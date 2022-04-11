Аммиак равняется на СПГ

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Как выяснил “Ъ”, НОВАТЭК попросил у правительства обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для своего перспективного проекта по производству аммиака «Обский ГХК» на Ямале. Такая мера уже работает в отношении СПГ-заводов НОВАТЭКа, ресурсная база которых расположена севернее 65-й параллели. На налоговых льготах этот проект сможет сэкономить около 1 млрд руб. в год, в таком случае IRR увеличится на 1–3 процентных пункта, подсчитали аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в начале марта обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой распространить на производство аммиака и водорода меры налогового стимулирования, применяемые к арктическим месторождениям, сырье с которых идет на производство СПГ и нефтехимии, утверждают источники “Ъ”, знакомые с обращением. Речь идет о перспективном проекте «Обский ГХК». Господин Михельсон просит обнулить для проекта ставку по НДПИ, а также предоставить право субъектам РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль.

Ресурсной базой Обского ГХК должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, с ними в единый производственный комплекс позже были объединены Нейтинское и Арктическое месторождения. НОВАТЭК рассматривает возможность использования этой базы и для следующего после «Арктик СПГ-2» завода — «Обского СПГ». Ресурсная база строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», как и Южно-Тамбейское месторождение «Ямал СПГ», была освобождена от НДПИ на 12 лет с момента начала добычи.

Обский ГХК — проект по производству 130 тыс. тонн водорода в год, запуск первой очереди запланирован на 2026 год, второй — на 2027 год. На Обском ГХК планируется улавливать и закачивать в пласт до 4 млн тонн CO2 в год. Сейчас проект находится на стадии предпроектных работ (pre-FEED). Окончательное решение о его реализации НОВАТЭК, по данным “Ъ”, планировал принять до конца первого полугодия.

Пока неясно, какое влияние окажут последствия военного конфликта на Украине на следующие шаги компании в части реализации крупных проектов. Так, НОВАТЭК и немецкая Uniper в конце 2021 года подписали соглашение об основных условиях поставки 1,2 млн тонн «голубого» аммиака в год с Обского ГХК. Но из-за военного конфликта на Украине Uniper сообщила, что останавливает все новые инвестиции в российский ТЭК. Аналогичное заявление сделала немецкая RWE, с которой в декабре 2021 года был подписан меморандум о поставках аммиака и водорода с этого проекта. Также, по данным “Ъ”, японская Mitsui вела переговоры с НОВАТЭКом о вхождении в Обский ГХК и о покупке части объемов. Власти Японии и сама Mitsui заявляют о продолжении участия в российских проектах, но о заключении новых контрактов пока речи, видимо, не идет.

Кроме того, ЕС 8 апреля ввел санкции против производства СПГ в России, запретив поставки ключевого оборудования. Санкции формально не распространяются на производство аммиака, однако пока неясно, в какой степени получение европейского оборудования для Обского ГХК будет возможным в новых условиях.

В Минэнерго и аппарате вице-премьера Александра Новака вопросы “Ъ” переадресовали в Минфин, там и в НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

По оценке Артема Лебедского-Тамбиева, с учетом необходимых для производства объемов газа (2,5 млрд кубометров) при обнулении НДПИ НОВАТЭК будет экономить в среднем около 1 млрд руб. в год. Снижение налога на прибыль ввиду высокой маржинальности газохимического производства может значительно повысить эффективность проекта, но зависит от ценовой конъюнктуры, отмечает он. По его оценке, суммарный эффект льгот может повысить внутреннюю норму доходности (IRR) проекта на 1–3 процентных пункта.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов