Рубли отмерят километрами

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Власти могут поддержать авиакомпании, субсидируя каждый выполненный пассажиро-километр на 1 руб. По расчетам “Ъ”, это минимум 20% доходов. Речь идет и о помощи аэропортам, но с ними гораздо меньше ясности. Причем в самой отрасли мнения о том, нужна ли аэропортам особая поддержка или на них распространится эффект от субсидий авиакомпаниям, разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Авиакомпании и аэропорты РФ получат 100 млрд руб. субсидии на «частичную компенсацию операционных расходов», сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Выделение такой суммы на поддержку внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 года еще 31 марта в ходе совещания анонсировал Владимир Путин.

Участники совещания утверждают, что ни тогда, ни потом не поступило разъяснений «очертаний обещанной поддержки». Однако министр транспорта Виталий Савельев 6 апреля говорил, что методика «утверждена и принята». По ней авиаторы получат субсидию только в случае перевозки пассажира, предоставляя данные о выполненных пассажиро-километрах: «По итогам месяца Росавиация будет изучать, сравнивать эти документы, и мы будем выплачивать субсидию, которая рассчитана Минтрансом и утверждена».

Глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский уточнил “Ъ”, что обсуждается уровень 1 руб. на пассажиро-километр. Исходя, например, из отчетности «Аэрофлота» за четвертый квартал, средняя выручка на пассажиро-километр составила 5 руб., то есть субсидии добавили бы около 20% доходов. На внутренних доходность составляет 2,9 руб., то есть субсидия покроет более 34%.

С поддержкой аэропортов ясности гораздо меньше. Режим временного ограничения полетов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и еще семь городов продлен до 13 апреля. На юге страны рейсы принимает только Сочи. Виталий Савельев обещал субсидии закрытым аэропортам, но не уточнял объемы.

Между тем и в других аэропортах ожидают сокращения пассажиропотока по итогам марта, особенно по московскому Шереметьево. Аэропорт отправил в режим простоя 20% сотрудников «в условиях сокращения производственной загрузки на 70%», приостановил работу терминала D.

Источник “Ъ” в одном из московских аэропортов говорит, что пока там не испытывают оптимизма: «Если большую часть средств получат перевозчики за пассажира, это поддержит только аэропорты, в которых сохранится внутренний трафик». В таком случае аэропортам Москвы и Санкт-Петербурга может потребоваться дополнительная помощь.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин соглашается, что московским аэропортам может понадобиться адресная поддержка: «Для них потеря трафика — критически важное падение, и то, каким образом будет сохранен их потенциал,— отдельный вопрос».

Господин Никотин не спорит с важностью поддержания перевозчиков, но подчеркивает, что речи об остаточном принципе распределения субсидий не идет. У аэропортов возникают во многом те же проблемы, что и у авиакомпаний, подчеркивает Сергей Никотин: они используют много западной техники, «от систем телетрапов или светосигнального оборудования до пожарных машин». По словам господина Никотина, Минэкономики сейчас формирует перечень импортного оборудования, предполагающего различные льготы при закупке, в который нужно включить аэропортовую технику.

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Евгений Чудновский полагает, что поддержка авиакомпаний позволит «сформировать объемы для всей отрасли, включая аэропорты». По его мнению, в случае сохранения стабильного пассажиропотока большинство аэропортов «сохранят ресурсы для полноценного функционирования».

Если, как рассчитывают в Минтрансе, авиакомпании перевезут по итогам года около 100 млн человек, поясняет топ-менеджер, аэропорты с учетом преобладания внутренних рейсов обслужат порядка 190 млн пассажиров, что приближается к уровню 2021 года: «С точки зрения пассажирооборота — это более чем достойные показатели, чтобы продолжать нормальную операционную деятельность в большинстве аэропортов». Но в случае «драматического снижения пассажиропотока», признает господин Чудновский, части аэропортов может потребоваться адресная помощь.

Айгуль Абдуллина