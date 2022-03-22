Стальной акциз уходит от экспортных цен

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Отвязка внутреннего рынка стали от мировых цен может повлечь необходимость изменения формулы расчета акциза на жидкую сталь, рассказывают источники “Ъ”. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, некий «выход на решения» с Минфином возможен. По мнению экспертов, расчет акциза может отталкиваться от маржинальности производства металлургов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Металлурги и правительство обсуждают корректировку формулы расчета акциза на жидкую сталь, рассказали “Ъ” несколько источников в отрасли. Акциз заработал с этого года в рамках повышения налоговой нагрузки на металлургов. По словам одного из источников “Ъ”, этот вопрос обсуждался на совещании министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главами металлургических компаний на прошлой неделе. «Металлурги хотели бы отмены акциза»,— говорит собеседник “Ъ”. Другой источник уточняет, что обсуждается изменение расчета акциза, с тем чтобы он больше не был привязан к стоимости металла в Лондоне. Напомним, четвертый пакет санкций ЕС запрещает импорт российской стали, хотя запрет не распространяется на слябы и заготовку.

Правительство намерено изменить ценообразование на внутреннем рынке, отвязав его от цен на Лондонской бирже металлов (LME).

Господин Мантуров 22 марта, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли отмена повышенного НДПИ и акциза на сталь, заявил о договоренностях с металлургами отвязаться от цен на LME и рассчитывать внутренний рынок из рублевой составляющей. «Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые не будут обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу своего производственного цикла»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Правительство РФ ввело акциз на жидкую сталь, чтобы забрать выросшую экспортную маржу металлургов в 2021 году, при этом мера преподносилась как средство защиты внутреннего рынка. Ставка составляет 2,7% от экспортной цены сляба, если та превышает $300 за тонну (при более низкой цене не взимается). Акциз не распространяется на производителей продукции машиностроения, ВПК, электроники и радиоэлектронной промышленности, а также судостроения.

На февраль, согласно данным ФАС РФ, цена сляба составляла $707,7.

При этом в марте правительство на фоне девальвации рубля жестко потребовало от металлургов ограничить свою рентабельность на внутреннем рынке, хотя пока госрегулирования цен не было введено.

В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. Однако 11 марта на пленарном заседании Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что правительство не намерено отказываться от налогового маневра в нефтяной и металлургической отраслях. Акциз на жидкую сталь среди других налоговых нововведений является важным источником доходов бюджета. Только за счет акциза Минфин планировал дополнительно собрать 179,5 млрд руб. за 2022–2024 годы.

Скорее всего, формирование акциза будет различным для экспорта и внутреннего рынка, считает Сергей Гришунин из НРА. Он полагает, что для экспорта, вероятно, сохранится текущий принцип расчета с привязкой к LME. На внутреннем рынке расчет акциза, скорее всего, будет отталкиваться от маржи производства. При этом компаниям придется ежеквартально подтверждать уровни себестоимости и цен реализации на внутреннем рынке, полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин