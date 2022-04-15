Декларации мирного времени

9K 5 мин. ...

По состоянию на конец 2021 года недвижимостью на Западе владели более двух десятков российских парламентариев и чиновников или членов их семей. Это следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах высокопоставленных сотрудников администрации президента, членов правительства, сенаторов и депутатов. При этом в администрации и Госдуме сменились лидеры по доходам: среди кремлевских чиновников самым состоятельным стал помощник президента Владимир Мединский (106,7 млн руб.), а среди депутатов — коммунист Владимир Блоцкий (3,5 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым богатым сотрудником кремлевской администрации стал помощник президента Владимир Мединский, чьи доходы по итогам 2021 года выросли в шесть раз

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Самым богатым сотрудником кремлевской администрации стал помощник президента Владимир Мединский, чьи доходы по итогам 2021 года выросли в шесть раз

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным 15 апреля декларациям, президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 млн руб. (примерно на 200 тыс. больше, чем в 2020-м). Новой собственности в прошлом году у главы государства не появилось: он по-прежнему владеет квартирой 77 кв. м, гаражом 18 кв. м, двумя автомобилями ГАЗ-М-21, машиной «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф». В пользовании у президента также находятся квартира площадью 153,7 кв. м и еще один гараж (18 кв. м).

Премьер Михаил Мишустин в 2021 году «обеднел» на 1,5 млн руб.: его доход составил 18,3 млн руб. За отчетный период он тоже не разжился новым имуществом: недвижимости у него в собственности нет, а в пользовании находятся земельный участок (5,5 тыс. кв. м), жилой дом (861 кв. м) и квартира (142 кв. м). Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.

Доходы зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева в 2021 году снизились еще сильнее — почти на 10 млн руб.— и составили 8,3 млн. Он все так же владеет квартирой площадью 367,8 кв. м и пользуется земельным участком в 47 соток. В собственности у семьи господина Медведева все те же три автомобиля, что и год назад: ГАЗ-20, ГАЗ-21 и Volkswagen Golf.

Первое место по доходам среди высокопоставленных чиновников администрации президента (АП) занял помощник Владимира Путина, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, заработавший 106,7 млн руб. (в прошлом году он задекларировал 17,6 млн). Источник в его окружении, знакомый с ситуацией, объясняет рост доходов продажей жилого помещения, хотя из перечня имущества господина Мединского исчез только автомобиль Mercedes-Benz V-Class 250. На втором месте — начальник экспертного управления АП Владимир Симоненко, задекларировавший 95,7 млн руб.: доход может быть связан с продажей квартиры (142,7 кв. м), имевшейся в декларации-2020.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заработал 36 млн руб. (на 1,5 млн больше, чем в 2020-м), глава АП Антон Вайно — 11,6 млн руб. (на 500 тыс. меньше), два его первых заместителя Сергей Кириенко и Алексей Громов — соответственно 27,2 млн и 12,2 млн руб., пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 14,5 млн руб. Жена последнего, известная фигуристка Татьяна Навка, по-прежнему является рекордсменом по заработкам среди супругов чиновников АП с годовым доходом в 218,5 млн руб. Иностранную недвижимость среди членов семей высокопоставленных сотрудников АП задекларировала только жена главы управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова: квартира, гараж и хозяйственное помещение в Испании.

Доходы первого вице-премьера Андрея Белоусова, как и его шефа, «просели» почти на 2 млн руб.: в 2021 году он заработал 29,7 млн. Зато у него самая богатая супруга в правительстве: доход Ларисы Белоусовой составил 129,2 млн руб., при этом она сменила автомобиль с Audi A4 на Range Rover, но лишилась земельного участка и дачи. Самым богатым членом правительства остается глава Минпромторга Денис Мантуров (единственный в правительстве обладатель автомобиля Tesla): в 2021 году он заработал 704,6 млн руб. (на 40 млн меньше, чем в 2020-м). Министр финансов Антон Силуанов, согласно декларации, остается владельцем трех мотоциклов (Harley-Davidson, BMW и «Урал»). О наличии воздушного транспортного средства из членов правительства отчитался только министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин (в его декларации присутствует «микросамолет»), а о плавучем транспорте — только министр юстиции Константин Чуйченко (катер Grandezza).

