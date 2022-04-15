Декларации мирного времени

По состоянию на конец 2021 года недвижимостью на Западе владели более двух десятков российских парламентариев и чиновников или членов их семей. Это следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах высокопоставленных сотрудников администрации президента, членов правительства, сенаторов и депутатов. При этом в администрации и Госдуме сменились лидеры по доходам: среди кремлевских чиновников самым состоятельным стал помощник президента Владимир Мединский (106,7 млн руб.), а среди депутатов — коммунист Владимир Блоцкий (3,5 млрд руб.).
Самым богатым сотрудником кремлевской администрации стал помощник президента Владимир Мединский, чьи доходы по итогам 2021 года выросли в шесть раз
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно опубликованным 15 апреля декларациям, президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 млн руб. (примерно на 200 тыс. больше, чем в 2020-м). Новой собственности в прошлом году у главы государства не появилось: он по-прежнему владеет квартирой 77 кв. м, гаражом 18 кв. м, двумя автомобилями ГАЗ-М-21, машиной «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф». В пользовании у президента также находятся квартира площадью 153,7 кв. м и еще один гараж (18 кв. м).
Премьер Михаил Мишустин в 2021 году «обеднел» на 1,5 млн руб.: его доход составил 18,3 млн руб. За отчетный период он тоже не разжился новым имуществом: недвижимости у него в собственности нет, а в пользовании находятся земельный участок (5,5 тыс. кв. м), жилой дом (861 кв. м) и квартира (142 кв. м). Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.
Доходы зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева в 2021 году снизились еще сильнее — почти на 10 млн руб.— и составили 8,3 млн. Он все так же владеет квартирой площадью 367,8 кв. м и пользуется земельным участком в 47 соток. В собственности у семьи господина Медведева все те же три автомобиля, что и год назад: ГАЗ-20, ГАЗ-21 и Volkswagen Golf.
Первое место по доходам среди высокопоставленных чиновников администрации президента (АП) занял помощник Владимира Путина, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, заработавший 106,7 млн руб. (в прошлом году он задекларировал 17,6 млн). Источник в его окружении, знакомый с ситуацией, объясняет рост доходов продажей жилого помещения, хотя из перечня имущества господина Мединского исчез только автомобиль Mercedes-Benz V-Class 250. На втором месте — начальник экспертного управления АП Владимир Симоненко, задекларировавший 95,7 млн руб.: доход может быть связан с продажей квартиры (142,7 кв. м), имевшейся в декларации-2020.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заработал 36 млн руб. (на 1,5 млн больше, чем в 2020-м), глава АП Антон Вайно — 11,6 млн руб. (на 500 тыс. меньше), два его первых заместителя Сергей Кириенко и Алексей Громов — соответственно 27,2 млн и 12,2 млн руб., пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 14,5 млн руб. Жена последнего, известная фигуристка Татьяна Навка, по-прежнему является рекордсменом по заработкам среди супругов чиновников АП с годовым доходом в 218,5 млн руб. Иностранную недвижимость среди членов семей высокопоставленных сотрудников АП задекларировала только жена главы управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова: квартира, гараж и хозяйственное помещение в Испании.
Доходы первого вице-премьера Андрея Белоусова, как и его шефа, «просели» почти на 2 млн руб.: в 2021 году он заработал 29,7 млн. Зато у него самая богатая супруга в правительстве: доход Ларисы Белоусовой составил 129,2 млн руб., при этом она сменила автомобиль с Audi A4 на Range Rover, но лишилась земельного участка и дачи. Самым богатым членом правительства остается глава Минпромторга Денис Мантуров (единственный в правительстве обладатель автомобиля Tesla): в 2021 году он заработал 704,6 млн руб. (на 40 млн меньше, чем в 2020-м). Министр финансов Антон Силуанов, согласно декларации, остается владельцем трех мотоциклов (Harley-Davidson, BMW и «Урал»). О наличии воздушного транспортного средства из членов правительства отчитался только министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин (в его декларации присутствует «микросамолет»), а о плавучем транспорте — только министр юстиции Константин Чуйченко (катер Grandezza).
