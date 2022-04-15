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Коммерсантъ FM
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Это был неправильный мед

КС разберется с доходами чиновников от подсобного хозяйства

Конституционный суд (КС) проверит нормы закона о контроле за расходами госслужащих в части, в которой он позволяет не принимать в расчет деньги, полученные от ведения личного подсобного хозяйства, при оценке соответствия расходов и доходов, если оно, по мнению контролирующих органов, велось с нарушениями. Поводом к проверке стала жалоба помощника мирового судьи Елены Коровицкой. Ранее суд взыскал с нее 3,4 млн руб., посчитав, что их происхождение незаконно. Сама госпожа Коровицкая утверждает, что при рассмотрении ее дела были допущены нарушения, а якобы незаконные доходы были получены ее мужем от продажи меда с семейной пасеки.

Конституционный суд изучит доходы чиновника от пасеки

Конституционный суд изучит доходы чиновника от пасеки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конституционный суд изучит доходы чиновника от пасеки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу жительницы Приморского края, помощника мирового судьи Елены Коровицкой. В ноябре 2019 года Кировский районный суд Приморского края взыскал с нее 3,4 млн руб. неподтвержденных расходов за 2014 год по иску прокурора, решение вступило в силу в октябре 2020 года. Суд пришел к выводу, что госслужащая не смогла подтвердить законность происхождения средств, потраченных ею и ее супругом в 2014 году на приобретение трех подержанных автомобилей и квартиры: при совокупном доходе ответчиков за период с 2011 по 2014 год в размере 5,3 млн руб., расходы за тот же период составили 8,7 млн руб. Вышестоящие инстанции правильность таких расчетов подтвердили.

Госпожа Коровицкая с этими выводами не согласна. В своей жалобе в КС она утверждает, что в прокуратуре намеренно исказили данные о доходах ее семьи, не приняв в расчет доходы от пасеки, которой занимается ее муж, пенсионер МВД, хотя они и были указаны в декларации. Суды также отказались учитывать доходы от производства и продажи меда, квалифицировав их как незаконные. При этом суд первой инстанции сослался на п. 5 ст. 4 закона о личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), по которому максимальный размер личного участка ЛПХ не должен превышать 0,5 га, в то время как общая площадь таких участков, оформленных на членов семьи Елены Коровицкой, достигает 1,8 га. Заявительница в ответ отмечает, что по закону Приморского края размер участка под ЛПХ может достигать 2,5 га. Она настаивает, что превышение размеров участка еще не свидетельствует о том, что доходы от него являются коррупционными. Она также напоминает, что до этого ее семью проверяла комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Приморского края, которая пришла к выводу, что расходы ее семьи соответствуют доходам за три предшествующих года. По мнению заявительницы, у прокуратуры, которая самостоятельно проверку не проводила, не было оснований для обращения в суд, решение которого нарушило ее право свободно распоряжаться своей собственностью и право на труд.

Госпожа Коровицкая также считает, что иск прокуратуры был подан с нарушением срока давности. Его следовало учитывать с мая 2015 года, когда окончился срок декларационной кампании за 2014 год. Однако суды исчисляют его с февраля 2018 года, когда бывшая невестка госслужащей подала на нее заявление в прокуратуру. Такой порядок подсчета, по мнению заявительницы, нарушает ее право на защиту: срок хранения финансовых документов составляет три года, а покупатели меда в 2019 году не смогли предоставить документальное подтверждение сделок, совершенных в 2011–2014 годах.

Это уже не первый случай, когда закон о контроле за расходами госслужащих становится предметом проверки КС. В 2016 году суд разрешил отчуждать не только спорное имущество чиновника, прямо указанное в законе, но и денежные средства, полученные от его продажи. В 2018 году КС запретил конфисковывать имущество, если оно было приобретено до прихода на госслужбу, а в 2019 году не увидел противоречий в конфискации активов у аффилированных с чиновником третьих лиц.

Старший юрист «Трансперенси Интернешнл-Р» (организация включена в реестр НКО-иноагентов) Григорий Машанов считает, что суд мог заинтересовать прежде всего поставленный заявительницей вопрос о произвольности отсчета срока давности. Это не дает возможности гражданину быть уверенным в правомерности своего поведения, особенно если он ничего и не скрывал. В то же время эксперт полагает, что прокуратура могла обратиться в суд: решения комиссии в таких случаях носят рекомендательный характер, а итоговое решение принимает прокурор. Что касается дохода от ЛПХ, то его должны были учесть, ведь по смыслу закона даже сокрытие какого-то дохода в декларации не значит, что он является незаконным. Но это не вопрос Конституционного суда, добавляет эксперт.

Если доход подтвержден и получен от деятельности, которая не запрещена законом, он должен быть учтен, согласна адвокат Валерия Туникова. По ее мнению, это ошибка суда общей юрисдикции: ему вряд следовало выходить за пределы предмета рассмотрения, анализируя площадь ЛПХ.

Господин Машанов вспоминает, что ранее Верховный суд Дагестана отказал прокуратуре в иске об изъятии у депутата городского собрания Махачкалы нескольких дорогих машин как незаконного обогащения. Отказ был обоснован ссылкой на представленные депутатом сведения о средствах, вырученных от продажи абрикосов на 2,8 млн руб., и о подарке на свадьбу сына в размере 4 млн руб. Позже кассационная инстанция это решение отменила и вернула дело на новое рассмотрение.

Анастасия Корня

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