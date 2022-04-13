Курам на спех

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У производителей мяса птицы возникли проблемы с получением краткосрочных кредитов по ставке 5% на пополнение оборотных средств. Дефицит финансирования усугубился в кризис, так как поставщики сырья стали требовать полной предоплаты поставок. Для решения проблемы Росптицесоюз предложил Минсельхозу увеличить существующие лимиты льготных кредитов на одного заемщика втрое, до 1,5 млрд руб. Сейчас замещать недостаток средств производители вынуждены за счет коммерческих кредитов по ставкам выше 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось адресованное главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо, где Росптицесоюз уведомляет о проблемах с получением компаниями отрасли льготных займов по 5%, выделяемых на один год. По данным на сайте Минсельхоза, общий лимит таких кредитов для всех сегментов АПК на 2022 год составляет 35,4 млрд руб., из которых на развитие растениеводства выделяется 13,2 млрд руб., на животноводство — 6,2 млрд руб.

Такое заимствование сейчас критично важно для птицеводов, которые столкнулись с «существенным дефицитом оборотных средств», пишет Росптицесоюз.

Ситуация с нехваткой средств возникла из-за вынужденного перехода компаний в кризис на предоплату поставщикам инкубационных яиц, кормов, витаминов и т. д, говорится в обращении. Кроме того, птицеводы получают оплату за поставленную в розничные сети продукцию через 25 дней и более.

Ситуация осложняется тем, что в этом году на одного заемщика приходится 500 млн руб. в виде льготного кредита, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, уже в прошлом году этой суммы было недостаточно. Источник “Ъ” среди производителей овощей поясняет, что в 2021 году на одного заемщика, занимающегося растениеводством, выделялось до 600 млн руб.

Для решения проблемы Росптицесоюз предложил Минсельхозу увеличить лимит на одного заемщика-птицевода до 1,5 млрд руб., как это было в 2021 году.

Кроме того, заявляют в союзе, на развитие животноводства выделено недостаточно средств для возмещения затрат банкам. Это обращение последовало после того, как президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличить лимиты для кредитования агробизнеса дополнительно на 153 млрд руб.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ” получение письма, пообещав рассмотреть предложение.

Сейчас действительно есть сложности с получением займов даже установленных на первое полугодие 2022 года лимитов, что может привести к удорожанию оборотных средств для предприятий отрасли, говорят в группе «Черкизово». У крупных компаний из числа системообразующих есть возможность получить кредиты до 5 млрд руб. под 10%, говорит Сергей Юшин. «Но некоторые такие производители предпочитают выждать увеличения лимитов по обычной программе»,— отмечает эксперт.

По словам источника “Ъ” в отрасли, Минсельхоз устанавливает лимиты исходя из наличия средств. «При недостатке финансирования министерство вынужденно ограничивает лимиты»,— поясняет он. Но в этом году, продолжает он, даже в рамках этих ограничений в виде льготных кредитов удается получить 100–150 млн руб., остальное приходится замещать займами по коммерческим ставкам. В противном случае может возникнуть разрыв производственных цепочек, говорит Сергей Юшин. По его словам, такое заимствование значительно дороже: оно обходится агробизнесу в 21–23% годовых с учетом текущей ключевой ставки ЦБ в 17%. Это не вписывается в экономику предприятий, рентабельность которых не превышает 10%, указывает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, в январе 2022 года: «Нам вообще денег не хватало на то, чтобы выдавать новые льготные кредиты ни по какой ставке».

Источник “Ъ” в одной из торговых сетей говорит, что весь потребительский рынок испытывает недостаток оборотных средств. Ставка по коммерческим кредитам фактически заградительная, и их никто не хочет брать. При этом, утверждает он, сокращение сроков оплаты поставщикам, на которое добровольно пошли сети, лишает торговлю оборотных средств, в том числе на выплату зарплат сотрудникам.

Алексей Полухин