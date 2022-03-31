Торгцентрам не хватает магазинов

64 2 мин. ...

Массовый уход с российского рынка зарубежных брендов вынуждает девелоперов торговых центров откладывать открытия. За первый квартал в Москве не ввели ни одного объекта, а по итогам этого года показатель может обновить десятилетний минимум. Бизнес делает ставку на локальные сети, но и те пока не готовы к активному развитию, опасаясь падения посещаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В первом квартале этого года в Москве не открылось ни одного заявленного торгцентра: сроки сдачи всех объектов площадью 76 тыс. кв. м были перенесены. Такие данные приводит «Коллиерс Интернешнл». Девелоперы уже сократили общий объем заявленного ввода торговой недвижимости в Москве на 15%, до 257,3 тыс. кв. м. Аналитики не исключают, что в итоге показатель в этом году обновит десятилетний минимум. В предыдущий раз он был достигнут в 2018 году — 192,3 тыс. кв. м. Начавшийся кризис по силе своего воздействия превзошел негативные эффекты пандемии, отмечают в «Коллиерс Интернешнл». Глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько не исключает, что девелоперы перенесут открытие двух третей анонсированных площадей.

Основная проблема — недостаток арендаторов. Многие объекты на высокой стадии готовности столкнулись со сложностями из-за приостановки работы в стране большого числа зарубежных fashion-ритейлеров, отмечает партнер «Коллиерс Интернешнл» Анна Никандрова. По ее оценкам, бизнес в РФ заморозили 90 крупных сетей, из которых 75% имеют собственные магазины, а остальные представлены в мультибрендовых форматах. Марина Малахатько отмечает, что для объектов нет смысла открываться при заполняемости менее 50%. До начавшегося кризиса успехом, по ее словам, считалось открыть торгцентр, заполненный на 70%.

По оценкам Focus, в крупных торгцентрах Москвы зарубежные бренды до кризиса занимали 34% площадей, в малых и средних — 22%. Многие из закрывшихся магазинов были генераторами трафика, отмечает госпожа Никандрова. На фоне их закрытия и завершения волны ажиотажного спроса посещаемость торгцентров Москвы, по оценкам Focus, на неделе 21–27 марта сократилась на 6% год к году.

Анна Никандрова не исключает, что часть международных брендов в итоге вернется на российский рынок через франчайзи или организовав логистические цепочки через страны—партнеры России. Но пока операторам приходится планировать открытия без них. Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов заявил “Ъ”, что запланированный им Estate Mall откроется в конце мая со стопроцентной заполняемостью, но без иностранных брендов.

Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков указывает, что со сложностями при открытии сталкиваются в основном крупные объекты, в то время как сейчас в основном строятся районные торгцентры. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина не ждет значительного роста вакантности в небольших объектах, но предполагает, что срок экспозиции свободных площадей вырастет. Снижение покупательной способности ощутят и российские сети, отмечает господин Сурков.

Позиция самих ритейлеров сильно зависит от формата магазинов. В Fix Price пока не пересматривали планы: в 2022 году планируется открыть 750 магазинов, сеть готова занимать освободившиеся площади в торгцентрах с хорошим трафиком и высокой проходимостью. Президент Baon Илья Ярошенко опасается дальнейшего падения трафика торгцентров на фоне закрытия магазинов: «Мы в большей степени в последнее время делали ставку на онлайн и будем продолжать эту стратегию».

Владелец «Леонардо» Борис Кац указывает, что развитие сети пока на паузе: «Смотрим, думаем». Одновременно он уверен, что рынок может столкнуться с переизбытком торговых площадей и понятием dead mall (мертвый торгцентр). В «Коллиерс Интернешнл» не исключают, что часть действующих торгцентров в текущий кризис может быть переформатирована, но считают, что речь идет скорее о единичных случаях. Строительство новых объектов в любом случае будет ограничено из-за высокой стоимости кредитования, роста цен на строительные и отелочные материалы, отмечают в компании.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев