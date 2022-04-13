На Кипре не дом и не улица

4K 2 мин. ...

Последствиями введения в действие пятого пакета санкций ЕС против России станет вступающий в силу с 10 мая 2022 года запрет на регистрацию в ЕС новых юридических лиц российского происхождения, а также предоставление им регистрационных услуг. Ограничение касается в том числе трастовых структур и доверительного управления. Процесс экстренной миграции российских структур прежде всего с Кипра и преимущественно в Азию начат — его побочным эффектом будет, видимо, повышенная прозрачность уходящих российских корпораций и в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятый пакет санкций ЕС, в который вошли меры, способные перевернуть корпоративную структуру российских компаний, подписал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пятый пакет санкций ЕС, в который вошли меры, способные перевернуть корпоративную структуру российских компаний, подписал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В составе пятого пакета санкций ЕС от 8 апреля документом EU 2022/576 обновлены регуляции Евросоюза 2014 года, ограничивавшие возможности российского бизнеса в связи с нарушением РФ территориальной целостности Украины (присоединение Крыма). Основное содержание документа — расширение торговых эмбарго (см. “Ъ” от 9 апреля), однако в списке есть не менее важные изменения в практике работы российских корпоративных структур в ЕС.

Они призваны ограничить возможности всех российских компаний использовать европейские юрисдикции для построения своих международных корпоративных цепочек от собственников до конечных юрлиц.

Статья 5m документа, в частности, вводит полный запрет для российских граждан и юрлиц (за исключением имеющих также гражданство стран ЕС или постоянный вид на жительство там) на некоторые виды юридических услуг — в том числе регистрацию и предоставление регистрационного адреса или управляющих услуг трастам или «иным похожим юридическим конструкциям с доверителем или бенефициаром». Для структур и лиц ЕС запрещено предоставлять структурам и лицам РФ услуги управляющего, директора, номинального держателя — из документа следует, что весь спектр фидуциарных услуг для лиц из РФ с 10 мая (до этого разрешены операции только во исполнение директивы ЕС, то есть по выходу из уже существующих отношений этого рода с лицами из России) будет запрещен, причем речь идет не о подсанкционных лицах, а обо всех резидентах РФ.

Пока очень сложно сказать, какое число российских корпоративных структур и собственников затронут новые санкции.

Сергей Гландин из коллегии адвокатов Pen & Paper констатирует лишь, что «на Кипре под нож сейчас пойдет целая индустрия» — трасты на Кипре очень популярны в РФ исторически, а юрисдикций для перехода не так много: «Гибралтар, Кайман, Багамы — под большим вопросом». По данным “Ъ”, в реальности в России в разных целях компании рассматривают как «новую тихую гавань» Гонконг, ОАЭ и другие «заливные» юрисдикции, а также Сингапур (несмотря на его включение в РФ в список «недружественных» стран) и Турцию. Впрочем, в реальности проблема сильно сложнее — дело не только в трастах, но и в том, что проблема затрагивает промежуточные корпоративные структуры в Швейцарии, Ирландии, а также, видимо, в Великобритании и Нидерландах и их офшорах и других странах ЕС.

Тонкости в формулировках в столкновении между несколькими законодательствами разных стран могут быть реальным «вопросом на миллиард»: значительная часть международных сервисных и консультативных компаний в РФ, с которыми “Ъ” пытался обсуждать вопрос, прямо ссылались на наличие у них конфликта интересов, это весьма «горячая» для апреля 2022 года тема. К тому же особенностью по крайней мере части трастов является их «повышенная прозрачность» при перерегистрации — собственно, до сих пор возможность «прятать» в них реальных бенефициаров бизнеса была одной из причин их популярности. Хотя санкции ЕС не являются экстерриториальными, для некоторых трастов изменить свою структуру значит продемонстрировать реальных бенефициаров, а в ряде случаев — способы оптимизации налогообложения: эта часть санкций ЕС, видимо, сделает «внешнюю» жизнь компаний в РФ и их владельцев особенно проблемной.

Дмитрий Бутрин, Анна Занина, Евгения Крючкова