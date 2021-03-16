Операторы примеряются к биометрии

МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» согласились протестировать подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», но сомневаются в ее эффективности. Компании пока не стремятся интегрировать свои системы с ЕБС, поскольку цена за использование системы после пилота может оказаться выше, чем для банков. При этом операторам придется самостоятельно наполнять реестр ЕБС, поскольку сейчас в нем зарегистрировано всего 164 тыс. россиян, отмечают эксперты.

Как выяснил “Ъ”, сотовые операторы пока не планируют полностью интегрировать свои системы удаленной идентификации абонентов в ЕБС. Об этом рассказал источник в одной из компаний. «У операторов нет прямой обязанности использовать эту систему»,— подчеркнул собеседник “Ъ” в другом операторе. Низкий интерес к ЕБС, по словам источников, обусловлен высокой стоимостью подключения к ней и низким числом записей в системе. Пока для тестирования подключения операторов к ЕБС проводится пилот, участие в котором подтвердили МТС, «Вымпелком» и «МегаФон», сообщили “Ъ” в Минцифры. По словам представителя министерства, обсуждать стоимость использования ЕБС операторами до окончания тестирования преждевременно.

Для операторов цена обращения к ЕБС, скорее всего, будет сопоставима с расценками для банков, говорят источники, и составит 200 руб., но еще 23 руб. «Ростелеком» будет брать за использование системы криптозащиты. Компания действительно планирует брать 23 руб. за трансакцию при использовании своего решения для обеспечения информационной безопасности при работе с биометрией, подтвердили в пресс-службе компании. Но при этом оператор связи может самостоятельно внедрить альтернативное решение, добавили там.

В МТС подтвердили, что будут участвовать в эксперименте. «Полагаем, что до его завершения операторы не должны нести затраты на доступ к ЕБС»,— добавили в компании. При текущей стоимости трансакций и уровне проникновения ЕБС ее использование для заключения договоров с абонентами будет неэффективно, уверены в «Вымпелкоме». Но оператор ведет диалог с регулятором по этому направлению, добавили в пресс-службе оператора. В «МегаФоне» рассчитывают, что условия подключения к ЕБС будут «экономически приемлемыми для операторов связи». В Tele2 отказались от комментариев.

ЕБС была запущена в июле 2018 года по инициативе Минцифры и Центробанка, она представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. По состоянию на февраль в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян. Сейчас ЕБС пользуются в основном банки. С 1 января 2021 года к ЕБС также подключились страховые компании.

Подключение к ЕБС может потребоваться мобильным операторам, чтобы удаленно идентифицировать абонентов виртуальных сим-карт (eSIM) по требованию закона, принятого в декабре 2020 года. Закон вступит в силу в июле. В соответствии с ним абонент может удаленно заключить договор с оператором с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи, ключ к которой получен при личной явке, но только при условии идентификации абонента в ЕБС.

Приобретение собственной сертифицированной системы криптозащиты для внедрения собственной системы биометрической идентификации обойдется каждому оператору не менее чем в $15 млн, рассказал источник на телекоммуникационном рынке. Но регулятор вряд ли рассматривает такую схему, уверен он.

Схема дистанционного заключения договоров на услуги связи с применением ЕБС нежизнеспособна, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Операторы и так обязаны подтверждать личность клиента, желающего подключиться дистанционно, через госуслуги, отмечает он. При подключении к ЕБС операторам в большинстве случаев придется самостоятельно загружать профиль нового клиента в систему, так как в базе мало зарегистрированных пользователей, рассуждает эксперт. Операторам, по его мнению, будет выгоднее собирать собственную базу.

Анастасия Гаврилюк