Кто на старенького

41K 3 мин. ...

В пятницу истек срок приема заявок от потенциальных покупателей английского футбольного клуба «Челси», фактически изъятого у попавшего под санкции правительства Великобритании предпринимателя Романа Абрамовича. Теперь банк Raine Group, ответственный за проведение сделки, должен определить шорт-лист претендентов. В Английской премьер-лиге (АПЛ) полагают, что новый владелец у «Челси» может появиться через несколько недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший капитан «Челси» Джон Терри намерен собрать консорциум с целью купить 10% акций клуба

Фото: John Sibley / Reuters Бывший капитан «Челси» Джон Терри намерен собрать консорциум с целью купить 10% акций клуба

Фото: John Sibley / Reuters

В пятницу инвестиционный банк Raine Group завершил прием заявок от потенциальных покупателей «Челси». Напомним, что Raine Group был привлечен к ведению сделки Романом Абрамовичем еще до того, как он попал под санкции правительства Великобритании, заморозившего все его британские активы. Тем не менее власти не стали настаивать на смене консультанта. В общей сложности, как сообщает The Guardian, более 200 групп инвесторов уведомляли Raine Group о намерении вступить в борьбу за «Челси». Однако до подачи формальных заявок дошли не более 30 из них. В подавляющем большинстве случаев предлагаемые параметры сделки и имена тех, кто стоит за заявками, оставались вне публичного информационного поля.

Теперь Raine Group должен оценить собранные предложения и составить шорт-лист. Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса, полагает, что к началу следующей недели в работе останется не более четырех заявок. При этом критерии, по которым будет вестись отбор претендентов, остаются весьма размытыми. Британские власти ранее сообщали лишь, что продажа «Челси» может быть осуществлена только с разрешения правительства и при условии гарантий того, что никакие средства от нее не достанутся Роману Абрамовичу.

Тем не менее можно очертить круг наиболее вероятных претендентов на покупку клуба. В их число можно включить заявку на £2,5 млрд, поданную Хансйоргом Виссом, Тоддом Бёли и присоединившимся к ним позже Джонатаном Голдстейном. К слову, именно господин Висс первым публично заявил об интересе к «Челси» еще до того, как господин Абрамович попал под санкции. Сильная заявка примерно на ту же сумму наверняка будет у владеющей бейсбольным клубом «Чикаго Кабс» семьи Риккетс, заручившейся поддержкой Кена Гриффина (состояние последнего Forbes оценивает в $26,5 млрд). Правда, тут могут быть и сложности. Глава семьи Джо Риккетс в 2019 году из-за утечки его переписки был уличен в проявлениях религиозной нетерпимости. В частности, он писал: «Мусульмане, естественно, мои враги». Не исключено, что у АПЛ могут возникнуть сложности с выдачей разрешения на покупку «Челси» (это обязательный шаг) таким человеком.

Интересно выглядит и заявка экс-главы British Airways Мартина Бротона, усиленная авторитетом президента Международной федерации легкой атлетики, главы оргкомитета Игр-2012 в Лондоне Себастьяном Коу. У лорда Коу, утверждает The Guardian, хорошие отношения с британским премьером-министром Борисом Джонсоном еще с тех пор, когда последний был мэром Лондона. В свете необходимости прохождения заявок через правительственный фильтр это может иметь значение. Наконец, в историю готовы вмешаться инвесторы из Саудовской Аравии. Saudi Media Group предлагает за клуб £2,7 млрд, и пока это самая крупная заявка. Хотя она все равно ниже запрошенной Романом Абрамовичем цены — по разным оценкам, она колеблется в диапазоне от £3 млрд до £4 млрд. В компании уверяют, что ее глава Мохамед аль-Херейджи никак не связан с властями Саудовской Аравии и вполне в состоянии профинансировать покупку самостоятельно. Этот момент, вероятно, будет исследоваться тщательно. АПЛ и без того подверглась критике, когда в конце прошлого года согласилась утвердить продажу «Ньюкасла» Общественному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF). На утверждение сделки АПЛ потребовалось больше года. Но у «Челси» нет возможности так долго оставаться в подвешенном состоянии. Санкционный режим отрезал клуб от большинства источников доходов. При этом из анализа отчетности «Челси» следует, что в среднем его месячные расходы составляют около £28 млн. Примерно столько и проходит через его счета. Промедление грозит тем, что клуб не сможет платить зарплату своим игрокам и сотрудникам. А, как заметил глава АПЛ Ричард Мастерс, на продажу «Челси» потребуется как минимум несколько недель.

Наконец, в историю с покупкой «Челси» пытается протиснуться Джон Терри. Легендарный экс-капитан лондонцев хочет собрать консорциум, именуемый True Blue, с целью предложить £250 млн за 10% акций клуба. Изюминкой заявки должен стать выпуск NFT-токенов (невзаимозаменяемый токен) по £100 за штуку. Приобретателям обещано право голоса при решении важных вопросов деятельности «Челси». Отметим, что Джон Терри в последнее время глубоко погрузился в тему NFT-токенов. Но пока успешной его деятельность назвать нельзя. Он размещал NFT-токены, посвященные собственным достижениям в «Челси». 2 февраля они были пущены в продажу по £497, а 8 марта оценивались лишь в £49.

Александр Петров