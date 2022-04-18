Розница отстает в развитии

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Кризис в экономике вынуждает ритейлеров пересмотреть свои планы развития. Крупные игроки, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Сети вынуждены снизить капитальные расходы из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

X5 Group переформирует отдел развития сети «Перекресток», сообщили “Ъ” в компании. Там добавили, что часть сотрудников будет заниматься другими актуальными для группы направлениями. Источник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости настаивает, что X5 Group вообще расформировала всю региональную команду развития «Перекрестков». Об этом же “Ъ” сообщил один из попавших под сокращение сотрудников. В Х5 это опровергают, утверждая, что компания «приостановила до конца апреля программы открытия и реконструкции магазинов для пересмотра капитальных инвестиций на 2022 год».

Во «Вкусвилле» сообщили, что заморозили часть проектов и сосредоточились на направлениях с краткосрочным результатом. Освободившихся сотрудников ритейлер перераспределяет на другие задачи, уточнили в сети. В «Азбуке вкуса» продолжают реализовывать проекты, которые к началу кризиса уже были на высокой стадии готовности, но новые приостановили. «Мы незначительно сокращаем открытие новых точек, поэтому на персонале это не отразилось»,— утверждают в компании. Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров рассказал “Ъ”, что из-за кризиса сеть отказалась от планов открыть до 1 тыс. магазинов в этом году и сокращает более 80% персонала, занимавшегося поиском помещений и их проектированием для новых точек продаж.

Собеседник “Ъ” в консалтинговой компании говорит, что открытие новых точек приостановили и непродуктовые ритейлеры, например «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group (управляет фирменной розницей re:Store, Samsung и др.). В феврале—марте существенно изменились условия работы у всего российского ритейла, напоминают в группе «М.Видео-Эльдорадо», кризис сопровождается колебанием спроса, изменением цепочек поставок, ценовых условий закупок и ростом стоимости финансовых ресурсов для бизнеса. Сейчас группа ведет переговоры с владельцами помещений по оптимизации арендных ставок, а также повышает эффективность использования складских помещений. В Inventive Retail Group комментарий не предоставили.

По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за кризиса большинство ритейлеров снижают все связанные с капитальными расходами и операционными затратами издержки. Из-за роста расходов на ремонт и закупку оборудования крупные ритейлеры пересматривают программы реновации существующих объектов и ограничивают инвестиции в открытие новых, подтверждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Пауза в развитии выглядит сейчас обоснованно — через несколько месяцев арендные ставки снизятся, количество доступных объектов вырастет»,— считает эксперт. По его прогнозам, ряд региональных сетей начнут испытывать проблемы, что позволит федеральным сетям получить освободившиеся крупные лоты объектов недвижимости.

Господин Бурмистров ожидает серии локальных сделок M&A со стороны крупнейших ритейлеров. Контроль над готовыми объектами региональных сетей позволит избежать проблем с нехваткой оборудования и возросших затрат на строительные материалы и отделку, считает он.

Отправной точкой на рынке торговой недвижимости станет июнь, прогнозирует глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько. «Если геополитическая обстановка продолжит обостряться, зарубежные ритейлеры не смогут наладить логистику и организовать движение денежных средств со своими головными офисами. Тогда они начнут сокращать присутствие или окончательно уйдут из страны»,— отмечает она. Это приведет к освобождению до 40% торговых площадей, что избыточно для российских сетей, заключает эксперт.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова