Санкции тонкого передела

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Санкции ЕС, под которые попало несколько десятков наименований химических товаров и процессов, разорвут массу цепей поставок, но в конечном итоге существенное влияние окажут в узких областях специальной продукции, считают эксперты. По их мнению, основную часть списка Россия может или производить сама, или купить у дружественных стран, прежде всего Китая. При этом удобрений, цены на которые и так на многолетних пиках, очередные санкции фактически не коснулись из-за опасений дефицита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пятый пакет санкций ЕС включил запрет на поставку в Россию десятков наименований химической продукции. Источники “Ъ” отмечают, что с учетом величины списка на рынке произойдет огромное количество разрывов цепей поставок.

Одни участники отрасли отмечают, что список выглядит устрашающе, но требует более детального изучения, так как важны нюансы, которые могут исправить первое впечатление. Другие — более оптимистичны и уверяют, что большую часть наименований Россия или уже выпускает, может оперативно начать производить или заместить китайскими аналогами.

Но все источники признают, что остается узкий ассортимент специальной химии, где найти альтернативу в ближайшее время невозможно.

Как отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, во всех химических классах присутствовала та или иная доля импорта. В основном, говорит он, это касалось особых марок, продуктов тонкого передела, а также инженерных полимеров. Среди продуктов, которые будет проблематично заместить, он называет эфиры акриловой кислоты, метилметакрилат, нейлон 66, поликарбонаты, а также метионин (незаменимая для животных аминокислота, помогающая расщеплять жиры), который используется для производства кормов для птиц и животных. Сейчас, отмечает эксперт, основной поставщик метионина в РФ — Бельгия. Также пострадает текстильная отрасль, предприятия которой импортировали спецхимию для производства. Попадут под удар и все виды полимеров, отмечает эксперт.

Еще одним крупным сегментом, которого коснулись санкции, стали широко используемые в нефтепереработке и химии катализаторы. Как отмечает Александр Гадецкий, основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy, на НПЗ — 15–20 каталитических процессов, в нефтехимии — на порядок больше, а в химии — еще на два порядка больше.

В химии и нефтехимии в 90% случаев используются российские катализаторы, за исключением производств полиэтилена и полипропилена, где они традиционно импортировались. То же касается окиси этилена, для выпуска которой никогда не было отечественных катализаторов.

«В химии из более чем полутора тысяч процессов есть всего один-два десятка коммерческих процессов, которые действительно можно купить только в одном месте у одного производителя, и их копирование невозможно»,— говорит эксперт. При этом, отмечают на рынке, разработки части недостающих процессов уже есть в РФ, но под них нужно подстраивать производство.

Источник “Ъ” на рынке уверен, что в перспективе все катализаторы можно сделать в России или купить в Китае. Правда, по его мнению, такая замена может привести к потере эффективности процессов, но некритичным образом.

В секторе удобрений компании пока не видят для себя существенных рисков с точки зрения санкций.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что Европа формально ввела квоты на импорт российских удобрений, которые сопоставимы с традиционным среднегодовым объемом поставок. «В ЕС понимают, что, если полностью запретить импорт удобрений из России, цены на них взлетят до небес, к тому же с июня там вводится ограничение импорта удобрений с высоким содержанием кадмия (выше 60 мг/кг), что дополнительно сократит объемы поставок»,— говорит собеседник “Ъ”.

Стоимость основных видов удобрений на фоне резкого подорожания газа и сокращения спроса уже несколько месяцев бьет многолетние рекорды. Он напоминает, что в конце марта Минфин США внес российские удобрения в товары первой необходимости и на них не будут распространяться санкционные меры. Этому примеру, вероятно, последуют и другие страны.

Ольга Мордюшенко