Топ-3 самых богатых депутатов Госдумы по итогам 2021 года изменился. Его возглавил Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший более 3,5 млрд руб. против 284,3 млн в 2020-м, а за ним следуют лидер «Новых людей» Алексей Нечаев (почти 2,5 млрд) и Леонид Симановский из ЕР (почти 1,7 млрд). В прошлом году самые высокие доходы задекларировали единороссы Григорий Аникеев с 2,73 млрд руб. (сейчас — свыше 490 млн), тот же Леонид Симановский с 1,59 млрд руб. и Николай Борцов с 808,8 млн руб. (в 2021-м — около 660 млн). При этом господин Аникеев приобрел три земельных участка и квартиру в 258 кв. м.
Доходы спикера Госдумы Вячеслава Володина продолжают падать: в 2019 году он заработал более 100 млн руб., в 2020-м — 84 млн, а в 2021-м — 65 млн руб. Среди его заместителей вне конкуренции первый вице-спикер Александр Жуков (40 млн руб.), избавившийся от земельного участка в 8 тыс. кв. м. Его ближайший «конкурент» Алексей Гордеев (ЕР) задекларировал 11 млн руб., а самым «малоимущим» среди вице-спикеров стал Борис Чернышов (3,6 млн), занявший эту должность лишь в октябре 2021 года.
Среди руководителей фракций лидирует вышеупомянутый Алексей Нечаев, а за ним с большим отрывом идут Геннадий Зюганов (КПРФ, 7,7 млн руб.) и Владимир Васильев (ЕР, 7,5 млн).
17 депутатов задекларировали собственность за рубежом. Наибольшей популярностью в Думе пользуется Испания: недвижимость там есть у шести депутатов или их супругов, включая Константина Затулина, Аркадия Пономарева и Дениса Майданова, а также жену Николая Валуева (все — ЕР). На втором месте Болгария, где обосновались четыре парламентские семьи, в том числе супруга экс-министра труда Максима Топилина (ЕР). За единороссом-хоккеистом Владиславом Третьяком все еще значатся квартира и земля в Латвии, а коммунист Блоцкий по-прежнему владеет землей и домом в Великобритании — одной из «цитаделей» антироссийских санкций. Впрочем, несколько владельцев зарубежной недвижимости (как, например, единороссы Затулин, Топилин и Третьяк) в санкционный список ЕС не попали, так как не голосовали за обращение о признании ДНР и ЛНР.
В Совете федерации самым богатым снова стал камчатский сенатор Валерий Пономарев (4,2 млрд руб.), увеличивший доход на 35 млн. В первую тройку также вошли Игорь Зубарев (Карелия, свыше 2,14 млрд) и Александр Ярошук (Калининградская область, 380 млн). А среди супругов отличилась жена архангельского сенатора Александра Некрасова, заработавшая 1,4 млрд руб. Доходы спикера СФ Валентины Матвиенко снизились с 17,5 млн до 14,7 млн руб., в ее собственности по-прежнему квартира (290,3 кв. м) и дача (729 кв. м), а также три нежилые здания и «объект незавершенного строительства» общей площадью свыше 1 тыс. кв. м, а в пользовании — служебная дача (730 кв. м) и четыре земельных участка общей площадью 6,5 тыс. кв. м.
Дома за рубежом задекларировали шесть сенаторов: Григорий Рапота и Александр Ярошук — в Белоруссии, Андрей Клишас (глава конституционного комитета и соавтор поправок к Конституции-2020) — в Швейцарии, Дмитрий Савельев — в Великобритании, Любовь Глебова — в Германии. Кроме того, несовершеннолетний ребенок господина Ярошука пользуется домом во Франции (454 кв. м), а ребенок амурского сенатора Артема Шейкина — домом в Испании (148 кв. м).
Самые зарабатывающие чиновники и парламентарии—2022
Кто из представителей высшей федеральной власти задекларировал самый большой доход — в рейтинге «Ъ»