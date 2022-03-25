НОВАТЭК сжижается с силами

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НОВАТЭК, по данным “Ъ”, заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». И хотя, как утверждают источники “Ъ”, работа по ней отстает от графика, компания пока сохраняет планы начать транспортировку первой плавучей платформы из Мурманска в акваторию Обской губы до конца августа. Судьба второй и третьей линий менее ясна из-за отказа TotalEnergies продолжать инвестиции в проект, а также возможных сложностей с получением оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «НОВАТЭК» Фото: ПАО «НОВАТЭК»

НОВАТЭК поставил на паузу все процессы по реализации своих перспективных проектов за исключением первой очереди «Арктик СПГ-2», утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Линии сжижения в рамках проекта собираются в Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы на Ямал.

По данным собеседников “Ъ”, по первой платформе есть некоторые задержки, но НОВАТЭК рассчитывает отправить ее из Мурманска в Обскую губу в конце августа.

Платформа почти построена, сейчас идет пусконаладка основного оборудования, но еще ожидается поставка семи газовых турбин Baker Hughes. Если тем не менее компания не успеет отбуксировать платформу в ходе навигации этого года, запуск сдвинется. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью Bloomberg заявил 24 марта, что готовность первой линии составляет 98%.

Первая линия завода «Арктик СПГ-2» должна быть запущена в 2023 году, вторая планировалась на 2024 год, третья — на 2025 год. Каждая из трех очередей должна иметь производственную мощность 6,6 млн тонн в год, в апреле 2021 года все партнеры проекта заключили двадцатилетние контракты на покупку СПГ с завода пропорционально своей доле. НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2», а остальные акционеры, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC,— по 10%.

Формально ограничения США и ЕС не коснулись оборудования для производства СПГ, а сам НОВАТЭК не попал под новые санкции.

Компания уже законтрактовала основное оборудование также и для второй и третьей линий «Арктик СПГ-2», в том числе компрессоры Siemens, турбины Baker Hughes и теплообменники Linde. Но, как отмечают собеседники “Ъ”, в нынешних условиях нельзя быть полностью уверенными, что оборудование будет отгружено, к тому же возможны задержки из-за ужесточения экспортного контроля в ЕС и сбоев в логистических цепочках при поставках в РФ.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год, запущенного в 2017 году. За ними должны были последовать «Обский ГХК» и «Обский СПГ» (см. “Ъ” от 21 февраля) — теперь, по данным “Ъ”, эти проекты поставлены на паузу.

НОВАТЭК из-за санкций уже столкнулся со сложностями при привлечении внешнего финансирования для «Арктик СПГ-2», поскольку в нем активно участвовали попавшие под санкции ВЭБ.РФ, «Открытие» и Сбербанк (см. “Ъ” от 3 марта). Также танкеры со спотовыми грузами НОВАТЭКа не могли войти в европейские порты, а покупатели в ЕС отказываются от их покупки, хотя формально санкций на покупку российского газа не наложено.

Патрик Пуянне, глава TotalEnergies, 10 февраля: «Последствия любых энергетических санкций против России будут такими, что нефтегазовые компании выиграют, потому что цены на нефть и газ будут огромными».

TotalEnergies 22 марта заявила, что останавливает новые инвестиции в «Арктик СПГ-2», поскольку санкции ЕС запрещают вложения в российский ТЭК. Японский консорциум пока не обозначил свою позицию. Весь проект был оценен в $21 млрд, и акционеры должны были предоставить половину, остальное составит внешнее финансирование. Таким образом, итоговый вклад Total как акционера должен был составить около $1 млрд.

По состоянию на конец 2021 года «Арктик СПГ-2» был профинансирован на 57%. Пока неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. В теории TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления «Арктик СПГ-2».

Меры ответственности к участнику, не исполняющему обязанности по инвестированию, говорит советник АБ «S&K Вертикаль» адвокат Алена Бачинская, могут заключаться в принудительном взыскании причитающихся денежных средств, взыскании штрафной неустойки, а также причиненных убытков — в виде как реального ущерба, так и упущенной выгоды.

Татьяна Дятел