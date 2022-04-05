Пайщики тестируют индексы

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Массового бегства частных инвесторов после начала операций с паями розничных паевых фондов, которого так опасались управляющие, пока не произошло. За последнюю неделю марта инвесторы вывели из них только 2,7 млрд руб., за месяц отток составил 5,4 млрд руб. Вместе с тем управляющие компании ожидают продолжения ухода частных инвесторов. Сдерживающим фактором будет восстановление рынка акций, а также снижение ключевой ставки ЦБ, что будет способствовать росту рынка облигаций.

В последнюю неделю марта управляющие возобновили операции по большей части розничных фондов (см. «Ъ-Онлайн» от 3 апреля). Согласно оценке “Ъ”, основанной на предварительных данных Investfunds, за пять последних дней марта частные инвесторы вывели из открытых и биржевых ПИФов 2,7 млрд руб. За месяц общий объем выведенных средств из фондов составил около 5,4 млрд руб., на 0,76 млрд руб. меньше оттока февраля, который был максимальным с мая 2008 года. По данным Invetfunds, инвесторы вывели из фондов акций 2,7 млрд руб., из фондов облигаций — 1,8 млрд руб.

В начале марта инвесторы оказались в ситуации, когда не смогли распоряжаться принадлежащим им паями ПИФов на фоне заморозки операций с ними управляющими компаниями. По мнению директора департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артема Майорова, это «создавало психологический дискомфорт», даже несмотря на то что оценка активов не изменилась, поэтому с возобновления операций начались продажи. Продажи могли быть и более сильными, если бы весь минувший месяц управляющие компании не вели активную работу с клиентами. Директора департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк отмечает, что клиенты в целом сохранили хладнокровие, и некоторые из них ищут новые возможности инвестировать в подешевевшие активы.

Несмотря на рост волатильности на рынке, инструменты в основном выросли в цене по итогам минувшего месяца. В первые день торгов индекс гособлигаций Московской биржи RUCBITR упал на 5%, а индекс корпоративных облигаций RUCBITR падал на 4,5%. Однако по итогам месяца индекс гособлигаций вырос по сравнению со значениями конца февраля на 8,4%, а индекс корпоративных облигаций снизился всего на 1,4%. Индекс акций IMOEX завершил месяц на отметке 2703,51 пункта, прибавив за месяц более 10%. «Инвесторы продавали облигационные фонды с доходностью ниже доходности депозитов. При этом многие инвесторы меняли паи фондов облигаций на паи фондов акций»,— указывает господин Майоров.

Тем не менее в ближайшие месяцы отрасль продолжит терять клиентов, при этом длительность оттоков во многом будет зависеть от дальнейшей динамики на фондовом рынке, отмечают в управляющих компаниях. «Имеющаяся неопределенность может провоцировать оттоки из фондов в сторону банковских продуктов — таких как вклады или накопительные счета, проценты по которым достигли рекордных значений»,— считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Но при сохранении роста котировок на рынке желание заработать на восстановлении пересилит страх потерь. По словам собеседника “Ъ” в крупной УК, для разворота потоков достаточно три месяца подъема, с учетом уже прошедшего марта. В случае нормализации денежно-кредитной политики ЦБ интерес вырастет и к фондам облигаций, которые обеспечивают двухзначную доходность на горизонте нескольких лет. «В 2014–2015 годах, даже несмотря на продолжавшуюся эскалацию политической напряженности, ЦБ оперативно приступил к снижению ставки. Поэтому мы ожидаем снижения ключевой ставки и, как следствие, роста рынка облигаций с текущих уровней при отсутствии новых витков эскалации»,— отмечает Виталий Исаков.

Помимо недооцененности российского рынка ценных бумаг серьезным фактором привлекательности ПИФов является также дефицит инвестиционных инструментов, способных на длинном горизонте сохранять покупательную способность сбережений. По словам Артема Майорова, с учетом ограничений на движение капитала иной альтернативы сохранить покупательную способность своего капитала сегодня нет. Иностранные рынки остаются для российских инвесторов закрытыми, отмечает Виктор Барк, и даже имея доллары, евро или другие валюты, сложно инвестировать их в инструменты, приносящие хоть какую-то доходность.

Виталий Гайдаев