Топ-3 самых богатых депутатов Госдумы по итогам 2021 года изменился. Его возглавил Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший более 3,5 млрд руб. против 284,3 млн в 2020-м, а за ним следуют лидер «Новых людей» Алексей Нечаев (почти 2,5 млрд) и Леонид Симановский из ЕР (почти 1,7 млрд). В прошлом году самые высокие доходы задекларировали единороссы Григорий Аникеев с 2,73 млрд руб. (сейчас — свыше 490 млн), тот же Леонид Симановский с 1,59 млрд руб. и Николай Борцов с 808,8 млн руб. (в 2021-м — около 660 млн). При этом господин Аникеев приобрел три земельных участка и квартиру в 258 кв. м.

Доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина продолжают падать: в 2019 году он заработал более 100 млн руб., в 2020-м — 84 млн, а в 2021-м — 65 млн руб. Среди его заместителей вне конкуренции первый вице-спикер Александр Жуков (40 млн руб.), избавившийся от земельного участка в 8 тыс. кв. м. Его ближайший «конкурент» Алексей Гордеев (ЕР) задекларировал 11 млн руб., а самым «малоимущим» среди вице-спикеров стал Борис Чернышов (3,6 млн), занявший эту должность лишь в октябре 2021 года.

Среди руководителей фракций лидирует вышеупомянутый Алексей Нечаев, а за ним с большим отрывом идут Геннадий Зюганов (КПРФ, 7,7 млн руб.) и Владимир Васильев (ЕР, 7,5 млн).

17 депутатов задекларировали собственность за рубежом. Наибольшей популярностью в Думе пользуется Испания: недвижимость там есть у шести депутатов или их супругов, включая Константина Затулина, Аркадия Пономарева и Дениса Майданова, а также жену Николая Валуева (все — ЕР). На втором месте Болгария, где обосновались четыре парламентские семьи, в том числе супруга экс-министра труда Максима Топилина (ЕР). За единороссом-хоккеистом Владиславом Третьяком все еще значатся квартира и земля в Латвии, а коммунист Блоцкий по-прежнему владеет землей и домом в Великобритании — одной из «цитаделей» антироссийских санкций. Впрочем, несколько владельцев зарубежной недвижимости (как, например, единороссы Затулин, Топилин и Третьяк) в санкционный список ЕС не попали, так как не голосовали за обращение о признании ДНР и ЛНР.

В Совете федерации самым богатым снова стал камчатский сенатор Валерий Пономарев (4,2 млрд руб.), увеличивший доход на 35 млн. В первую тройку также вошли Игорь Зубарев (Карелия, свыше 2,14 млрд) и Александр Ярошук (Калининградская область, 380 млн). А среди супругов отличилась жена архангельского сенатора Александра Некрасова, заработавшая 1,4 млрд руб. Доходы спикера СФ Валентины Матвиенко снизились с 17,5 млн до 14,7 млн руб., в ее собственности по-прежнему квартира (290,3 кв. м) и дача (729 кв. м), а также три нежилые здания и «объект незавершенного строительства» общей площадью свыше 1 тыс. кв. м, а в пользовании — служебная дача (730 кв. м) и четыре земельных участка общей площадью 6,5 тыс. кв. м.

Дома за рубежом задекларировали шесть сенаторов: Григорий Рапота и Александр Ярошук — в Белоруссии, Андрей Клишас (глава конституционного комитета и соавтор поправок к Конституции-2020) — в Швейцарии, Дмитрий Савельев — в Великобритании, Любовь Глебова — в Германии. Кроме того, несовершеннолетний ребенок господина Ярошука пользуется домом во Франции (454 кв. м), а ребенок амурского сенатора Артема Шейкина — домом в Испании (148 кв. м).

Отдел политики