Госзаказчики вернулись с ярмарки ни с чем

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Статистика госзакупок за март демонстрирует первые последствия новых ограничений, в которых российская экономика оказалась после начала военной операции на Украине. Данные свидетельствуют о заметном сокращении закупок во всех отраслях и нарастании неудовлетворенного спроса, а рост числа несостоявшихся закупок — о намерении поставщиков минимизировать потери от кризиса. Пока происходящее во многом больше объясняется ценовой неопределенностью, но срывы госконтрактов могут вскоре усугубиться из-за сбоев импортных поставок — пока их компенсируют складские запасы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В марте доля несостоявшихся торгов в общем объеме закупок государства достигла максимальных значений за последние два года, следует из обработанных электронной торговой площадкой «РТС-тендер» данных Единой информационной системы в сфере закупок. В отличие от 2021 года, когда отмечалось сокращение числа строительных закупок, отрицательная динамика в марте 2022 года фронтальна и объясняется как начавшимися перебоями импортных поставок из-за санкций, логистических проблем и разрывов цепочек поставок, так и ценовой неопределенностью на рынках.

Наиболее заметный спад показали закупки дорожной техники — число несостоявшихся процедур превысило число состоявшихся (1,2 тыс. против 0,7 тыс.), к марту 2020 и 2021 года рост их числа оказался более чем двукратным (тогда было сорвано 0,5 тыс. процедур при 2,8 тыс. и 2,2 тыс. состоявшихся соответственно). Схожие потери характерны и для медицинских закупок — 23,6 тыс. состоявшихся (против 50 тыс. в марте 2021 года) и 22,3 тыс. сорванных (9,9 тыс. годом ранее) — “Ъ” подробно писал об этом 14 апреля. В строительстве рост доли несостоявшихся сделок наблюдался уже в 2021 году, но в марте 2022 года он достиг рекордных значений (см. график). IT-закупки оказались также затронуты спадом, хотя и слабее: 250 несостоявшихся против 190 годом ранее.

В стоимостном объеме госконтрактов динамика спада мягче, но это отчасти результат продолжающегося роста цен. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже предупредил, что это потребует корректировки большого числа контрактов, иначе госзаказ может быть не исполнен. Неопределенность цен пока вносит наибольший вклад в срыв торгов. «Заказчики не сокращали свои бюджеты, они продолжали искать поставщиков и размещать свои закупки, но поставщики оказались сбиты с толку резким изменением цен: они не хотят рисковать, особенно в отношении долгих контрактов, которые характерны для 44-ФЗ»,— указывает гендиректор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Минфин пытается решить проблему: в 2021 году в борьбе со срывами строительных контрактов ведомство разрешило госзаказчикам и поставщикам пересматривать их условия. В условиях санкций Минфин распространил такую практику на все госзакупки — по соглашению заказчика и поставщика и на основании решения правительства или региональных и муниципальных властей можно изменить цену и сроки исполнения контракта, заменить товар при невозможности его поставки. С другой стороны, от отказа от исполнения контрактов поставщиков удерживают и риски попадания в реестр недобросовестных поставщиков (отстранение от госзаказа на три года). Белый дом дал послабления подрядчикам, обещав не включать поставщиков в реестр при невозможности исполнить контракт из-за санкций (но не из-за рисков вторичных санкций).

Отметим, что рост объемов неудовлетворенного спроса в госзаказе неизбежен — к ценовой неопределенности добавятся проблемы с импортными поставками. Выполнить обязательства по контрактам заказчикам пока удается за счет запасов, однако уже в марте импорт в РФ сократился примерно на треть. По словам господина Лишенкова, поставщики жаловались на отсутствие необходимого товара или комплектующих, при этом бизнес справляется с проблемами, изучает альтернативные способы продолжать производство, ищет партнеров в странах ЕАЭС и Китае. На перестройку логистических цепочек у компаний может уйти около полугода, ранее указывали на рынке.

Диана Галиева, Олег Сапожков