Хлебу ищут комплектующие

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До 90% всех пекарен в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС на прошлой неделе. Запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев, в дальнейшем возможны перебои в работе производственных линий. Эксперты считают, что комплектующие все же попадут в страну за счет параллельного импорта, но это приведет к росту себестоимости готовой продукции. Участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Зависимость хлебопекарных производств в крупных городах страны от импортного оборудования, прежде всего завозимого из стран ЕС, достигает 80–90%, в регионах — 50–70%, сообщил “Ъ” председатель Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Власти ЕС запретили ввоз этого оборудования в рамках пятого пакета санкций, принятого 8 апреля.

Но сейчас остро стоит вопрос с наличием расходных материалов к оборудованию, запасов которых, по словам господина Айдиева, крупным компаниям хватит на несколько месяцев. По его словам, практически невозможно будет заменить различную электронику и датчики к оборудованию.

Рустам Айдиев скептически оценивает дальнейшие перспективы работы с некоторыми европейскими поставщиками комплектующих: «Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций».

Вице-президент Союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что выход может быть найден в параллельном импорте, который власти РФ легализовали с началом этого кризиса в качестве контрсанкций. Но это приведет к росту издержек, которые производители заложат в цену конечной продукции, считает эксперт. Крупные производители хлеба не предоставили “Ъ” комментарии.

Высока зависимость от европейского оборудования у ритейлеров и операторов общепита, развивающих свои мини-пекарни. В X5 Group, у которой только в сети «Пятерочка» действует 5,2 тыс. мини-пекарен, заявили “Ъ”, что уже нашли новых поставщиков печей в Китае. Сейчас также идет поиск контрагентов в Турции и России, включая продавцов расходных материалов и комплектующих к оборудованию, добавил представитель X5 Group.

В сети «Азбука вкуса» установлены немецкие печи Miwe и несколько итальянского производства, говорит представитель компании. Но пока, по его словам, перебоев с поставками комплектующих не наблюдается. «Яндекс.Лавка», которая также выпекает хлеб в своих распределительных центрах, пользуется оборудованием из Италии, Испании и Германии и пока не сталкивалась со сложностями в его обслуживании, говорит представитель компании. Во «Вкусвилле» также пока не испытывают проблем с обслуживанием европейских печей.

В «Магните» мини-пекарни оснащены печами российского производства, которые, по словам представителя сети, на 30–50% дешевле зарубежного оборудования. «Европейские поставщики обеспечивали полный цикл обслуживания, включая своевременный ремонт и замену запчастей»,— говорит представитель сети ресторанов «Андерсон». По его словам, сейчас у них в России есть запас комплектующих, но сказать, что «будет через три месяца, точно не может никто».

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков поясняет, что практически вся ресторанная отрасль пользуется европейским оборудованием для выпечки хлебобулочных изделий. Однако, по его мнению, освобождающуюся нишу могут занять производители из Азиатско-Тихоокеанского региона. Правда, признает он, во время перехода на новых поставщиков у пользователей оборудования могут возникнуть перебои на производстве в течение нескольких месяцев.

В пятницу в Минпромторге не ответили на вопросы “Ъ”.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова