Яйца дорожают на посту

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Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%. До нового кризиса яйца дорожали за месяц до Пасхи, но в этом году ситуация изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза (объединяет крупные компании отрасли) 14 марта решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Об этом “Ъ” сообщили несколько участников встречи.

Один из них передал “Ъ” аргументы некоторых производителей. Так, гендиректор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков говорил, что за последние дни себестоимость выросла на 10%. О планах повысить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявлял и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов. На этих птицефабриках, как и в Росптицесоюзе, комментарии не предоставили.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что сейчас птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Некоторые ритейлеры, например X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. В компании говорят, что каждое обращение будет рассматриваться с точки зрения обоснованности повышения цен. В «Ленте» заявили, что не получали таких уведомлений. В «Магните» и Auchan не ответили на вопросы “Ъ”.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, говорит источник “Ъ” из числа ритейлеров. Но в этом году, по его словам, повышение началось за полтора месяца и сейчас цены уже выросли на 15–25% в зависимости от категории. Он предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30–40%.

Источник “Ъ” из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15–40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза, которая есть у “Ъ”.

Рост себестоимости не обязательно будет полностью транслироваться на полки магазинов, так как это вызовет сопротивление сетей, где цены на полках находятся в поле зрения властей, предполагает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

В то же время, по словам эксперта, до текущего кризиса пиковый спрос на яйца на Пасху был единственной возможностью для птицефабрик накопить средства для минимизации издержек во время падения спроса, происходящего традиционно летом. Сейчас поддержать рентабельность может рост цен за счет резкого снижения производства, но это негативный вариант для потребителей, добавляет господин Давлеев. Он уточняет, что в январе—феврале этого года в РФ произведено 5,2 млн штук яиц, рост год к году составил 2,1%.

Наблюдаемый в последние недели резкий рост цен на многие базовые товары оказывает серьезное давление на платежеспособный спрос. На этом фоне производителям яиц из-за существенного повышения цен на свою продукцию грозит заметное сокращение спроса. Об этом говорилось и на заседании совета директоров Росптицесоюза, рассказали его участники. По словам одного из них, в качестве «антикризисного продукта» ряд птицефабрик решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук.

Фасовка может удешевить продукцию, но потребуются дополнительные затраты на замену упаковочного оборудования, говорит Альберт Давлеев. «Но такой формат,— полагает он,— может привести к потере производителями части клиентов из числа крупных ритейлеров, которые, напротив, заинтересованы в поставках продуктов в меньшей упаковке».

Алексей Полухин