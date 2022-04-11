Стапели продержатся до зимы

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Санкции ЕС и США на поставку судового оборудования не приведут к коллапсу российского судостроения уже в 2022 году за счет накопленных заделов. Но сроки сдачи гражданских судов сдвинутся, в наибольшей степени пострадают проекты строительства рыболовных, краболовных, пассажирских и научных судов. По мнению участников рынка и экспертов, необходима масштабная господдержка отрасли. Однако некоторые участники рынка ставят под сомнение возможность заместить иностранное судовое оборудование в разумные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Гражданское судостроение в наибольшей степени пострадает от ограничений США и ЕС на импорт судового комплектующего оборудования (СКО), полагают в «Infoline-Аналитике». «В 2022 году возможно сохранение уровня сдачи гражданских судов в России на уровне 2021 года — 50 судов, так как многие суда находятся в высокой степени готовности и закупка ключевого иностранного оборудования осуществлена»,— говорит глава агентства Михаил Бурмистров. По его оценке, в 2022 году можно ожидать сдачу первого серийного танкера проекта 114К «Афрамакс», сухогрузов RSD 59, атомного ледокола проекта 22220, а также, возможно, головных и первых серийных рыболовных судов проектов СТ-192 RFC и 170701.

При этом неизбежно сильно сдвинутся сроки строительства судов, планируемых к сдаче в 2023–2025 годах, так как замена СКО потребует перепроектирования и существенно увеличит стоимость, констатирует эксперт. В большей степени под угрозой невыполнения оказываются рыболовные, краболовные, пассажирские и научные суда, в то время как сроки сдачи сухогрузных судов сдвинутся в меньшей степени, поскольку там меньше иностранного оборудования и уже есть задел по импортозамещению, полагает он.

Сектор гособоронзаказа в наименьшей степени пострадает от введенных ограничений, так как доля импортного оборудования на строящихся военных кораблях незначительна, а переориентация на оборудование из Китая и Кореи произошла уже в период после 2014 года, отмечает Михаил Бурмистров.

По данным исследования «Infoline Shipbuilding Russia Top», совокупный тоннаж сданных в России крупных и средних судов по итогам 2021 года сократился на 35,4%, до 353 тыс. тонн. В денежном выражении российский рынок судостроения продемонстрировал снижение на 5%, до 246 млрд руб. Гражданское судостроение продемонстрировало падение на 43%, до 273 тыс. тонн, а военное кораблестроение, наоборот,— рост на 15%, до 80 тыс. тонн, достигнув максимального значения за последние восемь лет. Снижение совокупного водоизмещения гражданских судов в 2021 году обусловлено отсутствием сдачи крупнотоннажных судов ССК «Звезда», отмечается в исследовании.

В Объединенной судостроительной корпорации “Ъ” сказали, что компанией и правительством разрабатывается комплекс мер господдержки как судостроительной отрасли в целом, так и конкретных предприятий, в том числе конструкторских бюро и производителей оборудования.

В ГТЛК (8 апреля попала под санкции ЕС) “Ъ” сказали, что сейчас по ее заказам в постройке находится 71 судно. «На фоне текущей геополитической ситуации у многих судостроительных заводов возникла ситуация, когда таможенными органами недружественных стран были остановлены поставки уже оплаченного судового оборудования,— говорят в компании.— Рост курса иностранной валюты, изменение производителями логистических цепочек, отсутствие комплектующих могут привести к сдвигам поставки судов. Строительный цикл из-за внешних обстоятельств удлиняется, и мы не можем сказать с уверенностью, когда получим суда, ранее проавансированные за счет бюджетных и кредитных средств».

В компании рассказали, что совместно с производителями прорабатывают перестройку графиков платежей и поставки техники, в частности по судам, дата сдачи которых не может быть гарантирована верфями. «Финансирование за счет кредитных средств активов, которые не будут переданы в лизинг и не начнут работать в ближайшее время, контрпродуктивно,— говорят в ГТЛК.— Доступные инвестиции должны направляться на закупку техники, готовой к эксплуатации в кратчайшие сроки».

Также стоит вопрос с удорожанием водного транспорта, находящегося в постройке в рамках госпрограмм. «Нами сформированы предложения по получению бюджетных средств, что позволит обеспечить реализацию госпрограммы, несмотря на удорожание материалов, оборудования и необходимость импортозамещения»,— сообщили в ГТЛК.

Необходимо безотлагательно зафиксировать цены на металлопродукцию для нужд отрасли либо компенсировать часть расходов на ее закупку, полагает господин Бурмистров. Он также считает, что нужно отказаться от штрафов для верфей за срыв сроков по госзаказу и субсидировать расходы по доставке оборудования из стран, которые не ввели санкции. Эксперт подчеркивает, что любое импортозамещение будет работать, только если обеспечить верфи новыми заказами и не допустить массового отказа от строительства судов. Однако источник “Ъ” в судостроении предрекает отрасли глубокий кризис, считая перспективы импортозамещения необходимого СКО в разумный срок «сугубо иллюзорными».

Наталья Скорлыгина