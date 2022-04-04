Колосья склонились к рублю

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На российском зерновом рынке произошел разворот тренда. В последнюю неделю марта средние цены на пшеницу снизились сразу на 725–775 руб., до 16,9–17,07 тыс. руб. за тонну, после периода активного роста. Основной фактор — временное укрепление рубля. Кроме того, некоторые крупные экспортеры зерна уже выкупили необходимые объемы до конца сезона. Фундаментальных предпосылок для дальнейшего существенного снижения цен на пшеницу внутри РФ эксперты, впрочем, пока не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке перешли к снижению после активного роста, следует из обзора «Совэкона». За последнюю неделю марта пшеница третьего класса в среднем подешевела на 775 руб., до 17,07 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 725 руб., до 16,9 тыс. руб. за тонну. Как сказано в обзоре, заметнее всего — на 1 тыс. руб. за тонну и больше — цены снизились на юге страны, в центре РФ котировки снижались на 100–200 руб. за тонну. Здесь частично спрос был поддержан мукомолами, указывают в «Совэконе».

Основная причина — резкое укрепление рубля, отмечается в обзоре. Кроме того, средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на неделе снизились с 19,5–20 тыс. руб. до 18–19 тыс. руб. за тонну, тогда как пошлина на экспорт пшеницы выросла на $9,1, до $96,1 за тонну.

Котировки на мировых рынках снижаются на фоне сообщений о новом раунде российско-украинских переговоров и объявления РФ о частичном сокращении военной активности, отмечают в «Совэконе». Контракт на пшеницу на бирже в Чикаго с поставкой в мае на неделе подешевел на 8,6%, до $370 за тонну неделя к неделе, фьючерский на французскую пшеницу — на 4,3%, до $404 за тонну. Стоимость российской пшеницы на базисе FOB «Совэкон» оценивает в $390–395 за тонну.

Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Деметра Трейдинг», Viterra, Объединенную зерновую компанию и др.) в глубоководных портах с 28 марта по 1 апреля снизился с 18,78 тыс. руб. до 17,77 тыс. руб. за тонну. Председатель правления союза Эдуард Зернин говорит, что некоторые крупные экспортеры уже почти выкупили объемы в рамках квоты: «Остатки докупать не торопятся ввиду очевидного прогноза на снижение цен». С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Многие элеваторы наполнены, покупатели не могут продолжать пополнять запасы, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, российский рынок некоторое время находился под воздействием трех факторов одновременно: высокие цены на FOB, слабый рубль и относительно низкая пошлина. Сейчас средние цены на российскую пшеницу на FOB Новороссийск снизились до $368 за тонну, рубль укрепился, а пошлина заметно выросла, отмечает он.

Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона по 10 марта РФ экспортировала 23 млн тонн пшеницы, что примерно на 30% меньше, чем сезоном ранее. «Совэкон» в пятницу повысил прогноз экспорта пшеницы по итогам сезона на 400 тыс. тонн, до 33,9 млн тонн, в том числе на фоне активных отгрузок в марте, когда может быть вывезено 2,2 млн тонн. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что при сохранении текущих мировых цен на пшеницу и даже в случае еще некоторого укрепления курса рубля серьезное падение котировок внутри страны выглядит маловероятным. Если кто-то из крупных игроков начнет повышать закупочные цены в портах, это поддержит и стоимость пшеницы внутри РФ, добавляет он. По словам эксперта, основными факторами для мирового зернового рынка остается военная операция на Украине и возможное перемирие сторон. От этого, отмечает он, зависит, сможет ли Украина экспортировать около 6 млн тонн пшеницы: «При достижении перемирия страна, вероятно, возобновит поставки достаточно оперативно, за одну-две недели, так как портовая инфраструктура, судя по всему, серьезно не пострадала».

Анатолий Костырев