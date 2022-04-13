Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кипре не дом и не улица

Уходящих из Европы российских собственников будет лучше видно в остальном мире

Последствиями введения в действие пятого пакета санкций ЕС против России станет вступающий в силу с 10 мая 2022 года запрет на регистрацию в ЕС новых юридических лиц российского происхождения, а также предоставление им регистрационных услуг. Ограничение касается в том числе трастовых структур и доверительного управления. Процесс экстренной миграции российских структур прежде всего с Кипра и преимущественно в Азию начат — его побочным эффектом будет, видимо, повышенная прозрачность уходящих российских корпораций и в будущем.

Пятый пакет санкций ЕС, в который вошли меры, способные перевернуть корпоративную структуру российских компаний, подписал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Пятый пакет санкций ЕС, в который вошли меры, способные перевернуть корпоративную структуру российских компаний, подписал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пятый пакет санкций ЕС, в который вошли меры, способные перевернуть корпоративную структуру российских компаний, подписал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В составе пятого пакета санкций ЕС от 8 апреля документом EU 2022/576 обновлены регуляции Евросоюза 2014 года, ограничивавшие возможности российского бизнеса в связи с нарушением РФ территориальной целостности Украины (присоединение Крыма). Основное содержание документа — расширение торговых эмбарго (см. “Ъ” от 9 апреля), однако в списке есть не менее важные изменения в практике работы российских корпоративных структур в ЕС.

Они призваны ограничить возможности всех российских компаний использовать европейские юрисдикции для построения своих международных корпоративных цепочек от собственников до конечных юрлиц.

Статья 5m документа, в частности, вводит полный запрет для российских граждан и юрлиц (за исключением имеющих также гражданство стран ЕС или постоянный вид на жительство там) на некоторые виды юридических услуг — в том числе регистрацию и предоставление регистрационного адреса или управляющих услуг трастам или «иным похожим юридическим конструкциям с доверителем или бенефициаром». Для структур и лиц ЕС запрещено предоставлять структурам и лицам РФ услуги управляющего, директора, номинального держателя — из документа следует, что весь спектр фидуциарных услуг для лиц из РФ с 10 мая (до этого разрешены операции только во исполнение директивы ЕС, то есть по выходу из уже существующих отношений этого рода с лицами из России) будет запрещен, причем речь идет не о подсанкционных лицах, а обо всех резидентах РФ.

Пока очень сложно сказать, какое число российских корпоративных структур и собственников затронут новые санкции.

Сергей Гландин из коллегии адвокатов Pen & Paper констатирует лишь, что «на Кипре под нож сейчас пойдет целая индустрия» — трасты на Кипре очень популярны в РФ исторически, а юрисдикций для перехода не так много: «Гибралтар, Кайман, Багамы — под большим вопросом». По данным “Ъ”, в реальности в России в разных целях компании рассматривают как «новую тихую гавань» Гонконг, ОАЭ и другие «заливные» юрисдикции, а также Сингапур (несмотря на его включение в РФ в список «недружественных» стран) и Турцию. Впрочем, в реальности проблема сильно сложнее — дело не только в трастах, но и в том, что проблема затрагивает промежуточные корпоративные структуры в Швейцарии, Ирландии, а также, видимо, в Великобритании и Нидерландах и их офшорах и других странах ЕС.

Как и кому иностранцы могут передать бизнес в России

Тонкости в формулировках в столкновении между несколькими законодательствами разных стран могут быть реальным «вопросом на миллиард»: значительная часть международных сервисных и консультативных компаний в РФ, с которыми “Ъ” пытался обсуждать вопрос, прямо ссылались на наличие у них конфликта интересов, это весьма «горячая» для апреля 2022 года тема. К тому же особенностью по крайней мере части трастов является их «повышенная прозрачность» при перерегистрации — собственно, до сих пор возможность «прятать» в них реальных бенефициаров бизнеса была одной из причин их популярности. Хотя санкции ЕС не являются экстерриториальными, для некоторых трастов изменить свою структуру значит продемонстрировать реальных бенефициаров, а в ряде случаев — способы оптимизации налогообложения: эта часть санкций ЕС, видимо, сделает «внешнюю» жизнь компаний в РФ и их владельцев особенно проблемной.

Дмитрий Бутрин, Анна Занина, Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...