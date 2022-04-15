Тут вам не тур

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Стремление авиавластей РФ сохранить паритет перевозок турецких и российских авиакомпаний между странами может серьезно повлиять на стоимость отдыха в Турции и сдержать поток туристов. На рынке оценивают потенциальный турпоток в страну на уровне 2,5–3,5 млн человек. Но, по данным источников “Ъ” в авиаотрасли, российские перевозчики смогут перевезти на SSJ и собственных самолетах не более 500 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Turkish Airlines отменила все рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая. По данным TourDom.ru, авиакомпания также не начала запланированные рейсы из Уфы. Ряд источников “Ъ” связывают этот шаг с ограничениями на полеты со стороны Росавиации. TourDom.ru 12 апреля сообщил, что ведомство может пересмотреть допуски на полеты в РФ турецких авиакомпаний, если Турция не даст гарантий, что самолеты из РФ не будут арестованы в ее аэропортах.

Из-за санкций пул российских самолетов, которые могут без опасений вылетать за рубеж, серьезно ограничен. Министр транспорта Виталий Савельев 5 апреля говорил, что в РФ для этого есть 148 самолетов SSJ100 и еще 45 иностранных бортов. При этом, как уточнял 13 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов, в госреестр переведен 571 зарубежный самолет российских авиакомпаний из 781.

В теории они могут выполнять рейсы за рубеж, но рискуют быть арестованными по требованию иностранных лизингодателей.

Пока гарантии сохранности судна на своей территории дали только Киргизия и еще несколько стран ЕАЭС, говорит источник “Ъ” в Минтрансе: «По Турции такой информации нет». В Минтрансе не стали отвечать, существует ли у РФ требование к Турции обеспечить сохранность воздушных судов. «В Минтрансе идет переговорный процесс»,— сказал собеседник “Ъ” в министерстве, уточнив, что «в зависимости от ситуации на рынке могут быть как увеличены преференции, так и, наоборот, введены новые ограничения (на полеты турецких перевозчиков.— “Ъ”)».

Как полагают юристы, дать гарантии сохранности самолетов с полной уверенностью не сможет ни одна страна, признающая Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Также большинство стран присоединились к Кейптаунской конвенции, которая содержит гарантии соблюдения прав собственности на воздушные суда.

Поэтому, отмечает адвокат юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, «сложно представить, чтобы Турция предоставила прямые гарантии» нарушения этой конвенции. При этом «представляется возможным сценарием» арест SSJ или собственных самолетов российских авиакомпаний по искам владельцев иностранных бортов, добавляет управляющий партнер московского офиса Pen & Paper Антон Именнов, если иск будет предполагать взыскание денежных средств. В этом случае судно, как и любое другое имущество, выступит обеспечением будущих требований, которые появятся после вступления в силу судебного или арбитражного решения.

Если авиакомпании РФ не смогут серьезно увеличить число рейсов в Турцию, то и вторую сторону имеют право в них ограничить. Точное число частот на регулярных рейсах, согласованных двумя странами, в Росавиации не раскрывают. Как уточнил источник в Минтрансе, правовые основания для ограничения допусков у авиавластей появятся в случае, если между перевозчиками будет нарушен паритет. Исходно всем авиакомпаниям, отмечает он, должны предоставляться «справедливые, равные условия эксплуатации договорных линий». «Но в текущих условиях, может быть, российская сторона пойдет навстречу турецким коллегам, предоставив им эти права»,— рассуждает собеседник.

По данным источников “Ъ” в туротрасли, Turkish Airlines планировала выставить на российских направлениях 25 дополнительных самолетов и довести число рейсов до 300 в неделю. Всего же турецкие перевозчики планировали перевезти в этом году 2 млн россиян. Текущие возможности российских авиакомпаний на данном направлении на рынке оценивают в 400–500 тыс. пассажиров.

В 2021 году Турцию посетили 4,9 млн туристов из РФ, а рекордом был 2019 год, когда турпоток превысил 7,9 млн. В этом году объемы потенциального спроса оцениваются в 2,5–3,5 млн человек, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, «так как большинство стран недоступны для туризма». Он отмечает, что прогнозировать точные объемы рынка сложно из-за подорожания турпакетов. В 2021 году неделя в отеле «три звезды» на двоих могла обойтись от 50–60 тыс. руб., сейчас — от 90–100 тыс. руб. К ценовой корректировке привели волатильность валют и рост стоимости перевозки, указывает вице-президент РСТ.

Самый дешевый прямой перелет на 29 апреля (это пятница перед майскими праздниками) из Москвы в Стамбул сейчас на Aviasales стоит 50,3 тыс. руб. (Red Wings, с багажом). Единственная доступная альтернатива на этот день от Turkish Airlines обойдется в 79,7 тыс. руб. Но, как рассказали источники “Ъ” на рынке, весенние регулярные рейсы Turkish Airlines де-факто чартерные, то есть зафрахтованные туроператорами по специальной цене с гарантированной загрузкой. Блоки в самолетах Turkish Airlines приобретают компании ANEX Tour (связана с Azur Air), Coral Travel (Royal Flight) и Pegas Touristik (Pegas Fly). Все эти структуры, как считается на рынке, имеют турецкие корни. Приобретать квоты у турецкого перевозчика операторы вынуждены, поскольку в российских авиакомпаниях-партнерах нет самолетов, на которых можно было бы летать без опасений ареста. Гендиректор Pegas Touristik и член совета директоров Pegas Fly Анна Подгорная сообщила “Ъ”, что перевозчик будет выполнять рейсы на собственных Boeing. «Уверенности по другим бортам на сегодня нет»,— добавила она.

Значительно дешевле перелет в Стамбул на 29 апреля, например, через Сочи. Билет на объединенный рейс «Аэрофлота» (Москва—Сочи) и «России» (Сочи—Стамбул) на 29 апреля с багажом стоит 37,9 тыс. руб. По мнению Дмитрия Горина, увеличение объемов авиаперевозки «могло бы способствовать снижению цен на турпакеты в Турцию».

Айгуль Абдуллина