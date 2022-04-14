МТС обслужит по лицу

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Клиенты МТС смогут получить услуги в салонах оператора без предъявления паспорта, если сдадут биометрию в систему компании. Оператор рассчитывает, что так сможет удаленно обслуживать клиентов из любой точки мира. Но конкуренты пока не разделяют оптимизм: в «МегаФоне», например, считают услугу не слишком востребованной, а издержки — слишком высокими. В перспективе, чтобы развивать коммерческие биометрические системы, потребуется аккредитация Минцифры, поэтому интерес к технологии дополнительно снизится, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МТС запустила в салонах биометрию для обслуживания клиентов. Для этого оператор использует технологии компьютерного зрения подконтрольной VisionLabs (сделка по приобретению 100% акций компании закрыта в феврале). Сервис позволяет без предъявления паспорта воспользоваться услугами МТС в салоне: поменять номер, SIM-карту, тарифный план, подключить услуги, проводить другие операции. Для этого клиенту необходимо сфотографироваться и занести цифровой «слепок» на платформу биометрической идентификации МТС. В компании надеются, что в дальнейшем это позволит удаленно обслуживать клиентов из любой точки мира.

Другие мобильные операторы пока не уверены в востребованности биометрии у клиентов. Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов отметил, что компания в 2020 году тестировала аналогичное решение в салонах с тремя партнерами: «Итоги пилота показали, что биометрическая идентификация по лицам пока не эффективна в рознице, имеет низкую востребованность среди клиентов и высокие издержки».

Tele2 (контролируется «Ростелекомом») планирует использовать биометрическую аутентификацию, но для сотрудников своей розницы — для подтверждения операций и контроля штатного расписания, сообщили в компании. Для безбумажного документооборота с абонентами Tele2 в 2021 году запустил цифровую подпись: «Это не биометрия, но эффективный инструмент. Ее используют для смены или настройки тарифа, переноса или возврата денежных средств, корректировки данных». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому «Единая биометрическая система» (ЕБС, ее оператором является «Ростелеком») наделяется статусом государственной информационной системы. В январе 2021 года вступил в силу ряд поправок, согласно которым компании, собирающие биометрические данные, должны будут передать их в ЕБС. Бизнес может создавать собственные коммерческие биометрические системы (КБС), если пройдет аккредитацию в Минцифры. Последнее требование вступает в силу с 1 сентября.

Мобильные операторы не спешат подключаться к ЕБС. В марте 2021 года МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» согласились протестировать подключение, но сомневались в эффективности системы (см. “Ъ” от 16 марта 2021 года). На тот момент операторы не смогли договориться об условиях эксперимента, в том числе по объему своих затрат на его проведение, рассказал “Ъ” собеседник в одной из компаний. В ЕБС отказались от комментариев.

С января передача данных в ЕБС обязательна только для банков, но не для других операторов биометрических систем, пояснил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Но для поддержания такой системы, отметил он, МТС обязана будет пройти аккредитацию в Минцифры согласно разработанному в прошлом году порядку: внести финансовые гарантии компании, нанять специалистов, установить одобренную ФСБ аппаратуру.

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александры Орехович, КБС могут не передавать данные в ЕБС, если нет необходимости запрашивать из нее информацию: «В любом случае данные в ЕБС могут и передаваться из КБС только при согласии самого субъекта».

Операторам нужна биометрическая аутентификация в основном для удаленного заключения договоров, объясняет ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян: «Правда, в законе предусмотрена возможность удаленного заключения договоров только через ЕСБ». По его мнению, если несколько лет назад бизнес думал, что у биометрии есть перспективы, то сейчас в этом есть сомнения.

Анастасия Гаврилюк