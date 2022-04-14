Лекарствам повредило нестабительное

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В марте число сорванных гостендеров на закупку лекарств оказалось на 40% больше, чем год назад. Операторы не смогли приобрести препараты на 26,2 млрд руб. Так, подведомственному Минздраву учреждению не удалось пока купить импортные вакцины — пентавалентную от Sanofi и от пневмококковой инфекции от Pfizer на общую сумму более 7,6 млрд руб. Поставщики избегают жестко зафиксированных цен по госконтрактам из-за нестабильного курса рубля и возникших трудностей с логистикой. Дистрибуторы ждут, что ситуация изменится после смягчений условий оплаты поставок, анонсированных властями.

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Как следует из подсчетов Headway Company, предоставленных “Ъ”, в марте не состоялось 36% объявленных гостендеров на приобретение лекарств на общую сумму 26,2 млрд руб. Речь идет о тендерах, на которые не было подано заявок либо они не соответствовали условиям аукционов. Число несостоявшихся тендеров в марте этого года оказалось на 40% больше, чем в марте 2021 года.

Больший объем несостоявшихся аукционов пришелся на долю ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» — единственного оператора, закупающего импортные вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок. Это учреждение Минздрава не смогло закупить вакцины на 7,68 млрд руб. для профилактики пневмококковой инфекции «Превенар» и пентавалентную вакцину «Пентаксим» (содержит антигены против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки). Ранее по федеральным госконтрактам «Превенар», производимый американской Pfizer, поставлял «Петровакс фарм», а «Пентаксим», выпускаемый французской Sanofi,— «Фармимэкс».

Из материалов госзакупок следует, что в марте этого года начальные цены пентавалентной вакцины и вакцины от пневмококка остались на прошлогоднем уровне — соответственно 1137 руб. и 1442 руб. за единицу.

В Минздраве заявили, что госзакупки проходят в соответствии с законодательством. В Sanofi, Pfizer, «Петровакс фарм» не ответили на запрос “Ъ”. В «Фармимэксе» говорят, что сейчас не могут участвовать в аукционах из-за отсутствия предложений от производителя.

Цена на пентавалентную вакцину была установлена на максимально возможном уровне. Но эта сумма не учитывает резкое ослабление рубля, зафиксированное в марте. В такой ситуации поставщики не спешат выходить на аукционы, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. При падении курса рубля производитель вынужден повышать стоимость препарата, хотя в госконтрактах зафиксирована более низкая цена, поясняет он. Возникшие сейчас серьезные проблемы с логистикой — еще одна причина срывов госзакупок, добавляет эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров.

Несмотря на срыв аукционов по закупке пентавалентной вакцины и вакцины от пневмококка, по данным Росздравнадзора, «Пентаксим» и «Превенар» вводились в оборот в марте и апреле. Так, с 25 марта в оборот введено более 366 тыс. упаковок «Пентаксима», планируется еще 200 тыс., сообщало ведомство. Источник “Ъ” из числа дистрибуторов «Пентаксима» ожидает, что поставщики примут участие в аукционах после вступления в силу изменений в законодательство о госзакупках. Эти поправки предполагают, в частности, сокращение сроков оплаты по госконтрактам, заключенным после 1 мая, а до конца 2022 года заказчик может не требовать банковские гарантии в качестве обеспечения поставок.

Сложности наблюдаются не только с закупкой вакцин. По данным Headway Company, значительное число несостоявшихся аукционов в марте этого года также пришлось на госзакупки иммуноглобулина, применяемого при первичном иммунодефиците. В РФ этот препарат зарегистрировали более десяти производителей. Объем сорванных контрактов по этому препарату превысил 1 млрд руб. Проблемы с доступностью иммуноглобулина в России наблюдаются с 2019 года. Кроме того, в марте госзаказчики не смогли закупить онкопрепарат пембролизумаб («Китруда») на 932 млн руб. от американской MSD и тоцилизумаб («Актемра») на 448,3 млн руб. от швейцарской Roche для лечения ревматических заболеваний. В этих компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Полина Гриценко