Ставка на биохимию

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Единороссы рекомендуют участникам своего предварительного голосования максимально использовать возможности живых встреч с избирателями. Об этом “Ъ” заявили в самой партии. В условиях пандемии единороссы больше ориентировались на онлайн-агитацию, но сейчас с ней возникли проблемы из-за сокращения количества доступных соцсетей. В КПРФ утверждают, что также планируют усиливать уличную активность по мере приближения выборов. В ЛДПР заявляют о планах агитировать тотально: как вживую, так и в интернете. Похожая позиция и у «Справедливой России — За правду». «Новые люди» пока не собираются отказываться от онлайн-агитации, так как она способствует росту их рейтинга. Эксперты согласны, что возможности политической работы в интернете сейчас сократились, а офлайн-мероприятия ничем не заменишь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минздрав не исключает нового роста заболеваемости коронавирусом уже во второй половине мая, но парламентские партии пока рассчитывают восстановить в нынешнем политическом сезоне офлайн-общение со своими избирателями. Так, единороссам в ходе агитации на праймериз (пройдут с 23 по 29 мая) будет рекомендовано сделать акцент на личных встречах с избирателями везде, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, заявил “Ъ” замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. «Биохимию человеческого общения ничто не может заменить,— говорит господин Перминов.— Если есть возможности широким фронтом продвигать офлайн-встречи, то этой возможностью необходимо пользоваться». По его словам, личные встречи с избирателями позволяют партийцам «поймать эмоцию». Еще одна причина возвращения акцента на офлайн-формате связана с ситуацией вокруг «IT-гигантов»: раньше партийцы делали заметный акцент на агитации в Instagram (корпорация Meta, владеющая соцсетью, признана в РФ экстремистской), но сейчас отказались от этого инструмента. Впрочем, Сергей Перминов поясняет, что кандидатам ЕР рекомендовано дублировать все свои онлайн-мероприятия на площадках отечественных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трудности могут возникнуть и с традиционной уличной агитационно-пропагандистской продукцией из-за положения дел на рынке печатной продукции, осложненного введением санкций. Все эти обстоятельства и приводят к рекомендации активнее проводить офлайн-мероприятия и вести агитацию «от двери к двери», если эпидемиологическая ситуация это позволяет, поясняет единоросс.

Впрочем, в части самого голосования ЕР пока ориентируется на онлайн-формат, утверждает замсекретаря генсовета. Он допускает, что партия и вовсе откажется от избирательных участков. Для территорий с нестабильным покрытием интернета предусмотрено голосование «на электронном носителе»: «Избирателям доставляют специальные планшеты. Они делают свой выбор. После того как устройства попадают в зоны с устойчивым интернет-покрытием, их голос засчитывается». Напомним, что в прошлом году праймериз проходили преимущественно электронно, но в ряде регионов в последний день была возможность проголосовать и офлайн.

Другие парламентские партии праймериз не проводят, но тоже определяются с форматом агитации на приближающихся выборах. Так, депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил “Ъ”, что сейчас партия проводит межрегиональные офлайн-семинары на 300–400 человек. По словам коммуниста, партия и не отказывалась от офлайн-активности: «У нас недавно проходили акции, где мы выступали за переориентацию на мобилизационную экономику в связи с военной операцией. На этих выборах мы рекомендуем кандидатам говорить о социально-экономических проблемах, и все это нужно доносить через улицу, через встречи с избирателями, депутатскую деятельность. У нас не то что онлайн — у нас офлайн сплошной. И чем дальше, тем больше его будет — только если нам не придумают очередную ковидную историю»,— разъясняет Сергей Обухов. По его словам, партия борется за полное снятие ограничений, но в ряде регионов они сохраняются, и послабления заметны в основном в Москве: «В Екатеринбурге вы даже в "Ельцин-центр" без маски не зайдете». Отметим, в столице по-прежнему действует запрет на проведение массовых публичных мероприятий. Но и во время пандемии депутаты Госдумы от КПРФ регулярно использовали формат встреч с избирателями на улицах: формально они не подпадают под митинговые ограничения, если не перерастают в митинг.

«Раньше переход в онлайн был связан с коронавирусными ограничениями. Если их сейчас нет, нужно проводить и живые мероприятия. Но и от интернета нельзя отказываться»,— говорит секретарь президиума СРЗП по политическим вопросам Дмитрий Гусев. «30 лет ЛДПР руководствуется принципом тотальности: будем работать онлайн, офлайн и всеми иными возможными способами»,— обещает исполняющий обязанности руководителя центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко. А вот источник “Ъ” в «Новых людях» говорит, что там по-прежнему ориентируются именно на онлайн-агитацию: «По нашим замерам, мы единственная партия, у которой онлайн-активность конвертируется в рост рейтинга. Тяжело, но занимаемся».

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, электоральный юрист Олег Захаров разъясняет, что с онлайн-агитацией у партий действительно возникают трудности: «Возможности проведения политических рекламных кампаний в интернете серьезно сократились даже технически. Раньше был выбор из пяти платформ, сейчас их меньше. Пока "ВКонтакте" наладит все технические возможности, пройдет время. А в том же Telegram нет четких правил для официальной политической рекламы». Что касается офлайн-мероприятий, то, по мнению эксперта, даже сильные антиковидные ограничения им не мешают: «Не вижу здесь проблемы. За два года все научились их проводить и в режиме антиковидных ограничений. Надо просто брать помещения побольше и соблюдать требования. Практика есть». «Теплые, живые контакты с людьми всегда лучше. Тем более у офлайн-встреч есть и информационная составляющая, это шанс публично продемонстрировать поддержку»,— считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. С другой стороны, эксперт отмечает, что агитация в интернете помогает формированию агитационно-мобилизационной базы. Господин Костин прогнозирует, что ситуация перехода всех пользователей в отечественные соцсети в перспективе усилит интернет-составляющую кампаний, поэтому партии будут стремиться к сохранению гибридного формата агитации.

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Елена Рожкова