За «Челси» поспорят только улучшенные

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В четверг, 14 апреля, должна завершиться подача «улучшенных» заявок на покупку лондонского «Челси», выставленного Романом Абрамовичем на продажу на фоне введенных в его отношении британскими властями санкций. По всей видимости, правительство Великобритании, без разрешения которого продажа состояться не может, будет выбирать из четырех заявок. Наиболее свежей из них является та, что была подана консорциумом во главе с американским предпринимателем Стивеном Пальюкой. За ним целый ряд очень обеспеченных людей. Плюс у господина Пальюки есть медийный козырь в виде бывшего капитана «Челси» Джона Терри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Obrien, Reuters Фото: Tony Obrien, Reuters

В четверг американский инвестбанк Raine Group, выбранный владельцем «Челси» Романом Абрамовичем для сопровождения продажи клуба, может назвать шорт-лист «улучшенных» заявок на приобретение клуба.

Напомним, что в начале марта, когда господин Абрамович, вскоре попавший под санкции правительства Великобритании, объявил о намерении продать команду, большинство соискателей предлагали заплатить за нее от £2 млрд до £2,5 млрд. В ходе отбора претендентов цена, как сообщает The Guardian, переместилась к отметке £3 млрд.

В финальный раунд, предположительно, выйдут четыре заявки. Одна подана семьей Рикетс, во владении которой бейсбольный клуб «Чикаго Кабс». Хедлайнерами второй выступают бывший глава British Airways сэр Мартин Бротон и действующий президент Международной федерации легкой атлетики (WA) лорд Себастьян Коу. Третью группу возглавляет владелец «Лос-Анджелес Доджерс», еще одного американского бейсбольного клуба, Тодд Бёли.

Впрочем, все они предпочитают вести себя в истории с «Челси» максимально закрыто. Зато еще один сильный претендент Стивен Пальюка, напомнив предварительно, что и сам предпочитает не говорить, а делать, все же не стал ограничиваться сухими комментариями и нарисовал картину светлого будущего, которое ждет «Челси», если клуб достанется ему.

Тут и сохранение статуса естественного претендента на победы во всех турнирах, и обещание выделить достаточно средств на то, чтобы придать команде новый импульс, и обязательство не сносить Stamford Bridge, сконцентрировавшись вместо этого на глубокой реконструкции стадиона. Да и вообще стремление применить весь накопленный опыт спортивного менеджмента (а он у американца, являющегося совладельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» и команды итальянской Серии А «Аталанта», есть) для обеспечения светлого будущего «Челси».

Проблема у него в сущности одна. Ну, если не считать потенциального конфликта интересов, который может возникнуть, если «Челси» и «Аталанта» вдруг попадут в один турнир. Правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) участие команд, подконтрольных одному лицу, в турнире не допускается. Но проблема эта решаемая.

Куда важнее то, что, согласно оценке портала Wallmine, состояние Пальюки не превышает £3 млрд. То есть самостоятельно купить «Челси» ему трудно. Зато у господина Пальюки мощнейшие компаньоны. Среди них, например, совладелец «Торонто Мейпл Лифс» (Национальная хоккейная лига), «Торонто Рэпторс» (НБА), ФК «Торонто» (MLS, футбол) Ларри Таненбаум, получивший статус соуправляющего партнера заявки.

А еще Стивена Пальюку поддерживают бывший председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер, Питер Грубер, являющийся совладельцем баскетбольного «Голден Стейт Уорриорз» и бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс», и сооснователь Facebook Эдуарду Саверин. Активы только последнего оцениваются в $12 млрд, так что деньгами заявка Пальюки может быть обеспечена.

Помимо сугубо деловой части заявки Стивен Пальюка поработал и над ее медийной составляющей. О присоединении к его консорциуму объявил экс-капитан «Челси» Джон Терри. Еще в марте он пытался втиснуться в историю с продажей клуба, заявив о формировании своего консорциума, именуемого True Blue, с целью предложить £250 млн за 10% акций клуба. Попыток поучаствовать в судьбе родного клуба Джон Терри не оставляет. Учитывая популярность, которой он пользуется среди болельщиков, его присутствие в заявке Стивена Пальюки может оказаться ощутимым аргументом при определении победителя гонки за «Челси».

Напомним, что британские власти никаких жестких сроков относительно продажи клуба не ставили. Условий у них, по большому счету, два: во-первых, «Челси» должен попасть в «правильные» руки, во-вторых, никакие средства от продажи не должны перейти под контроль Романа Абрамовича.

Александр Петров