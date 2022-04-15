Ищут особо желающих

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Серия визитов в Киев, предпринятых за последние дни европейскими лидерами, не осталась незамеченной в Вашингтоне. Республиканцы уличили президента США Джо Байдена в недостаточном рвении, после чего тот был вынужден признать: он готов посетить украинскую столицу. Но уже на следующий день в Белом доме подчеркнули, что поездка главы государства не планируется. Соратники Джо Байдена указывают: вместо того чтобы акцентировать внимание на символических жестах, надо смотреть на реальную политику Вашингтона на украинском направлении. Например, на выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере $800 млн, которое вызвало в Москве ожидаемо негативную реакцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и сам готов посетить Киев, но, вероятнее всего, туда отправятся члены его команды

Фото: Drew Angerer / Getty Images Президент США Джо Байден и сам готов посетить Киев, но, вероятнее всего, туда отправятся члены его команды

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Всю неделю в Киеве принимали высокопоставленных гостей. Серия визитов началась еще 8 апреля, когда в украинскую столицу прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. За ними последовали канцлер Австрии, британский премьер, президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, спикеры польского и чешского сенатов, министр иностранных дел и обороны Ирландии, мэр Парижа.

На этом фоне в США развернулись дискуссии о том, не слишком ли пассивно ведет себя администрация президента Джо Байдена. «(Премьер Великобритании.— “Ъ”) Борис Джонсон отправился в Киев в эти выходные. Джо Байден отправился в свой 32-й отпуск на выходных в Делавэр»,— недоумевала на своей странице в Twitter председатель Республиканского национального комитета (RNC) Ронна Макдэниел. При этом, как сообщила газета The New York Times, в четверг в Киеве, Бородянке и Буче побывали два республиканца — сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц. Таким образом они среди прочего показали пример Белому дому.

Издание Politico со ссылкой на двух неназванных американских чиновников еще в среду сообщило, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность отправки высокопоставленного сотрудника в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. При этом издание упомянуло среди возможных глав делегации Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, но отметило: «Гораздо более вероятно, что будет отправлен другой член администрации, например (госсекретарь.— “Ъ”) Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин».

На следующий день дополнительную интригу внес сам глава Белого дома. Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистки, готов ли он лично отправиться в Киев. Правда, уже в пятницу в Белом доме заверили, что поездка президента Байдена в украинскую столицу все-таки не планируется.

В ходе записи подкаста Pod Sace America пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: американский лидер «готов ко всему», в том числе к визиту на Украину, но в планах этого нет. Она обратила внимание на то, что для посещения Киева надо было бы «восемь часов ехать на поезде через зону боевых действий».

При этом в администрации акцентируют внимание на том, что максимально активно поддерживают Киев и будут продолжать это делать. Напомним, в частности, что 13 апреля власти США объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн (в результате общий показатель с момента вступления Джо Байдена в должность уже превысил $3 млрд). Как пояснил Госдепартамент, эти поставки дают Украине «множество дополнительных возможностей, включают артиллерию, бронетехнику, вертолеты и беспилотные корабли береговой обороны, а также инженерное и полевое вспомогательное оборудование, в дополнение к противотанковым и противопехотным средствам, радары для противодействия артиллерии и ПВО, тактические беспилотные летательные аппараты, бронежилеты и боевое медицинское оборудование».

Еще одним доказательством поддержки Киева Соединенными Штатами можно считать ужесточение риторики Джо Байдена и его соратников. Перед тем как анонсировать новый пакет помощи Украине, американский лидер назвал происходящее на Украине «геноцидом», хотя ранее называл это «военным преступлением». «Да, я назвал это геноцидом… Это становится все отчетливее и отчетливее»,— сказал Джо Байден позднее журналистам.

«Правдивые слова настоящего лидера… Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу,— написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.— Мы благодарны США за уже оказанную помощь, и нам срочно нужно больше тяжелого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России». Украинский президент призвал и европейских лидеров тоже «назвать вещи своими именами». Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, например, заявил, что не считает слово «геноцид» уместным в данном случае.

В Кремле на заявления из Вашингтона отреагировали крайне жестко. «Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации… это вряд ли приемлемо для президента Соединенных Штатов Америки»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, как сообщила газета The Washington Post, Москва направила Вашингтону ноту протеста, в которой заявила: поставки дополнительных вооружений Киеву усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к «непредсказуемым последствиям» (в МИД РФ эту информацию в пятницу не комментировали).

«Казалось бы, что с учетом огромных поставок украинской стороне оружия, растущего потока антироссийских санкций, предоставления разведданных в режиме реального времени и другой американской помощи особого смысла в поездке в Киев нет. Но уж поскольку Байден назвал себя лидером свободного мира, ему или хотя бы его ближайшим помощникам необходимо появиться на передовой»,— заявил “Ъ” президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. При этом он предположил, что причина развернувшихся в США активных дискуссий о необходимости визита в Киев кроется в приближении ноябрьских выборов в Конгресс. Согласно опросам общественного мнения, американцы ждут от господина Байдена большей решительности по украинскому вопросу — как в словах, так и в действиях.

Екатерина Мур, Вашингтон