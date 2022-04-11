Еда фиксирует новые ценовые рекорды

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Мировые цены на продовольствие в марте 2022 года резко ускорили рост на фоне кризиса вокруг Украины, особенно на рынках зерновых и растительного масла, отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Индекс продовольственных цен ФАО вырос до 159,3 пункта — на 33,6% год к году и на 12,6% к февралю, когда показатель уже достиг абсолютного максимума с 1990 года. В марте он не только обновил рекорд, но и кратно ускорил рост (в феврале — 4,4%).

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В марте средние цены на пшеницу взлетели на 19,7%, на кукурузу — на 19,1%, на зерновые в целом — на 17,1%. ФАО прогнозирует, что объем мировой торговли зерновыми в текущем сезоне снизится до 469 млн тонн (2% к сезону 2020–2021 годов). Увеличение экспорта пшеницы (из ЕС и Индии) и кукурузы (из США, Индии и Аргентины) лишь частично компенсирует выпадающий экспорт РФ и Украины. Также заметно выросли цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло из-за повышения цен на подсолнечное масло и нефть (а значит, энергию и логистику). В целом за март субиндекс цен на масла вырос на 23,2%.

Старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова прогнозирует, что сокращение посевов на Украине, ожидание ограничения поставок из РФ и проблемы с удобрениями в совокупности могут достаточно долго поддерживать высокие цены на продовольствие. Отметим, что на РФ и Украину до кризиса приходилось 20% мирового экспорта кукурузы, около 30% — пшеницы и 52% — подсолнечного масла (см. “Ъ” от 14 марта).

Рост средних цен на сахар в марте на 6,7% в ФАО также объясняют удорожанием нефти и бразильского реала. Цены на мясные продукты за месяц также выросли на 4,8%, до исторического максимума, чему способствовали дефицит свинины в Западной Европе и сокращение поставок мяса птицы из-за вспышек птичьего гриппа; средние цены на молочную продукцию выросли за месяц на 2,6%.

Тем временем оценки Института экономики РАН демонстрируют, что изоляция российского АПК от мировых рынков несет в себе угрозу его производительности — в последние годы ее рост обеспечивали удобрения, экспорт и господдержка, но не инвестиции в устаревающие оборудование и сельхозтехнику: за пять лет степень их износа по отрасли выросла с 55% до почти 60%.

Георгий Смирнов