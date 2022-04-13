Сходство с Марком Твеном подвело не только Юрия Лотмана

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В расположенной в Санкт-Петербурге Российской национальной библиотеке (РНБ) продолжается скандал, связанный с именами советского филолога Юрия Лотмана и американского писателя Марка Твена. Из учреждения уволилась заведующая отделом культурных программ РНБ Ольга Кагановская, которая с коллегами разместила поздравительный плакат ко Дню работника культуры с фото господина Лотмана. Как утверждает госпожа Кагановская, руководство РНБ приняло советского ученого за писателя из «недружественной страны», лишив ее и сотрудников премии за непонимание политической обстановки. В РНБ конфликт не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юрий Лотман Фото: Из личного архива проф. Л. Н. Киселевой Марк Твен Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP Следующая фотография 1 / 2 Юрий Лотман Фото: Из личного архива проф. Л. Н. Киселевой Марк Твен Фото: Harlingue / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Причиной громкого конфликта в РНБ стал плакат, который сотрудники отдела культурных программ учреждения разместили на лестнице 25 марта 2022 года. В День работника культуры они поздравили коллег постером с фото литературоведа и культуролога Юрия Лотмана (1922 – 1993). Господин Лотман известен как один из создателей структурно-семиотического метода изучения литературы и культуры. В эти дни в библиотеке работала выставка, посвященная столетию со дня его рождения.

Российская национальная библиотека — первая общедоступная библиотека России — основана в 1795 году Екатериной II. РНБ входит в число пяти крупнейших библиотек мира и является второй в России по объему библиотечных фондов, имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.

Руководитель департамента безопасности РНБ Сергей Зуев принял фото господина Лотмана за изображение писателя Марка Твена (1835 – 1810), жившего и работавшего в США (американский писатель и советский филолог на многих фото действительно внешне очень похожи).

Господин Зуев указал руководству учреждения, что в здании размещен портрет писателя из недружественной страны, после чего советник гендиректора библиотеки по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова высказала претензии сотрудникам отдела культурных программ.

Об этой истории первым сообщил журнал «Город 812», позже работники РНБ рассказали “Ъ” детали. Госпоже Давыдовой пояснили, что на портрете изображен Юрий Лотман, а не Марк Твен. Однако советник гендиректора настаивала на недопустимости и такого поворота, поскольку изображение с ней не согласовали.

Позже, рассказала Ольга Кагановская, госпожа Давыдова конкретизировала претензии. Она указала, что сын Юрия Лотмана живет в Эстонии и не симпатизирует политике руководства России. Приведя ряд высказываний Михаила Лотмана, советник гендиректора заметила, что они являются «предметом информационной борьбы».

Госпожа Давыдова уточнила, что не дает оценку высказываниям, но задается вопросом, «почему из всей русской культуры выбран именно этот персонаж». Глава департамента безопасности Сергей Зуев в ходе беседы с сотрудниками отдела признался, по словам госпожи Кагановской, что не слышал прежде о Юрии Лотмане и перепутал его с Марком Твеном. На вопрос госпожи Кагановской, в чем проблема с Марком Твеном, господин Зуев ответил, что он американец, в нынешней политической обстановке этого достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Советник гендиректора библиотеки по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова Фото: Российская национальная библиотека Бывшая заведующая отделом культурных программ Российской национальной библиотеки Ольга Кагановская Фото: Российская национальная библиотека Следующая фотография 1 / 2 Советник гендиректора библиотеки по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова Фото: Российская национальная библиотека Бывшая заведующая отделом культурных программ Российской национальной библиотеки Ольга Кагановская Фото: Российская национальная библиотека

Госпоже Кагановской и заведующему выставочным сектором ее отдела Александру Гозу объявили, что они лишены квартальной премии. Ольга Кагановская, проработавшая в РНБ более 23 лет, приняла решение об уходе. Она не скрывает, что и ранее ее отношения с руководством библиотеки не были простыми. «Проблемы начались с приходом нового начальства (21 января 2021 года гендиректором РНБ назначен Владимир Гронский.— “Ъ”),— рассказала она.— Новая команда начала расчищать место для своих. Я понимала, что нахожусь под ударом, все шло к логическому завершению последние полгода, а эта ситуация стала последней каплей, но не сюрпризом».

Результатом длительного противостояния, по ее утверждению, стал уход по собственному желанию трех сотрудников, а после истории с фото, по ее словам, помимо нее уволился еще один работник библиотеки. Его имени Ольга Кагановская не называет.

“Ъ” направил запрос в РНБ с просьбой прокомментировать историю с портретом Юрия Лотмана, однако ответа пока не получил. В Министерстве культуры, которому подчиняется Российская национальная библиотека, также не прокомментировали ситуацию в Санкт-Петербурге.

С требованием провести проверку действий Сергей Зуева и Полины-Терезы Давыдовой к гендиректору Владимиру Гронскому обратился депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»). Ответ ему также пока не поступил.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург