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Президенты перетоковали об энергии

Белоруссия может начать поставки в РФ

Россия и Белоруссия согласовали параметры единого рынка электроэнергии, который должен запуститься в 2024 году. Страны будут торговать через уполномоченных продавцов. Такое соглашение может дать Минску шанс начать экспорт в РФ избыточной электроэнергии с Белорусской АЭС стоимостью $9 млрд, построенной за счет российского кредита. Для России выгода сомнительна: поставки из соседней страны могут привести к снижению загрузки и выручки российских ТЭС.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия и Белоруссия согласовали проект международного договора по формированию объединенного рынка электроэнергии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 апреля после встречи с главой республики Александром Лукашенко. Запуск общего энергорынка произойдет с 2024 года, как и планировалось изначально, уточняет источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Торговать электроэнергией будут уполномоченные продавцы от каждой страны по свободным двусторонним договорам (СДД).

В какую сторону будет идти электроэнергия, то есть кто станет продавцом, а кто покупателем, «зависит от того, как договорятся», отмечает собеседник “Ъ”. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) пояснили “Ъ”, что «направления торговли по СДД на объединенном рынке будут прежде всего определяться ценовыми параметрами, которые участники торговли смогут предложить друг другу».

В 2025 году предполагается запуск общего рынка уже всех стран Евразийского экономического союза, правила работы которого «находятся в активной фазе разработки».

Формально Россия и Белоруссия имеют возможность торговать электроэнергией уже сейчас и без специального договора. Белоруссия традиционно покупала у России примерно по 3 млрд кВт•ч ежегодно для покрытия энергодефицита вплоть до 2018 года. Однако затем республика отказалась от импорта, назвав российскую электроэнергию слишком дорогой, и даже начала самостоятельно продавать электроэнергию на экспорт (максимальный объем экспорта — 2,4 млрд кВт•ч в 2019 году).

Белоруссия вновь начала покупать электроэнергию из РФ осенью 2021 года, в сентябре объем поставки оценивался в 300 млн кВт•ч. В Минэнерго Белоруссии утверждали, что возобновили импорт временно, «исходя из экономической целесообразности» и на фоне роста электропотребления в республике. Белоруссия в 2020 году даже без работающей АЭС все еще была энергопрофицитна: выработка составила 38,68 млрд кВт•ч, а потребление — 33,2 млрд кВт•ч. Спрос на электроэнергию в стране не меняется. Основа энергетики — газовые ТЭС (около 10 ГВт).

Специальное соглашение о торговле может дать шанс Минску начать продажу в РФ избыточной энергии с Белорусской АЭС (2,4 ГВт). Первый атомный энергоблок на 1,2 ГВт запущен в промышленную эксплуатацию в июле 2021 года, а второй, по словам Владимира Путина, планируется ввести до конца текущего года. Стоимость АЭС оценивалась в $9 млрд, строительство финансируется за счет российского кредита объемом $10 млрд.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, о переговорах с Владимиром Путиным, 12 апреля:

«Мы обсудили все вопросы — до военных. Не было такого вопроса, который бы я поднял и не получил поддержку. Даже не положительную реакцию, а поддержку».

Предполагается, что запуск обоих блоков БелАЭС позволит снизить потребление газа для ТЭС в стране на четверть (5 млрд кубометров). При этом АЭС будет покрывать до 40% внутреннего потребления. Республике придется экспортировать электроэнергию даже при снижении загрузки газовых станций до технического минимума, говорит источники “Ъ” в отрасли. По его оценкам, речь может идти об экспорте в РФ до 1 ГВт электроэнергии. Однако в России нет необходимости в дополнительной энергии, кроме того, импорт в больших объемах может привести к снижению загрузки ТЭС в объединенной энергосистеме Центра, а следовательно, и их выручки.

Изначально Белорусская АЭС строилась недалеко от границы с Литвой с расчетом на экспорт электроэнергии в Европу. Однако страны Балтии в итоге наотрез отказались покупать эту энергию, сославшись на проблемы с безопасностью АЭС, хотя «Росатом» отрицал эти обвинения. БелАЭС после полного запуска будет выдавать в сеть по 17,9 млрд кВт•ч в год, говорил в октябре 2020 года замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк. Он отмечал, что средняя себестоимость выработки белорусских ТЭС составляет $42 за 1 МВт•ч, а выработки АЭС — $35. В январе одноставочная оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале составляла 2,6 тыс. руб. за 1 МВт•ч ($33,2 по текущему курсу ЦБ РФ).

Полина Смертина

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