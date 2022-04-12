Доноры рассчитались на первый второй

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В марте количество пожертвований в российские НКО в среднем сократилось на 50%. К такому выводу пришли аналитики платформы «Если быть точным» и платежного сервиса CloudPayments. Из-за технических проблем с платежными системами только за две недели марта в фонд «Подари жизнь» не прошло полторы тысячи переводов на сумму 3 млн руб. Кроме того, за месяц фонд потерял около 10% подписок на 1,5 млн руб. Эксперты, впрочем, не спешат говорить о реальных настроениях доноров, полагая, что увидеть их можно будет через два-три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Аналитики платформы «Если быть точным» (создана фондом «Нужна помощь») и платежного сервиса CloudPayments проанализировали, как изменились благотворительные пожертвования в России в марте — за первый полный месяц с начала «специальной военной операции» на Украине.

Эксперты обнаружили, что платежи упали по всем направлениям работы НКО — как разовые, так и рекуррентные, то есть осуществляющиеся автоматически по ежемесячной подписке.

Так, у организаций, помогающих социально уязвимым группам населения, в марте по сравнению с февралем на 40% сократилось количество разовых и на 54% — рекуррентных пожертвований. При этом средний чек пожертвования вырос с 894 руб. в феврале до 990 руб. в марте. Эксперты подчеркивают, что для каждой НКО в этой группе ситуация складывается по-разному. Например, в «Ночлежке», которая помогает бездомным, рассказали, что количество платежей в марте по сравнению с февралем упало всего на 12%. В благотворительном центре «Верю в чудо» в марте наблюдали снижение интернет-платежей от физлиц на 20%. C юрлицами дела обстоят хуже — отток составил около 35%. По словам директора центра Софии Лагутинской, «бизнес вошел в режим самосохранения».

Средний размер пожертвования для правозащитных организаций вырос наиболее значительно в сравнении с другими направлениями — с 950 руб. в феврале до 1399 руб. в марте. Эксперты фонда «Нужна помощь» указывают, что в большей степени это произошло за счет увеличения размера разовых пожертвований (+477 руб. по сравнению с февралем). В то же время их количество практически не изменилось (–9%), а вот число рекуррентных платежей уменьшилось более чем в два раза (на 61%).

У благотворительных организаций, занимающихся проблемами экологии, также наблюдается сильная отрицательная динамика в количестве разовых (–57%) и рекуррентных (–49%) платежей. Средний размер пожертвования практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем: 729 руб.— в феврале и 759 руб.— в марте. В направлении «медицина и здравоохранение» эксперты фиксируют двукратное падение количества и разовых (–54%), и рекуррентных (–53%) платежей. Среднее пожертвование при этом выросло с 811 руб. до 914 руб.

«В марте мы потеряли примерно 10% от всех ежемесячных подписок, это около 1,5 тыс. подписок на 1,5 млн руб. В основном это произошло по техническим причинам.

80% из этих подписок мы были вынуждены отключить — они были настроены через Apple Pay и Google Pay. Еще более 300 человек отписались самостоятельно. При этом количество самостоятельных отписок в марте этого года у нас в два раза больше, чем обычно в месяц»,— рассказывает директор фонда помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По ее словам, фонд был вынужден отключить все ежемесячные подписки PayPal на общую сумму около 400 тыс. руб. в месяц, так как сервис больше недоступен. Были и потери разовых пожертвований: из-за технических проблем с разными платежными системами только за две недели марта в фонд не прошло 1,5 тыс. переводов на сумму 3 млн руб. Госпожа Шергова рассказывает, что с начала марта сотрудники фонда «Подари жизнь» увеличили активность фандрайзинга: отправили благотворителям внеплановые рассылки, подключили другие коммуникации в социальных сетях и СМИ, вернули благотворителей, которых принудительно отключили из-за ухода PayPal и отключения Apple Pay и Google Pay. «Поэтому получилось, что, наоборот, по сравнению с февралем количество именно новых рекуррентных платежей в марте у нас выросло на 20%, но это, конечно, только частично компенсирует потери подписок»,— подчеркивает Екатерина Шергова.

По словам Алены Удаленковой, менеджера по работе с частными донорами фонда «Нужна помощь», в марте пожертвования отклонялись в основном из-за того, что на карте донора не было средств. «Многие снимали наличные со своих счетов. Потом люди начали создавать дополнительные карты "Мир" и переводить все средства на них. А поскольку платежи привязаны к картам, а не к счетам, многие списания не прошли. Были проблемы с платежами у тех, кто уехал за рубеж»,— продолжает госпожа Удаленкова. При этом средние чеки пожертвований выросли, так как по всем направлениям общую картину определили отписки от самых небольших платежей.

Алена Удаленкова отмечает, что первая волна изменений прошла, граждане адаптируются к жизни в новых условиях, и говорить о реальных настроениях доноров по поводу пожертвований в благотворительные фонды можно будет через два-три месяца.

«Скорее всего, снизится средний размер пожертвования (во всяком случае, он точно не поднимется), но жертвовать на благотворительность люди точно продолжат, если не наступит совсем критическая ситуация. Кажется, сейчас есть все условия для того, чтобы начали жертвовать те, кто не делал этого раньше. Особенно это касается кейсов с благотворительной помощью беженцам и пострадавшим от конфликта людям и животным»,— говорит госпожа Удаленкова. С ней соглашается социолог, основатель экспертного центра «Платформа» Алексей Фирсов. По его словам, финансовые проблемы автоматически не ведут к снижению участия населения в благотворительности — многое зависит от «типа общества». Он приводит в пример пандемию, когда в Москве появилась тенденция к атомизации общества, а в маленьких городах, напротив, к солидаризации из-за крепких горизонтальных связей. Что касается бизнеса, особенно среднего и малого, здесь, по мнению господина Фирсова, следует ожидать сокращения «бюджетов на социалку».

Ранее “Ъ” рассказывал, что в феврале и марте у НКО увеличилось число благополучателей — от стабильного прироста в 5–10% до роста количества подопечных в несколько раз. По словам президента фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе, без системной поддержки государства, такой как гранты, налоговые послабления и помощь сотрудникам, НКО «просто не переживут этот кризис».

Наталья Костарнова