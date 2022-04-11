Зерновой экспорт теряет темпы

1K 2 мин. ...

Месячный экспорт пшеницы из России начинает замедляться: по итогам апреля может быть вывезено 1,7 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте. Это связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров и переключением поставок с портов Азовского моря, которые приостанавливали работу из-за военной операции на Украине, на черноморские. Тем не менее, на фоне снижения поставок из ЕС, Россия может претендовать на статут крупнейшего мирового экспортера пшеницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Объем экспорта пшеницы из России в апреле снизится до 1,7–2,1 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте, прогнозирует «Совэкон». Относительно прошлых сезонов апрельские отгрузки могут оказаться средними за последние годы. В апреле 2021 года РФ экспортировала 1,2 млн тонн пшеницы, а за тот же месяц 2020 года — 3,4 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает затухание темпов экспорта с исчерпанием квоты у многих экспортеров к концу сезона. Кроме того, хотя азовские порты работают, идет переключение поставок на терминалы Черного моря, что также сказывается на темпах, отмечает он. По его оценкам, за апрель—июнь РФ может экспортировать менее 5 млн тонн пшеницы, а месячные темпы до конца сезона будут на уровне 1,7 млн тонн. С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 23 млн тонн пшеницы — на 30,9% меньше, чем годом ранее, сообщал Минсельхоз.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что ожидаемое снижение объемов отгрузки зерна на экспорт в апреле обусловлено «нормализацией взаимодействия с импортерами — на март помимо запланированных пришелся объем, отложенный с последней декады февраля, в апреле этот фактор уйдет».

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от политики, связанной с санкциями. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует экспорт пшеницы в апреле на уровне, близком к марту. С одной стороны, запрещен экспорт в страны ЕАЭС, с другой — судоходство в Азовском море восстанавливается и можно ждать улучшения погоды на Черном море, говорит он.

Как отмечают в «Совэконе», спрос со стороны экспортеров относительно слабый. За неделю к 8 апреля закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% снизились с 18–19 тыс. до 17,5–18 тыс. руб. за тонну. Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах находится на уровне 17,62 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 16,6 тыс. руб. за тонну. Это минимальные показатели с середины марта. Временное укрепление рубля и выборка квот на экспорт зерна давят цены вниз, отмечает Эдуард Зернин.

Несмотря на замедление месячных темпов отгрузок, Россия в этом сезоне может сохранить статус крупнейшего или второго по размеру поставщика пшеницы на мировом рынке.

В пятницу Минсельхоз США (USDA) поднял оценку экспорта этого зерна из России на 1 млн тонн, до 33 млн тонн, одновременно снизив прогноз отгрузок из ЕС на 3,5 млн тонн, до 34 млн тонн. Цифры USDA не учитывают Крым. «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы из РФ по итогам сезона в объеме 33,9 млн тонн.

Андрей Сизов отмечает, что традиционные покупатели российской пшеницы не спешили переходить на европейское зерно, следовательно, ситуация с его наличием у них не такая тревожная, как многие предполагали. В Египте в апреле уже начинается уборка своего урожая, поэтому страна, видимо, будет ждать снижения мировых цен для новых закупок, отмечает господин Сизов. В то же время, по его словам, ряд крупных импортеров пшеницы на фоне военной операции РФ на Украине могут на какое-то время отказаться от черноморского зерна. На последнем тендере саудовской госкомпании SAGO с доставкой в сентябре впервые за несколько лет не было пшеницы из региона Черного моря, указывает эксперт.

На внутреннем зерновом рынке продолжается обвал цен. По оценкам «Совэкона», пшеница третьего и четвертого классов на неделе подешевела на 350–425 руб., до 16,72–16,47 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея Сизова, у сельхозпроизводителей на юге, которые не спешили распродавать зерно, уже скопились огромные запасы. Экспортеры могут возобновить закупки пшеницы на упавшем рынке в мае-июне под поставки в новом сезоне, считает он.

Анатолий Костырев