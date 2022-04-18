ПИФы поделятся купонами

50 2 мин. ...

Управляющие компании расширяют функциональность открытых ПИФов за счет регулярной выплаты доходов. Традиционно такая опция была доступна в закрытых ПИФах и стратегиях доверительного управления, которые ориентировались на состоятельных клиентов. Ее добавление в розничные фонды позволяет и широкой рознице получить доступ к регулярным выплатам. Впрочем, инвесторы могут негативно воспринять снижение стоимости пая после выплаты доходов. Кроме того, многие инвесторы рассчитывают на активное управление с реинвестированием всех дивидендов и купонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце минувшей недели ЦБ зарегистрировал правила открытого ПИФа «Альфа-Капитал Денежный поток», главной особенностью которого стали регулярные выплаты пайщикам. Об этом рассказали в УК «Альфа-Капитал». Ежеквартальные платежи будут формироваться на основе купонных и дивидендных доходов по активам фонда.

До сих пор такая возможность была доступна только для закрытых ПИФов. Механизм определения получателей выплат схож с распределением дивидендов по акциям. «На конец расчетного периода будет определяться список пайщиков фонда, которым будет выплачен доход по дивидендам и купонам. На фонд также распространяется налоговая льгота долгосрочного владения»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

В 2019 году были приняты изменения в закон «Об инвестфондах», которые предусматривают возможность выплаты текущего дохода и по другим ПИФам. Однако в силу эти изменения вступили только с 1 февраля 2022 года, когда были отменены действовавшие до этого типовые правила фондов. В итоге УК получили возможность добавлять в правила действующих фондов пункт о возможности выплачивать дивиденды либо создавать новый ПИФы с данной опцией.

О планах использовать новый механизм, как уже сделал «Альфа-Капитал», рассказали и в ряде других УК. В частности, в УК БКС планируют включить опцию в некоторые действующие фонды. В УК «Открытие» в ближайшее время собираются запустить открытый ПИФ смешанного типа.

Расширение функциональности паевых фондов востребовано частными инвесторами, поскольку повысит ликвидность их вложений. Раньше для получения части инвестированных средств пайщику необходимо было продавать часть портфеля, что сопряжено с дополнительными комиссиями.

По словам Ирины Кривошеевой, фонды с выплатой дохода понятнее и ближе для тех, кто в основном использует вложения в депозиты под процент. «Новая возможность позволит привлечь клиентов, которые сейчас используют инвестиционные инструменты с целью получения рентного дохода — облигации с купонными или акции с дивидендными выплатами»,— считает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. При этом налоговые последствия как при выплате дивидендов или купонов, так и при начислении дохода по паям будут одинаковые — 13% от суммы.

У ряда управляющих компаний уже есть стратегии, предусматривающие регулярные выплаты. «Есть категория клиентов, которые рассчитывают на регулярные денежные потоки от дивидендов и купонов для дальнейшего их использования. Такие инвесторы выбирают стратегии с выплатой купонов и дивидендов на расчетный счет без реинвестирования»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман. Но формирование диверсифицированных портфелей предполагает относительно высокий порог входа, составляющий несколько сотен тысяч рублей. С появлением такой возможности в розничном паевом фонде, считает гендиректор УК БКС Владимир Соловьев, порог входа в подобные стратегии будет существенно ниже.

В то же время механизм окажется интересен далеко не всем клиентам, уточняют эксперты. В частности, поскольку выплачиваться доходы будут из активов фондов, то после их проведения стоимость пая снизится на размер выплаты. Кроме того, по словам Юрия Гроссмана, есть немало инвесторов, которых интересует активное управление с реинвестированием всех дивидендов и купонов, что повышает эффективность вложений. «Мы проанализировали возможность запуска такого фонда на тестовой аудитории и получили от клиентов возражения»,— рассказал директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артем Майоров. По его словам, причина в том, что «налоговая оптимизация в продуктах коллективных инвестиций — одно из ключевых преимуществ ОПИФов и БПИФов».

Виталий Гайдаев