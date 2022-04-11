Чемпионат остался без фаворита

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Победителем регулярного чемпионата НБА, завершившегося в минувший уикенд, стал «Финикс Санз» — не самый богатый, но один из самых эффективных клубов сильнейшей баскетбольной лиги. Впрочем, ни «Финикс», ни какую-то еще из команд, добравшихся до кубковой стадии, нельзя назвать безусловным фаворитом play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграть play-off чемпионата НБА «Финиксу» может помешать возраст его лидеров. Плеймейкеру Крису Полу (№3), например, скоро исполнится 37

Фото: Joe Rondone / USA TODAY Sports / Reuters Выиграть play-off чемпионата НБА «Финиксу» может помешать возраст его лидеров. Плеймейкеру Крису Полу (№3), например, скоро исполнится 37

Фото: Joe Rondone / USA TODAY Sports / Reuters

Нынешний сезон в НБА — тот случай, когда его главного неудачника определить несложно, зато очень сложно определить наиболее вероятного кандидата в будущие триумфаторы. Неудачник — это, разумеется, «Лос-Анджелес Лейкерс»: тут даже плохонькую, для проформы альтернативу не придумаешь.

Калифорнийский клуб всегда был богат (сейчас он шестой в НБА по размеру платежной ведомости), безумно популярен и почти всегда гонялся за титулами. Но вот после того как в 2010 году взял 16-й, что-то в нем сломалось. За ним последовали два схода во втором раунде play-off, сход в первом раунде и шесть подряд вылетов после завершения регулярного чемпионата. Потом вроде бы случилось возрождение, и «Лейкерс» снова добыл чемпионское звание. Но всплеск оказался разовым. В прошлом году калифорнийцы кое-как, через придуманный НБА для оживления интриги play-in — мини-турнир для команд, занявших места с седьмого по десятое, за две путевки — дотянули до стартового раунда play-off, но там срезались на «Финикс Санз».

Перед этим сезоном букмекеры и эксперты упорно включали их в тройку претендентов на успех в чемпионате, некоторые — в качестве претендентов основных, веря, что ярчайший среди баскетболистов текущего столетия Леброн Джеймс вместе с другими знаменитостями — Энтони Дэвисом, Расселом Уэстбруком — все-таки нового срыва не допустят. Но суперзвезд преследовали травмы, командная «химия» не заработала и «Лейкерс» выступил еще хуже, чем в предыдущем сезоне: 11-е место в Западной конференции — это даже не play-in.

А вот говоря про итоги регулярного чемпионата с точки зрения раскладов в борьбе за чемпионство, те, кто их составляет, предпочитают осторожность и всякие оговорки. И чаще всего в описаниях таких раскладов в американских медиаресурсах — таких как ESPN — встречается слово «открытый». Его употребляют, когда хотят показать, что конкуренция слишком велика и заранее предсказать ничего невозможно.

Формально, конечно, фаворитом следует считать «Финикс». Прошлогодний финалист play-off не просто выиграл регулярку, а выиграл ее даже с отрывом. Но, строго говоря, этот клуб все-таки не очень похож на тот, что собрал состав, обреченный на успех.

Почти все у «Финикса» зависит от игры двух защитников — Девина Букера и Криса Пола. Но, например, плеймейкеру Полу скоро 37, и нет никаких гарантий, что он ровно пройдет по жесткому кубковому графику.

Если «Финикс» хотя бы выделялся в Западной конференции в смысле стабильности, то в конференции Восточной вплоть до финиша регулярного чемпионата держалась просто сумасшедшая плотность. Первая команда, «Майами Хит», одержала всего на десять побед больше, чем десятая, «Шарлотт Хорнетс». Отдел статистики ESPN вообще выяснил, что такой плотности в отдельно взятой конференции не было три с половиной десятилетия.

И на Востоке в принципе невозможно определить претендентов на выход в финал. Ничуть не меньше, чем «Майами», на собирающуюся штурмовать верхушку команду похожи, допустим, чуть отставшие от него «Бостон Селтикс» и «Филадельфия». Более того, ничуть не меньше похож на него «Бруклин Нетс», которому придется драться в play-in: все его проблемы в регулярке связаны с болячками лидеров — Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга.

И это не говоря уже о «Милуоки Бакс». В том чемпионате, что предшествовал нынешнему, «Милуоки» победил, одолев в решающей серии «Финикс», после того как завершил регулярный чемпионат на той же самой, третьей, позиции, что и нынче. И слабее с тех пор он в целом и шикарный вожак клуба Яннис Адетокунбо точно не стали.

Алексей Доспехов