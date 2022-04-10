Карабах не выдержал троих

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив с ними реализацию договоренностей по достижению мира на Южном Кавказе. Первый после начала «специальной военной операции» на Украине раунд дипломатии между Москвой, Ереваном и Баку проходил после встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе, где они объявили о решении начать переговоры о мирном договоре. Работа над документом будет проходить без посредничества Минской группы ОБСЕ: два других ее сопредседателя — США и Франция — от взаимодействия с Россией отказались. Распад тройки Минской группы ОБСЕ означает, что инициатива в урегулировании на Южном Кавказе окончательно переходит к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева право: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: пресс-служба президента РФ Слева право: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: пресс-служба президента РФ

После Брюсселя — Москва

Переговоры Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана прошли в прошлую субботу с интервалом в несколько часов, причем их инициаторами стали Ереван и Баку. Первым в Кремль позвонил Никол Пашинян, который уже 18 апреля планирует посетить с официальным визитом Москву. В свою очередь, для Ильхама Алиева это была первая сверка часов после его визита в Москву, который состоялся 22 февраля и завершился подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Необходимость срочных звонков в Кремль была продиктована договоренностями, которых Ереван и Баку достигли на прошлой неделе в Брюсселе при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Главной из них стало решение начать практическую работу над подписанием мирного договора между Баку и Ереваном.

Переход отношений Москвы и Брюсселя в стадию острого конфликта после начала военной операции на Украине породил новую интригу вокруг вопроса о том, не приведет ли это к кардинальному перераспределению ролей в урегулировании на Южном Кавказе.

Итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана были интерпретированы частью экспертного сообщества и СМИ как начало отхода Еревана и Баку от ключевой роли Москвы. «Социально-политический феномен "культуры отмены" России добрался и до карабахской проблемы»,— пояснил «РИА Новости» армянский политолог, эксперт исследовательского института «Политэкономия» Бениамин Матевосян.

Между тем заявления, сделанные по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран с Владимиром Путиным, свидетельствуют о том, что Баку и Ереван по-прежнему считают роль России ключевой и подтверждают готовность двигаться к урегулированию на основе договоренностей, достигнутых сторонами в ноябре 2020 года при посредничестве Москвы. «Подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией»,— заявила пресс-служба Кремля по итогам переговоров президентов Путина и Алиева. Схожее заявление было сделано и по итогам разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна — стороны подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, а также «затронули тематику выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Работа над мирным договором будет построена на основе пяти принципов, которые были предложены Баку и одобрены Ереваном. Они включают:

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга,

подтверждение отсутствия территориальных претензий,

воздержание от создания угроз друг другу,

делимитацию и демаркацию границы,

установление дипотношений,

открытие транспортных коммуникаций,

налаживание сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Впрочем, согласившись с этими принципами, Ереван требует включить в переговорный процесс вопрос о статусе Нагорного Карабаха, который Баку считает окончательно закрытым и воспринимает крайне болезненно. «В ответ на предложения Азербайджана мы подчеркнули, что в них нет ничего неприемлемого, но они не отражают полную повестку мира. Для нас принципиальным является вопрос гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха, защита его прав и свобод, а также окончательный статус Нагорного Карабаха. Эти вопросы должны стать предметом для переговоров. Конечно, мы считаем важным вовлечение Минской группы ОБСЕ в этот процесс»,— заявил после возвращения из Брюсселя Никол Пашинян.

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается предметом острой внутриполитической борьбы в Ереване: накануне встречи в Брюсселе армянская оппозиция собрала многотысячный митинг в столице, участники которого исключали возможность любого статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Долгое прощание с Минском

В этой ситуации Никол Пашинян попытался использовать последнюю возможность сохранить вопрос о статусе Нагорного Карабаха в переговорной повестке путем реанимации Минской группы ОБСЕ (США, Франция, Россия), без особого успеха занимавшейся карабахским урегулированием с 1997 года. Этот трехсторонний механизм окончательно отошел на второй план после подписания заявления Москвы, Еревана и Баку от 9 ноября 2020 года, в котором Минская группа ОБСЕ никак не упоминалась.

Однако надежда Еревана на Минскую группу ОБСЕ прожила недолго. Уже в пятницу, 8 апреля, принимая в Москве своего армянского коллегу Арарата Мирзояна, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на данный момент Минская группа ОБСЕ прекратила работу, причем инициаторами разрыва с Москвой стали два других сопредседателя — США и Франция.

«Французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается России, отменили и тройку сопредседателей Минской группы, заявив, что не будут общаться в этом формате»,— заявил на пресс-конференции в Москве Сергей Лавров. «Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор»,— добавил Сергей Лавров. По его словам, такой подход не выбьет Россию из колеи и она будет работать над карабахским урегулированием вместе с Ереваном и Баку.

По мнению аналитика International Crisis Group по Кавказскому региону Олеси Вартанян, Армения все равно будет пытаться настаивать на сохранении роли Минской группы ОБСЕ, потому что в ее документах и заявлениях подчеркивается важность субъектности Нагорного Карабаха и признание его претензий на самоопределение.

Это единственный формат, в рамках которого власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики доносили свою точку зрения до мирового сообщества.

Между тем демарш сопредседателей Минской группы ОБСЕ, произошедший после встречи в Брюсселе, вынудил Москву напомнить о том, что она не намерена уступать Западу инициативу в карабахском урегулировании. «Я очень хотел бы, чтобы наши европейские коллеги в Брюсселе понимали, что это русло уже создано тремя лидерами в 2020 и 2021 годах. И что они не будут чинить в этом русле какие-то препятствия, плотины или что-то еще»,— предостерег Сергей Лавров на пресс-конференции с Араратом Мирзояном.

Собеседники “Ъ” в Баку и Ереване убеждены: ключевой роли Москвы Западу будет сложно что-либо противопоставить. «Стороны информируют Москву о характере договоренностей с Брюсселем. Сам Евросоюз ссылается на решения, принятые при российском участии. Российские миротворцы стоят в Карабахе, а карты российского Генштаба лежат в основе процесса по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном»,— заявил “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. «Последние десять лет Россия была главным посредником среди трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Франция и США соглашались с ведущей ролью Москвы, у которой значительно больше рычагов для изменения ситуации на земле. Этот расклад не изменился и сейчас»,— добавляет Олеся Вартанян.

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван