартовых тендера на сумму более 7 млрд руб. на строительство в пойме новых проездов и эстакады, связывающей район с СЗХ. Самый крупный тендер на 4,4 млрд руб. тогда объявило столичное ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ УДМС). Исполнитель контракта должен был построить в пойме шесть новых автомобильных проездов (общей протяженностью 3,7 км, в том числе 700-метровый путепровод), 590-метровый путепровод, связывающий СЗХ с одним из новых проездов, а также 790-метровую «разворотную петлю под автомобильным мостом». Впрочем, все эти и последующие тендеры на общую сумму более 8 млрд руб. были отменены властями фактически без объяснения причин. Последним таким конкурсом стала объявленная в марте 2022 года и отмененная 1 апреля закупка ГКУ УДМС на 1,2 млрд руб.

Отметим, в столичном стройкомплексе еще в 2017 году говорили о планах строительства новых мостов в пойме. Согласно опубликованной тогда же карте, первый пешеходный мост соединял Крылатское в районе Островной улицы с берегом поймы, второй — район метро «Мневники» с улицей Мясищева. Что касается автомобильных мостов, то в эскизах 2017 года фигурировало лишь одно 285-метровое сооружение, фактически выступающее продолжением Новозаводской улицы. В 2018 году планы даже выносились на публичные слушания (в составе проекта планировки участка метро между станциями «Нижние Мневники» и «Можайская»), но были раскритикованы рядом жителей. Так, в протоколах слушаний критики ссылались на Генплан развития Москвы до 2025 года, по которому сооружение должно располагаться выше по течению и соединять пойму с улицей Мясищева, а не с Новозаводской в непосредственной близости к Филевскому парку. В итоге теперь в городской мэрии предлагают построить автомобильные мосты на обеих площадках.

Планы освоения Нижних Мневников строил в 1960-е годы еще первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев: он издал постановление о выделении в пойме Москвы-реки между парком «Фили—Кунцево» и Гребным каналом в Крылатском территории под детский парк, который должен был стать «русским Диснейлендом». Проект не был реализован, реанимировать его пытался бывший столичный мэр Юрий Лужков. В 1994 году он передал около 330 га местной земли Фонду детского парка чудес, учрежденному скульптором Зурабом Церетели. Парк стоимостью в $2–3,5 млрд не построили; земля у скульптора была отобрана в 2007 году распоряжением Юрия Лужкова. Анонсированный властями гольф-клуб с гостиницей на 150 номеров взамен парка также не появился. В 2014 году в Госдуме заявляли о планах переезда Госдумы и Совета федерации в новый центр в Нижних Мневниках. Отметим, что именно с возможным появлением этого объекта в 2017 году увязывались планы столичного стройкомплекса по возведению мостов в пойме.

Переезд парламентского центра не раз откладывался, и Москва решила осваивать территорию сама. В 2020 году глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов анонсировал возведение в пойме жилья площадью 290 тыс. кв. м, пообещав более половины площадей переселенцам по программе реновации. Столичный вице-мэр Андрей Бочкарев объявил о строительстве 15 спортивных объектов (общей площадью свыше 500 тыс. кв. м), включая серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, ледовую арену Татьяны Навки и академию хоккея Александра Овечкина. В 2021 году начальник управления стратегических проектов Москомархитектуры Максим Кандыбайло говорил о планах возведения мостов, связывая это с задумкой властей сделать Крылатское, Филевский парк и пойму «единым парковым массивом».

Столичные власти спроектировали еще три переправы в других локациях. 330-метровый автомобильный мост с пешеходной зоной и велодорожками должен соединить Причальный проезд в Шелепихе с Береговым проездом в Филевском парке. В Нагатинском затоне должен появиться 240-метровый пешеходный мост, который свяжет новую одноименную станцию метрополитена с пешеходной набережной близ Корабельной улицы. Наконец, пешеходный мост спроектирован в центре Москвы через Водоотводной канал: он должен соединить остров Балчуг (в зоне памятника Петру I) с 3-м Голутвинским переулком.

Александр Воронов